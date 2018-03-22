Опубликовано в журнале Химическая техника №3/2018

В структуре мирового потребления ПЭТФ в ближайшее время произойдут существенные изменения, связанные с введением антидемпинговых пошлин на китайский ПЭТ со стороны Японии, Канады и США. В России по итогам 2017 г. ожидается снижение объемов потребления ПЭТФ, что связано с ограничениями по размерам тары для розлива слабоалкогольных напитков и падением покупательской активности населения. Прошлый год был не слишком удачным для российского рынка из-за холодного лета и снижения потребления пива, воды и безалкогольных напитков. Большинство игроков рынка надеются, что в текущем году хорошая погода позволить нивелировать спад продаж. 15 февраля в Москве прошла Четырнадцатая международная конференция «ПЭТФ 2018». Партнерами стали компании Viscotec и KRONES. Мероприятие прошло при поддержке ГК INTRATOOL, EREMA и PETplanet. «Появление в условиях пониженного спроса новых мощностей по производству ПЭТФ в Татарстане и Кабардино-Балкарии и выход их продукции на свободный рынок уменьшат маржу существующих производителей.

Также есть вероятность, что отечественных производителей ждет обострение конкуренции с импортом, ведь обложенные пошлинами объемы китайского сырья будут перераспределяться в Европу, где уже наблюдается избыток предложения. Не реализованный в Европе материал отправится на российский рынок. Возможно ли снижение стоимости ПЭТФ на российском рынке при избытке предложения и подстегнет ли более дешевое сырье рост объемов переработки ПЭТФ в России? Быть может наоборот, кому-то из производителей придется потесниться, и выживут компании с наиболее дешевым процессингом?» – обозначил ключевые вопросы конференции генеральный директор INVENTRA Р. Григорян. «За прошедший год мировой спрос на ПЭТФ достиг 22 млн. т, что больше на 5% по сравнению с 2016 г.», – такими словами открыла первое заседание аналитик компании GSI С. Занки. Мировые мощности по производству ПЭТФ увеличились на 3,1% с 2016 г. и составляют 28 млн. т, их избыток в 2017 г. составил около 6,1 млн т, среди которых на КНР приходится примерно 50% – 3,2 млн. т.

Мощности по производству ПЭТФ в Китае (при загрузке 90%) на данный момент превышают 7 млн. т при объеме локального потребления около 5 млн т. В этом году ожидается ввод дополнительных 3 млн. т производственных мощностей, совокупные мощности к 2019 г. составят примерно 10 млн. т. При этом потребление увеличится незначительно и лишь немного превысит существующую отметку, таким образом, объем перепроизводства ПЭТФ в Китае достигнет 4 млн. т к 2019 г.

Поставки ПЭТФ из Китая в Японию составили 440 тыс. т в 2016 г. и 350 тыс. т в 2017 г., однако в прошлом году Япония ввела антидемпинговую пошлину в 52% на ввоз китайского материала. Эксперт отметила, что при отсутствии поставок из Китая 400 тыс. т будет импортировано в 2018 г. в Японию из Таиланда, Южной Кореи, Вьетнама и Индонезии.

Обзор тенденций рынка искусственных волокон озвучил генеральный директор CIFRS Ф. Ван Хоут. По данным за 2017 г., предоставленным г-ном Ван Хоутом, в Европейской зоне рост ВВП составил около 2%, по ЕС – 2,2%, в Турции – 4%, в России – 1,9%. В связи с ростом ВВП повысились и объемы использования полиэфирных волокон. «По итогам 2017 г. в сегменте искусственных волокон наблюдалось серьезное повышение цен на сырье, связанное с балансом спроса и предложения, что заметно сказалось на прибыльности, – сообщил выступающий. –

Разные волокна конкурировали между собой, ситуация была сложной, вплоть до задержек производства».

Вместо высокого коэффициента использования мощностей в прошедшем году, по прогнозам эксперта, в 2018 г. ожидается стабильность в Европе и Турции – при повышении ВВП последняя выдвинется вперед в сегменте производства текстильного волокна.

Также г-н Ван Хоут напомнил, что в 2016 г. в Европе произвели 3,5 млн. т искусственного волокна, а сегодня заметно повысилось потребление в области текстильной промышленности. Говоря о других отраслях использования, выступающий отметил, что автомобилестроение сохранит свои позиции драйвера увеличения потребления искусственного волокна, однако рост сегмента замедлится в текущем году. Китай – один из крупнейших игроков на рынке производства и экспорта полиэфирного волокна. На долю страны приходится 72% мировых мощностей производства полиэфирных волокон, 66% общемирового объема выпуска и 66% мирового потребления. При этом Китай является крупнейшим экспортером полиэфирных волокон – 35% общего объема.

Производство полиэфирных волокон в 2016 г. составило 52 млн. т или 75% выпуска всех видов искусственных волокон. При этом мировой объем производственных мощностей составляет 78,8 млн. т. Среди крупнейших экспортеров, помимо Китая, можно отметить Южную Корею, Индию, Тайвань, Таиланд, Индонезию, Малайзию и Вьетнам.

Подводя итоги и говоря о трендах рынка, докладчик подчеркнул, что глобальная конкуренция, в том числе с хлопком, в сегменте искусственных волокон будет только увеличиваться, а маржа производителей снижаться, в частности из-за большого количества мощностей по производству и избытка предложения над спросом.

Наиболее конкурентоспособными в будущем окажутся качественные, эффективные, экологичные и гибкие производители, резюмировал г-н Ван Хоут.

В продолжение темы полиэфирных волокон выступил первый заместитель генерального директора Ивановского полиэфирного комплекса И. Сабаев. По представленным данным можно сказать, что объем мировой торговли полиэфирным волокном в 2016 г. составил 3,4 млн т (увеличение на 10% за прошедшие десять лет). Доля полиэфирного волокна в общем объеме мировои� торговли волокнами составляет более 50%, а объем мировой торговли Китая около 1 млн. т, однако доля китайского экспорта менее 10% объема производства из-за большого внутреннего спроса. Оценочный рост объемов потребления всех видов волокон и нитей (без учета ПЭТФ) в мире за период 1991–2025 гг. составит 47%. И, как отметил эксперт, вместе с полиэфирными волокнами и нитями, рост за 30 лет будет 173%.

Говоря об отечественном рынке полиэфирного волокна, выступающий сообщил, что он ежегодно растет на 10% в среднем, это позволяет выстраивать государственные планы в рамках импортозамещения продукции следующих переделов. На сегодняшний день объем потребления полиэфирного волокна в России достиг 197 тыс. т, и существует перспектива дальнейшего роста. «Сегментация российского рынка полиэфирного волокна меняется в соответствии с мировыми трендами. Идет развитие в области медицинской промышленности, дорожного и гражданского строительства, в том числе увеличение производства мягкой кровли и композитных материалов», – подытожил г-н Сабаев.

В ходе круглого стола по российскому рынку ПЭТФ высказались отечественные производители. Генеральный директор компании «Сенеж» М. Тюрин: «Мы не видим большого отличия этого года от прошлого по конкуренции, потреблению и выпуску. Жизнь сегодня зависит от той погоды, которая будет летом – потреблению поспособствует Чемпионат мира по футболу, проводимый в России. Коллеги из других компаний, возможно, прогнозируют не совсем верную оценку своих рынков. А у нас все стабильно».

Обсуждение продолжил директор ТД «Экополимеры» Д. Павшинский, отметив, что интерес к экспорту присутствует, к чему располагают особенности месторасположения предприятия. Г-н Павшинский уточнил: «Мы рассматриваем экспортные контракты. Думаю, что эта доля будет расширяться. Безусловно, в приоритете регионы, где не вводятся запретительные пошлины».

Эксперт по производству «Полиэф» Э. Фаизов отметил, что производство ТФК работает, однако в планах стоит модернизация мощностей. «Планируемая дата запуска модернизированного производства – 2019 г.», – резюмирует г-н Фаизов. Его коллега, руководитель направления ДПЭОС А. Харитонов подтвердил, что модернизация действительно запланирована на будущий год, и отметил, что сейчас рассматриваются разные варианты обеспечения поставок ТФК для производства ПЭТФ и компания находится в проработке данного вопроса.

По данным за 2017 г. российский рынок упаковки составляет порядка 124 млрд. единиц. Львиную долю занимают мягкая и жесткая пластиковые упаковки. Спрос на нее, по прогнозу президента «АРПЭТ» Н. Селезневой, будет расти. Наибольший прирост упакованной продукции ожидается в сегменте продуктов питания, в меньшей степени безалкогольных напитков.

Основные факторы, влияющие на динамику развития безалкогольных напитков в 2017 г., в категории сладких газированных напитков: снижение доходов населения, снижение потребления кваса, погода холоднее нормы, переход потребителей к несладким газированным напиткам. В категории бутилированной воды, напротив, наблюдаются первые признаки оживления экономики, больший рост ограничен холодной погодой во втором и третьем кварталах 2017 г., тренд к здоровому образу жизни и развитие частных марок, предлагающих низкие цены.

И в целом, показатели рынка бутылочного ПЭТФ в России поднялись вверх: в 2017 г. было потреблено порядка 620 тыс. т, при этом импорт составил 93 тыс. т, а экспорт – 49 тыс. т. ПЭТ в структуре упаковки из жесткого пластика в РФ составляет 37%. На ближайшие пять лет эксперт прогнозирует умеренный рост ПЭТ-рынка, который мог бы быть выше без принятия закона об ограничении, касающегося использования ПЭТ-тары для алкоголя. При этом структура рынка РФ в динамике явно меняется: сокращается значимость пивного сектора на рынке ПЭТ-упаковки, в то время как потребление данного вида тары активно растет в молочном и масляном товарном сегменте.

Рынок пива за десять лет сократился на 32% вследствие увеличения регуляторной нагрузки на пивоваренную отрасль. Связано это не только с законом, упомянутым г-жой Селезневой, но и с увеличением акцизного сбора на пиво.

Ограничение производства и оборота пива в ПЭТ-упаковке объемом более 1,5 л стало одним из основных факторов падения рынка в России на 5% в 2017 г. по сравнению с предшествующим годом. В ПЭТ-упаковку до 1,5 л перешла только часть потерянных объемов. Вместе с тем, по словам А. Кедрина, вице-президента по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group, наметились и положительные тренды.

За последнее время наладился конструктивный диалог между бизнесом и властью, во многом обусловленный согласованной и активной позицией представителей пивоваренной отрасли и производителей ПЭТ-упаковки.

Примером может служить вступившее в силу с 1 января 2018 г. разрешение на производство и оборот пивоваренной продукции в ПЭТ объемом более 1,5 л на экспорт. Пиво в ПЭТ-таре популярно в Китае, Монголии, а также других государствах дальнего зарубежья. В обозначенных регионах импортная продукция в ПЭТ-упаковке большого объема занимает существенную долю на рынке, такой информацией поделился г-н Кедрин.

В завершение выступающий отметил, что компания «Балтика» вместе с партнерами развивает раздельный сбор отходов упаковки: в 20 городах поставлены 2,5 тысяч специальных контейнеров, более 20 млн. руб. инвестировано компанией в 2017 г. в развитие инфраструктуры для раздельного сбора отходов и за этот же год 914 т ПЭТ передано на переработку.

Что касается сегмента ПЭТ-пленок, по утверждению исполнительного директора «Изолит трейд» М. Кулиненко, ориентировочно 94% в России потребляется в пищевой промышленности, а оставшиеся 6% распределяются между теплоизоляцией, деревообработкой и другими сегментами.

Руководитель направления по работе с химическими предприятиями группы компаний INTRATOOL Н. Заплаткин представил доклад об опыте реализованных проектов при производстве очищенной терефталевой кислоты (ОТФК) с помощью свечевых фильтр-установок Fundabac производства компании Dr. Mueller (DrM). Также сообщил, что INTRATOOL как официальный представитель изготовителя оборудования Dr. Mueller реализует проекты как «под ключ», так и с частичной локализацией производства с целью снижения цены. Данное решение позволяет увеличить производительность завода по производству ОТФК до 2% за счет уменьшения потерь ценного сырья в ходе производства. Оно общепризнано крупнейшими мировыми производителями ПЭТФ и ОТФК.

Специалист по связям с общественностью INVENTRA Полина Андриянова