20 сентября 2024 года в Технополисе состоится Аддитивный Конгресс #1, организованный Академией «Цифра Цифра». Это уникальное мероприятие станет важным событием для всех заинтересованных в 3D-технологиях.
Почему стоит посетить Аддитивный Конгресс #1?
Аддитивные технологии, включая 3D-печать, всё активнее проникают в различные отрасли, меняя подходы к производству. В рамках Конгресса вы получите возможность углубиться в актуальные тренды и применение 3D-технологий.
На Конгрессе вас ждут:
- Выставка аддитивных технологий: узнайте о новейших достижениях и трендах в сфере 3D-печати и аддитивных технологий.
- Практические курсы и мастер-классы: получите знания и навыки от экспертов, а также удостоверение о повышении квалификации.
- Аддитивный стендап: неформальные и юмористические кейсы из практики специалистов отрасли.
- Неформальная часть: фуршет и развлекательная программа для неформального общения и налаживания деловых контактов.
Ключевые темы Конгресса:
- Применение аддитивных технологий в промышленности.
- Внедрение реверс-инжиниринга в производство.
- Малогабаритная и крупногабаритная 3D-печать.
- Реализация мелкосерийного и крупносерийного производства.
- Разработка новых деталей и изделий.
Почему 3D-технологии важны в промышленности?
Уже сегодня 3D-технологии помогают решать жизненно важные для отрасли задачи: снижение веса летательных аппаратов, создание изделий с уникальными свойствами и геометрически сложных деталей, сокращение производственного цикла и расходов.
Подробности и регистрация: https://additivecongress.ru/
Присоединяйтесь к обсуждению инноваций в 3D-печати и узнайте, как новые технологии могут оптимизировать вашу отрасль!
Место проведения:
Конгресс-центр “ТЕХНОПОЛИС”, Москва
Волгоградский просп., 42, корп. 5 (Метро: Текстильщики)