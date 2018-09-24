Для получения бесплатного пригласительного билета необходимо заполнить анкету в специальном разделе официального сайта — ПОСЕТИТЕЛЯМ! После подачи заявки на указанный Вами электронный адрес придет пригласительный билет. Распечатайте его и предъявите на стойке регистрации в дни проведения мероприятия.

Обращаем Ваше внимание, что данный билет дает право бесплатного посещения выставочной экспозиции ПМГФ-2018:

VII Международной специализированной выставки «InGAS Stream 2018 – Инновации в газовой отрасли»

III Специализированной экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли»

V Международной специализированной выставки «Газомоторное топливо».

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Для участия в мероприятиях конгрессной программы необходимо приобрести пакет «Делегат».

⠀ Часы работы выставочной программы:

2–4 октября: с 10.00 до 18.00

5 октября: с 10.00 до 16.00.

⠀ Место проведения: Международный конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ»

Подробная информация об участии в Форуме на сайте www.gas-forum.ru