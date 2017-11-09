PCVExpo 2017: эффективная возможность привлечь новых партнеров среди крупнейших комплектующих компаний

С 24 по 26 октября в Москве с успехом прошла 16-я Международная выставка PCVExpo «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели». Организатором мероприятия традиционно выступила Группа компаний ITE. Соорганизаторы выставки: Российская ассоциация производителей насосов и Ассоциация компрессорщиков и пневматиков.

В церемонии торжественного открытия приняли участие почетные гости выставки – представители государственных структур, производственного и научного сообществ.

После церемонии официального открытия состоялся VIP тур экспозиции, в котором приняли участие депутат Московской городской Думы, заместитель Председателя Комиссии по науке и промышленности Сметанов Александр Юрьевич, президент Российской ассоциации производителей насосов Твердохлеб Игорь Борисович и другие официальные лица и гости выставки. Они посетили стенды ведущих производственных предприятий, таких как «Группа ГМС», Bauer Comressoren, АО «Турбонасос», «Челябинский трубопрокатный завод».

В этом году в выставке приняли участие 157 компаний из 10 стран мира, общая площадь экспозиции PCVExpo 2017 превысила 4 643 кв.метров.

Выставка PCVExpo 2017 традиционно проходила на одной площадке одновременно с семью другими промышленными выставками ITE: Mashex Moscow, Heat&Power, Power Electronics, ExpoCoating Moscow, Testing&Control, NDT Russia и Fasttec. С экспозициями выставок имели возможность ознакомиться 15 778 специалистов.

Экспозицию PCVExpo посетили более 3 500 руководителей и специалистов предприятий химической и нефтегазовой промышленности, энергетики, металлургии, машиностроения, строительного комплекса, а также организаций, занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией инженерных сетей, водоснабжением и водоотведением.

Постоянные участники выставки PCVExpo традиционно представили на выставке свои новые продукты и разработки.

Постоянные участники выставки PCVExpo традиционно представили на выставке свои новые продукты и разработки.

Международный промышленный холдинг DALGAKIRAN в рамках PCVExpo впервые представил центробежный компрессор из новой линейки турбокомпрессоров серии T2, разработанный совместно с японской промышленной корпорацией IHI.

Компания Kaeser Kompressoren была удостоена почетного диплома от организаторов выставки за представленную энергоэффективную новинку — SIGMA AIR MANAGER 4.0, систему управления производством сжатого воздуха для нескольких установок.

На стенде Группы «ЧТПЗ» представлены были трубы различного диаметра для различных сред, а также новый продукт – разрезные тройники для ремонта трубопровода под высоким давлением без остановки процесса перекачки.

На стенде компании Gardner Denver был представлен усовершенствованный компрессор премиального сегмента ESM 37e, который является новым шагом среди производства винтовых компрессоров.

Компания Bauer Compressoren в этом году отмечает 70 летний опыт работы с оборудованием высокого давления, представляя на своём стенде компрессор для сжатия дыхательного воздуха PE100 в компактном исполнении с практически неограниченными возможностями применения.

АО «Турбонасос» в юбилейный для предприятия 25-й год поддержало имидж компании и представило на выставке химические насосы, турбины природного газа и шламовый погружной переносной насос.

ОАО «Эна» отметило 85-летний юбилей завода и традиционно принимало участие в выставке. На стенде были представлены нефтяной консольный агрегат НКА (тип ОН2) и двухопорный многосекционный насос НДМ (тип ВВ5), которые производятся в полном соответствии со стандартом API610.

Официальным партнером выставки традиционно выступила компания «ТРЭМ Инжиниринг». На своём стенде компания презентовала новые технологии покрытия клапанов для поршневых компрессоров.

В рамках деловой программы PCVExpo при большой заинтересованности аудитории и высоком уровне докладов прошла конференция «Разработка и производство импортозамещающей арматуры для ТЭС, нефтегазовой и нефтехимической отраслей промышленности: проблемы и пути решения», организатором которой выступила Медиа группа Armtorg.

Впервые в рамках выставки работал «Клуб профессионалов арматуростроения», включающий цикл обучающих семинаров и круглых столов по сертификации, сравнительному анализу технологий, актуальным вопросам сервиса и ремонта арматуры. Клуб был организован Научно-Промышленной Ассоциацией Арматуростроителей.

Перспективы развития и проблемные вопросы компрессорной отрасли обсуждались на семинаре «Развитие компрессоростроения: основные вызовы», организованном Ассоциацией компрессорщиков и пневматиков.

Заключительным мероприятием деловой программы стала ежегодная Международная научно-техническая конференция «ECOPUMP-RUS’2017. Энергоэффективность и инновации в насосостроении. Импортозамещение и локализация производства в России», организованная Российской ассоциацией производителей насосов.

В 2018 году 17-я международная выставка «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели» будет проходить с 23 по 25 октября в МВЦ «Крокус Экспо».