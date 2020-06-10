Вокруг Индустрии 4.0. сегодня много мифов и ожиданий. При этом пока одни спорят о том, смогут ли роботы заменить всех работников, другие – внедряют сквозные технологии для решения реальных задач и получают результат.
На онлайн-конференции 18 и 19 июня представители ведущих компаний не будут фантазировать о будущем, а расскажут о том, какие задачи промышленные предприятия решают уже сейчас с помощью интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (AI), робототехники, блокчейна, а также виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). Лидеры рынка поделятся реальными кейсами внедрения этих технологий и расскажут об эффекте от них.
Спикеры:
- Антон Бесходарный, руководитель программ технологической стратегии, «Газпром нефть»
Цифровое технологическое видение «Газпром нефти» и шаги по его реализации
- Борис Стекцер, руководитель направления Edge Solutions в России и странах СНГ, APC by Schneider Electric
- Владимир Гречушкин, руководитель направления по работе со стратегическими заказчиками (энергетический сектор и атомная отрасль), APC by Schneider Electric
Практический опыт применения периферийных вычислений в промышленности
- Илья Симонов, директор, КРОК Иммерсивные технологии, бизнес-юнит компании КРОК
- Владимир Слинько, менеджер по развитию проектов интернета вещей, Intel
Пришёл, увидел, справился! Машинное зрение. С чего начать?
- Павел Козлов, директор департамента повышения эффективности, АО «Концерн Росэнергоатом»
Через тернии цифровизацию − к звездам
- Денис Левченко, руководитель направления по поиску и отбору инноваций, X5 Retail Group
Кейсы применения AI в ритейле
- Александр Шумилин, менеджер по серверным продуктам, Hewlett Packard Enterprise в России
Контроль качества на производстве с помощью машинного обучения и видеоаналитики
- Вадим Щемелинин, владелец продукта видеоаналитики, «Сибур»
И4.0 в нефтехимии
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://digitalleader.org/
“Химическая техника” – информационный партнер.