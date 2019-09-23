Мы рады объявить о начале регистрации на конференцию CRU «Азот и синтез-газ 2020», которая пройдет 17-19 февраля 2020 г. в Гааге, Нидерланды.

Являясь одним из наиболее авторитетных технических событий в отрасли, конференция CRU «Азот и синтез-газ» успешно зарекомендовала себя как событие, на которое собираются ведущие технические специалисты всей цепочки создания стоимости продуктов азота и синтез-газа, чтобы обмениваться опытом и передовыми практиками. Уже 33-й год подряд конференция регулярно собирает 670-700 делегатов из более 50 стран мира, что делает ее одним из крупнейших форумов глобальной отрасли азота и синтез-газа, охватывающим аммиак, карбамид, метанол, синтез-газ, нитраты, СУГ и промышленные газы. В Берлине в 2019 году в ней приняло участие более 750 высокопоставленных руководителей.

Ее трехдневная программа включает практические семинары, аналитическую информацию, представляемую специалистами компании CRU и другими отраслевыми экспертами, а также обширные параллельные секции с их 50 высокопрофессиональными техническими докладами, посвященными новейшим технологиям, инновациям в процессах и оборудовании и передовому опыту эксплуатации производств. Составлением технической программы занимается организационный комитет, в состав которого входят эксперты — производители, лицензиары и независимые консультанты, благодаря чему данное мероприятие стало превосходной платформой для обеспечения профессионального роста и взаимного обучения.



Параллельно с конференцией проводится выставка с участием более 80 ведущих поставщиков процессов, материалов, оборудования и технологических решений. У них накоплены бесценные экспертные знания, которые они готовы предоставить в распоряжение аудитории. В ходе мероприятия в целях максимизации общения и взаимодействия запланировано множество времени для контактов и встреч.

Причины для участия в конференции:

Обмен производственным опытом и передовой практикой с более 700 специалистами-технологами из более 50 стран мира

Обогащение Ваших знаний благодаря 50 техническим докладам на тему синтез-газа, аммиака, карбамида, метанола и нитратов, с печатным каталогом или флэш-накопителем USB с техническими докладами для дальнейших справок

Разработка практических решений производственным проблемам благодаря детальному разбору конкретных производственных случаев

‘Пропуск во все зоны’ с особой льготой для операторов производств в €700 (+НДС)

Разъяснение актуального глобального ландшафта инвестиций в азотные проекты экспертами CRU по азоту и банка KFW

Информация о новейших технических наработках в ходе представления показательных технических примеров

Заблаговременная организация деловых встреч благодаря специальному интернет-сайту CRU с мобильным приложением

Решение ваших технических проблем благодаря более 80 экспонентам мирового класса

14+ часов технического контента, аккредитованного ACE, плюс сертификат участия

Подробнее о конференции>>

Действуют специальные скидки на раннее бронирование участия.

По вопросам участия — Amanda.Whicher@crugroup.com

Онлайн регистрация доступна по ссылке

ВЫСТАВКА В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках конференции проводится выставка, в которой примут участие более 80 поставщиков технологий.

Они предоставят широкий диапазон технических услуг – от оптимизации и реконструкции производства до повышения надежности и модернизации оборудования.

Поставщики представляют собой всю цепочку создания стоимости продуктов азота и синтез-газа, включая аммиак, синтез-газ, метанол, водород, СЖТ, олефины, карбамид, меламин, нитраты и азотную кислоту.

Места на выставке “Азот и синтез-газ 2020» уже почти все распроданы.

Остались еще некоторые возможности для спонсорства, если Вы хотите повысить представленность своего бренда среди более 700 ведущих специалистов в своей отрасли.

Чтобы забронировать выставочный стенд или получить дополнительную информацию, свяжитесь с Michelle Fisk по тел. +44 (0) 20 7903 2159, или же направьте ей электронное сообщение по адресу michelle.fisk@crugroup.com.