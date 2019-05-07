В период с 22 по 25 апреля 2019 г. в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации прошла 73-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2019». В 2019 году в конференции приняли участие более 2100 студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов, школьников из более 410 образовательных учреждений и отраслевых организаций России и зарубежных стран.

Мероприятие стартовало с панельной сессии «Нефть и газ будущего: молодежь, лидерство, инновации», в которой приняли участие ректор Губкинского университета Виктор Мартынов, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, вице-президент «Шлюмберже Россия и Центральная Азия» Артем Карапетов, председатель концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс, начальник Департамента организационного развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ Юрий Пихтовников, вице-президент ПАО «Транснефть» Павел Ревель-Муроз, вице-президент ГК InfoWatch Рустэм Хайретдинов, и председатель совета директоров ООО «Колмар Груп» Анна Цивилева. В ходе сессии обсуждались вопросы цифровой трансформации и искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли, возможности социальных лифтов для молодежи. «Хотелось бы, чтобы результаты наших общих трудов принесли в будущем открытия для развития нефтегазовых провинциях России», — отметил заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин. В конце панельной дискуссии спикеры ответили на вопросы молодежи.

Также в первый день конференции одним из ключевых мероприятий стал очный этап IV Всероссийского конкурса на лучшее студенческое научное объединение нефтегазовой отрасли России, на котором свои проекты представили победители заочного этапа – 8 лучших молодежных команд вузов России. В 2019 году проекты команд студенческих объединений были посвящены перспективам развития СПГ индустрии (крупного, среднего и малотоннажного). По решению конкурсной комиссии, сформированной из представителей профильных ведомств и нефтегазовых компаний, лучшими стала команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина которая помимо переходящего кубка лучшего СНО получила сертификат на образовательную поездку на производственные объекты ООО «Ямал СПГ». Дипломом за 2 место и сертификатом на образовательную поездку на производственные объекты компании «Сахалин Энерджи» удостоена команда Казанского национального исследовательского технологического университета.

Для участников конференции были также организованы тематические интерактивные тренинги, семинары и панельные дискуссии, которые были посвящены вопросам геологии, разработки и бурения месторождений углеводородов, транспортировки и переработки углеводородов, цифровизации, защиты интеллектуальной собственности и карьерных возможностей молодежи нефтегазовой отрасли.

Согласно программе работа конференции продолжилась по 24 тематическим секционным заседаниям. Всего в течение двух дней на конференции было заслушано более 700 научных работ, прошедших предварительный конкурсные отбор. В 2019 году в составе экспертной комиссии участвовали более 170 представителей более 70 организаций нефтегазовой отрасли.

В 2019 году в рамках конференции по инициативе Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации была проведена уже III Всероссийская интеллектуальная игра среди молодежи нефтегазовой отрасли «Нефтяная сова», в которой приняли участие рекордные 106 команд из организаций и вузов отрасли России и зарубежья. Ведущим интеллектуальной игры выступил молодой капитан элитарного клуба и обладатель Хрустальной совы Борис Белозеров. В напряжённой борьбе обладателем хрустальной «Нефтяной совы» 2019 года стала команда молодых специалистов ООО «Иркутская нефтяная компания», второе и третье места заняли команды ООО «Газпром экспорт» и АО «Гипровостокнефть» соответственно.

Также в рамках конференции уже традиционно была проведена встреча без галстуков, на которой у участников была возможность задать любой интересующий их вопрос руководителям профильных ведомств и нефтегазовых компаний. Модератором встречи выступил проректор по научной работе Губкинского университета Александр Мурадов, а на вопросы молодежи отвечали: генеральный директор «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» Майкл Коллинс, финансовый директор BHGE по региону Russia Caspian Елена Акольцева, HR-директор BHGE по региону Russia Caspian Ольга Богатырева, директор по стратегическим проектам в нефтедобыче ООО «Эмерсон» Владимир Дибров и руководитель программ по продвижению шельфовых проектов ООО «Газпромнефть-Сахалин» Алексей Фадеев.

На встрече были заданы вопросы о коммерциализации научных проектов молодежи, карьерного развития, необходимых компетенций специалистов нефтегазовой отрасли с учетом цифровизации, роли студенческой науки в формировании инновационной научно-технической базы предприятий отрасли, прохождения практик, стажировок и трудоустройства в ведущие нефтегазовые компании.

Конференция завершилась церемонией торжественного награждения победителей и призеров конференции, конкурса и интеллектуальной игры.

Материалы по итогам мероприятия и архив фотографий доступны для скачивания на сайте конференции neftegaz.gubkin.ru.