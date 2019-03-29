С 27 по 29 марта на площадке выставочного комплекса ARTPLAY (г. Санкт-Петербург) прошла IX международная практическая конференция INTRA-TECH & PROJECTO, посвященная созданию, модернизации и развитию инфраструктуры предприятий перерабатывающей промышленности, энергетического и горно-металлургического комплекса. В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обменялись знаниями, компетенциями и передовыми практиками в строительстве, ремонте и обслуживании промышленных объектов, а также представили новейшие разработки в области инфраструктуры предприятий ТЭК.

Одним из участников конференции стала японская компания Mitsubishi Electric. В частности, на пленарном заседании конференции, старший генеральный менеджер департамента правительственных и внешних связей корпорации Mitsubishi Electric г-н Норицугу Уэмурарассказал о реализации японской национальной стратегии «Общество 5.0», а также о возможности внедрения её основ в России. Интеграция физического мира с киберпространством, тотальная автоматизация производства, социально-ориентированные инновации, в основу которых будут положены Big Data, искусственный интеллект и дополненная реальность – всё это лишь небольшая часть суперинтеллектуального общества будущего или Общества 5.0, которое по мнению японского Правительства придет на смену информационному Обществу 4.0, где технологии, хотя и демонстрируют активнейшее развитие, не всегда решают конкретные социальные задачи.

Уже сейчас Mitsubishi Electric вносит свой вклад в реализацию майского Указа Президента РФ о цифровой трансформации российской экономики в таких областях как создание промышленной и ИТ-инфраструктуры для обработки больших данных, подготовка специалистов для работы с «умными» системами, создание сквозных цифровых технологий для обеспечения устойчивого экономического роста.

«Когда мы говорим о национальной концепции «Общество 5.0», мы подразумеваем, прежде всего, формирование новой модели роста экономики, и это относится к любой стране. Но при этом речь идет о решении с помощью технологий ещё и социальных проблем. Именно от социальной активности бизнеса и власти зависят темпы реализации стратегии «Общество 5.0». В России Mitsubishi Electric готова поддержать реализацию стратегии через конкретные решения для трансформации производственных и бизнес-процессов в соответствии с новыми вызовами, в частности — платформу e-F@ctory для промышленных предприятий, которая позволяет объединить все уровни производства в единую «умную» систему», – отметил г-н Уэмура.

Помимо активного участия в содержательной повестке конференции, на своём выставочном стенде Mitsubishi Electric представила инновационные разработки для промышленных предприятий, среди которых – система АСУТП для небольшого диспетчерского зала с видеодисплеем, собранным на основе тонких кубов Mitsubishi Electric VS-60HS12U, программное обеспечение SCADA MAPS, отображающее на видеостене Mitsubishi Electric жизненно важные процессы на предприятии и другие. Также на стенде были представлены системы автоматизации производственных процессов, системы кондиционирования и отопления для промышленности.

Все решения Mitsubishi Electric выступают ключевыми элементами индустриальной цифровой трансформации производства, в том числе и в России.

О платформе e-F@ctory

Платформа e-F@ctory для промышленных предприятий, являющаяся одним из ключевых элементов Общества 5.0, уже успешно работает на российских предприятиях. Она используется для создания цифрового производства, оптимизирует производственные процессы. Её ключевым элементом является технология «периферийных вычислений» (Edge Computing), которая позволяет проанализировать и отбирать нужные данные, преобразовывая их необходимую для принятия оптимальных управленческих решений информацию. Технология Edge Computing – это, фактически, технология сдерживания роста объема данных и связанных с этим процессом затрат.