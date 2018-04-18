С целью рассмотрения и обсуждения актуальных вопросов промышленной безопасности по инициативе Ассоциации «Башкирская Ассоциация Экспертов» в г. Уфа 23 – 24 мая 2018 г. проводится XII Всероссийская научно-практическая конференция «Промышленная безопасность на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах».

Конференция состоится в рамках Российского Нефтегазохимического форума и XXVI международной специализированной выставки «ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ – 2018».

Организаторы:

Ассоциация «Башкирская Ассоциация Экспертов» / г.Уфа

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» / г.Уфа

Комитет Торгово-промышленной палаты РФ по промышленной безопасности Региональное отделение Академии военных наук РФ по Республике Башкортостан./г.Уфа

Ключевые темы:

анализ эффективности систем управления промышленной безопасностью и охраной труда;

практическое применение и использование результатов анализа опасностей и оценки риска;

нормативно – методическое обеспечение деятельности аварийно — спасательных формирований;

проблематика регистрации и перерегистрации опасных производственных объектов.

оценка состояния оборудования с использованием современных методов диагностирования и мониторинга.

В работе XII-ой конференции планируется участие представители Союза главных механиков предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности России и стран СНГ; руководители и специалисты предприятий топливно-энергетического комплекса России, проектных, экспертных организаций и учебных центров.

Дополнительная информация о конференции размещена на сайте: http://www.bashexpert.ru.

Место проведения конференции: Конференц-зал в гостинице ТАН (г.Уфа, ул.Р.Зорге 65,).

Регистрация участников и гостей конференции с 9.00 до 9.30 23 мая 2018 года.

Координатор проекта: Ассоциация «Башкирская Ассоциация Экспертов», Адрес: 450064, Россия, Башкортостан, г.Уфа, ул. Мира д.14, офис N410, тел./факс: +7 (347) 279-99-87, 279-97-84, e-mail: bashexpert@mail.ru.

Информация для участников конференции: с 22 по 25 мая 2018 года в столице Республики Башкортостан городе Уфа пройдет Российский Нефтегазохимический форум и XXVI юбилейная международная специализированная выставка «ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ – 2018».

Место проведения: Выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО» г.Уфа, ул. Менделеева, 143.