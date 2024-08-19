20 сентября 2024 года в Технополисе состоится Аддитивный Конгресс #1, организованный Академией «Цифра Цифра». Это уникальное мероприятие станет важным событием для всех заинтересованных в 3D-технологиях.

Почему стоит посетить Аддитивный Конгресс #1?

Аддитивные технологии, включая 3D-печать, всё активнее проникают в различные отрасли, меняя подходы к производству. В рамках Конгресса вы получите возможность углубиться в актуальные тренды и применение 3D-технологий.

На Конгрессе вас ждут:

Выставка аддитивных технологий : узнайте о новейших достижениях и трендах в сфере 3D-печати и аддитивных технологий.

Практические курсы и мастер-классы : получите знания и навыки от экспертов, а также удостоверение о повышении квалификации.

Аддитивный стендап : неформальные и юмористические кейсы из практики специалистов отрасли.

Неформальная часть : фуршет и развлекательная программа для неформального общения и налаживания деловых контактов.

Ключевые темы Конгресса:

Применение аддитивных технологий в промышленности.

Внедрение реверс-инжиниринга в производство.

Малогабаритная и крупногабаритная 3D-печать.

Реализация мелкосерийного и крупносерийного производства.

Разработка новых деталей и изделий.

Почему 3D-технологии важны в промышленности?



Уже сегодня 3D-технологии помогают решать жизненно важные для отрасли задачи: снижение веса летательных аппаратов, создание изделий с уникальными свойствами и геометрически сложных деталей, сокращение производственного цикла и расходов.

Подробности и регистрация: https://additivecongress.ru/

Присоединяйтесь к обсуждению инноваций в 3D-печати и узнайте, как новые технологии могут оптимизировать вашу отрасль!



Место проведения:

Конгресс-центр “ТЕХНОПОЛИС”, Москва

Волгоградский просп., 42, корп. 5 (Метро: Текстильщики)

