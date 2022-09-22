ХI Петербургский международный газовый форум собрал десятки иностранных делегаций и несколько тысяч участников из России и разных стран мира.

Четыре дня оживленных дискуссий, встреч и круглых столов были направлены на то, чтобы задать правильный вектор развития нефтегазовой отрасли на годы вперед.

В одиннадцатый раз в Экспофоруме прошло самое значимое и ожидаемое событие газовой отрасли — Петербургский международный газовый форум (ПМГФ). В рамках Форума состоялось 80 мероприятий деловой программы: заседаний, презентаций и круглых столов с ведущими экспертами крупнейших российских и иностранных компаний, а также представителями органов государственной власти. ПМГФ посетили более 17 000 участников из 51 страны, в рамках выставочной программы 500 компаний представили новейшие разработки для газовой индустрии. Работу ПМГФ-2022 освещали представители 140 СМИ.

Участники Форума отметили важные моменты:

центр мировой газовой отрасли смещается на Восток, поэтому необходимо тесно сотрудничать с Азиатским регионом;

спасти топливно-энергетический комплекс способны новые кооперационные связи;

приоритетом для российской газовой отрасли должно стать обеспечение внутренней энергетической безопасности;

биржевые торги — средство установления справедливой ценысна газ;

переход на газомоторное топливо неизбежен.

Заинтересованность восточных стран в сотрудничестве с Россией обсудили участники пленарного заседания «Газовая отрасль России: приоритеты развития в новых условиях». Олег Аксютин, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», подчеркнул важность расширения контактов именно в этом географическом направлении.

Благополучие Европы десятилетиями строилось на недорогом энергосырье из России, и сегодня Европа движется к глубокой рецессии. «Альтернативы поставкам российского газа для нее нет», — резюмировал Олег Аксютин, отметив, что эту проблему мог бы решить «Северный поток — 2». Что касается экспортных поставок, то их основным направлением теперь является Восток. «Азиатский газовый рынок будет демонстрировать стабильный рост. Мировой газовый рынок приобретет новую конфигурацию. В контурах нового мира сформируются альянсы, союзы, партнерские отношения, в том числе между производителями природного газа», — дал прогноз заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».

Доклады зарубежных гостей Форума на пленарном заседании подтвердили заинтересованность восточных стран в сотрудничестве с Россией. Хуан Юнчжан, вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации, президент компании «Петрочайна», подчеркнул, что в связи с высокими ценами на газ китайские трейдеры и импортеры СПГ готовы ускорить подписание долгосрочных контрактов.

Иран также готов сыграть положительную роль в использовании открывающихся возможностей для газовой промышленности России. «Имея 22 газовых месторождения с суммарным объемом извлекаемых запасов около 34 трлн куб. м, Иран обладает вторыми по величине запасами газа в мире после Российской Федерации», — поделился Мохсен Ходжастемехр, главный исполнительный директор Национальной иранской нефтяной компании, подчеркнув, что отношения между Ираном и Россией носят стратегически важный характер.

В рамках деловой программы ПМГФ-2022 был проведен диалог Россия-Африка. На международной конференции «Российско-африканский газовый диалог: точки роста и перспективы расширения сотрудничества» шла речь о необходимости взаимодействия алжирских и российских компаний.

Перспективы взаимодействия России и Казахстана в нефтегазовой сфере оценили участники международной конференции «Бизнес-диалог Россия-Казахстан: сотрудничество в газовой отрасли 4.0».

На площадке Форума представители ведущих компаний и научно-исследовательских центров в сфере переработки газа обсудили прогнозы развития отрасли в ситуации крайней неопределенности. Эксперты отметили возможности современных технологий и новых рынков сбыта, а также перспективность переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Участники круглого стола «Российский рынок газа: биржевая перезагрузка» озвучили свое видение установления справедливой цены на газ. По их мнению, оптимальное средство — это биржевые торги. Именно проведение биржевых торгов газом позволит сделать отрасль более привлекательной как для существующих, так и для новых участников рынка. Об этом заявил Кирилл Молодцов, член наблюдательного совета Российского газового общества.

Большая роль в поддержании отрасли отводится формированию новых процессов сотрудничества внутри российского газового рынка. Например, в первый день работы Форума было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между ООО «Газпромнефть — Каталитические системы» и ООО «Газпром переработка», а Электронная торговая площадка Газпромбанка подписала меморандум о сотрудничестве с Магнитогорским металлургическим комбинатом и промышленной группой DoorHan. По поручению Алексея Миллера, Председателя Правления ПАО «Газпром», АО «Газстройпром» начинает сотрудничество с правительством Чечни, которое финансирует строительство завода по переработке бывших в употреблении труб. Подписан меморандум о сотрудничестве АО «Газстройпром» с правительством Чеченской Республики, а ООО «ГСП Переработка», дочернее предприятие компании, заключило соглашение с ООО «Трубный поток».

Между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и компаниями Группы «Газпром межрегионгаз» были заключены соглашения о банковском сопровождении контрактов. «Газпромбанк — наш стратегический партнер. Мы высоко ценим вклад банка в развитие систем газоснабжения и газификации. Подписывая сегодня новые соглашения между нашими региональными компаниями, мы сможем дополнительно контролировать финансирование проектов», — прокомментировал Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».

Особое внимание на ПМГФ-2022 было уделено IT-разработкам в нефтегазовой отрасли и проблеме импортозамещения. Переход на российское ПО сегодня становится необходимостью, однако разработчики говорят об отсутствии инвестиций, а потенциальные заказчики — о дефиците профессиональных команд. Михаил Константинов, Исполнительный Вице-Президент «Газпромбанк» (Акционерное общество), обозначил противоречие: «С одной стороны, мы видим рост IT-заказов в нефтегазовой отрасли, с другой — нехватку локальных решений, предоставляемых ранее иностранными вендорами, которые сегодня ушли с рынка».

О необходимости плотного сотрудничества российских предприятий ТЭК и оборудования для отрасли шла речь на круглом столе «Промышленная и научно-технологическая кооперация для развития нефтегазового сектора в новых условиях». Главный вывод дискуссий: предприятия ТЭК должны пересмотреть систему закупок и ориентироваться на российских разработчиков оборудования. По мнению экспертов, именно такая мера позволит ускорить решение проблемы импортозамещения.

Традиционно в Экспофоруме были организованы экспозиции технических разработок. Их осмотрели первые лица крупнейших предприятий отрасли: заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральный директор и председатель Правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководители и топ-менеджеры крупнейших российских компаний нефтегазового сектора и отрасли машиностроения.

Виталий Маркелов и Рустам Минниханов нажали символические «стартовые кнопки» и запустили сразу два малотоннажных комплекса сжижения природного газа (КСПГ) в Татарстане. «Этот проект важен для всей республики, он будет способствовать росту экономики и улучшению экологической обстановки», — подчеркнул Рустам Минниханов. «Транспортные компании ждут появления большего числа заправок СПГ. Переход на экологически чистое топливо важен с точки зрения экономики, экологии и способствует повышению безопасности труда водителей», — отметил Виталий Маркелов. Также в рамках Форума на стенде компании «Газпром газомоторное топливо» состоялось открытие первой в Калмыкии автозаправки СПГ. Глава Калмыкии Бату Хасиков поблагодарил компанию «Газпром» и отметил, что считает переход на СПГ важным событием для республики.

Как и прежде, внимание гостей и участников Форума привлекла масштабная экспозиция технологий, оборудования и услуг для отрасли: Международная специализированная выставка «InGAS Stream 2022 — Инновации в газовой отрасли», Корпоративная экспозиция «Импортозамещение в газовой отрасли», Международная специализированная выставка «Газомоторное топливо», Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», Международная выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR 2022.

Концерн ВКО «Алмаз — Антей» представил на площадке ПМГФ проект по созданию модельного ряда электротранспорта E-Neva. На объединенном стенде концерна были презентованы беспилотная модульная газоэлектрическая платформа и стилевые макеты электромобилей.

В рамках выставочной программы также был продемонстрирован офшорный вертолет Ми-171А3 холдинга «Вертолеты России». Новейшая машина в поисково-спасательной конфигурации прибыла из Подмосковья в Санкт-Петербург специально для участия в Форуме.

Группа ГМС представила новые разработки в области высокотехнологичного оборудования для предприятий газовой промышленности, среди которых особое внимание привлек макет высокоскоростного электроприводного газоперекачивающего агрегата (ЭГПА), разработанного на базе однокорпусного центробежного компрессора с применением магнитных подшипников, сухих газодинамических уплотнений и частотно-регулируемого электродвигателя.

Свои проекты на выставке также представили компании «Газпром», «КАМАЗ», «Газпром газомоторное топливо», «Северсталь», «Газпром СПГ технологии», «Вега-ГАЗ», «Газпром энергохолдинг», «РариТЭК», «Газпром межрегионгаз», «Сервисная Компания ИНТРА», «Газэнергокомплект» и другие.

Тематика Корпоративной экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли» в этом году была посвящена технологической независимости ПАО «Газпром» от импорта технологий, материалов, оборудования и сервисных услуг. Свои новинки продемонстрировали 37 компаний из более чем 10 субъектов Российской Федерации. Всего в рамках экспозиции было представлено свыше 160 высокотехнологичных отечественных разработок.

На площадке ПМГФ-2022 работала Коллективная экспозиция «Современные отечественные технологии в газовой отрасли», которая продемонстрировала комплекс оборудования и технологий, используемых в процессах добычи, транспортировки, распределения, подземного хранения и переработки газа. Инновационные технологии представили компании-участники: «Безопасные Технологии», НИУ им. И. М. Губкина, «НовАК», ПАО СИБУР Холдинг, «МПС софт», «Завод фильтров «Седан», «Синергия Технологий» и другие.

Экспозиция Российского экспортного центра «Сделано в России» в этом году объединила 16 отечественных компаний, деятельность которых связана с разработкой решений для нефтегазовой отрасли.

В рамках выставочной программы XI Петербургского международного газового форума российские регионы представили проекты, демонстрирующие потенциал субъектов страны в сфере нефти и газа. С коллективными стендами в Форуме приняли участие Пермский край, Томская, Астраханская, Челябинская области.

Страной-партнером ПМГФ-2022 выступил Кыргызстан. Экспозиция Кыргызстана состояла из двух частей. Первую половину стенда занимала национальное жилище кыргызов – юрта. На второй половине экспозиции была представлена компания «Газпром Кыргызстан».

Будущие лидеры отрасли и ведущие эксперты мировых нефтегазовых компаний по традиции провели встречу в рамках Молодежного дня – уникального проекта, позволяющего студентам продемонстрировать свежий взгляд на будущее отрасли, а компаниям-партнерам – получить доступ к лучшим молодым талантам со всего мира. Участники проекта поделились инновационными идеями и решениями в сфере энергетики, сформировали новое видение дальнейшего развития ТЭК.

Не только диалогами, соглашениями и технологическими новинками был богат Газовый форум в этом году. На площадке нашлось место и для неформальных мероприятий. «Газпром флот» провел тематическую морскую викторину, победители которой унесли на память книги и тельняшки. А Императорский фарфоровый завод посвятил народам России уникальную выставку фарфоровых скульптур: в коллекции из 24 фигур легко можно было узнать эвенков, великороссов, алеутов, бурятов, татар.

Ярким событием стал финиш автопробега газомоторной техники «Газ в моторы — 2022», в котором приняли участие тягачи KAMAZ-5490 NEO на сжиженном природном газе.

В рамках ПМГФ-2022 футбольный клуб «Зенит» провел автограф-сессию, в которой принял участие звезда клуба — Владислав Радимов.

Форум завершен, но, как и всегда, это всего лишь начало большого пути, который участникам предстоит пройти на своих предприятиях, чтобы поделиться достигнутыми результатами спустя еще один год.

«В 2023 году крупнейший конгрессно-выставочный центр вновь откроет свои площадки для Газового форума, — подытожил Сергей Воронков, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», президент Российского союза выставок и ярмарок. — Все участники отрасли вновь встретятся в Северной столице для живого общения в открытом формате, чтобы поделиться успехами и выработать новые решения. Хочу поблагодарить команду Петербургского международного газового форума — благодаря ей все мы ежегодно ждем этого по-настоящему грандиозного события».

Неотъемлемой частью ПМГФ-2022 стало коммуникационное пространство на просторах Telegram и YouTube, организованное научно-техническим журналом «Газовая промышленность» совместно с компанией «ЭкспоФорум-Интернэшнл». Ключевые новинки, главные решения и мнения экспертов были представлены

в одном информационном поле.

В рамках проекта была организована открытая студия «Газ для России» генерального медиапартнера Форума — RUTUBE. На протяжении всех дней работы Петербургского международного газового форума в прямом эфире гости студии делились своими впечатлениями о мероприятиях и представлениями о развитии газовой отрасли.

На Форуме также был представлен совместный проект «Петербургского дневника» и компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» — онлайн-студия «Россия — Со-бытие хороших новостей», в эфире которой интервью журналистам давали ключевые спикеры и медийные лица ПМГФ.

В ходе работы Центра деловых контактов, традиционно собравшего на площадке Петербургского международного газового форума заказчиков, поставщиков и подрядчиков нефтегазовой индустрии, состоялось свыше 1800 индивидуальных бизнес-встреч.

ПМГФ-2022 прошел при участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга, Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Активную поддержку мероприятию оказали Российское газовое общество, Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли», Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», Ассоциация нефтегазосервисных компаний, Ассоциация СРО «Газораспределительная система. Проектирование», Национальная газомоторная ассоциация, Союз «Африканская деловая инициатива».

Генеральным партнером ПМГФ-2022 выступила компания «Газпром», генеральным спонсором — Трубная металлургическая компания.

Партнеры ПМГФ-2022: Загорский трубный завод, «Газпромбанк» (Акционерное общество), АБ «Россия», Концерн ВКО «Алмаз — Антей», Группа ГМС, УК ГК «Комита», Салаватский катализаторный завод, Объединенная металлургическая компания, «Газпром бурение», «СибБурМаш», «Газпром ГНП холдинг», «ОДК», завод «РУМО», Компания «ТЕХНОТЕКС», «ЭКМ Холдинг», «ГазТехЭксперт», «Северные технологии», «Космос-Нефть-Газ», «Техноавиа».

Официальный страховой партнер — «СОГАЗ». Телекоммуникационный партнер — «Ростелеком».

Партнеры культурной программы — Императорский фарфоровый завод и Российский этнографический музей.