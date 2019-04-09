ПРОИЗВОДСТВО КАРБАМИДА ПО СОБСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОАО «НИИК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА ДЛЯ ПОДОБНЫХ УСТАНОВОК — 2050 ТОНН В СУТКИ

В начале апреля 2019 года ОАО «НИИК» и ООО «Новгородский ГИАП» заключили контракт на реконструкцию агрегата карбамида № 6 с увеличением мощности до 2050 тонн в сутки на площадке ПАО «Акрон» в г. Великом Новгороде (Россия). В основу производства будет заложена собственная усовершенствованная технология стриппинг-процесса, реализуемая впервые в истории компании НИИК с учетом опыта модернизации нескольких установок в Индии с достижением мощности до 2500 тонн в сутки.

Ключевыми особенностями этой крупнотоннажной технологии являются:

использование общедоступной марки стали карбамидного класса, что существенно снижает затраты по проекту;

применение уникального комплекта внутренних устройств конструкции НИИК в реакторе, что значительно повышает эффективность процесса синтеза;

высокая эффективность использования сырья и энергоресурсов;

соответствие самым современным стандартам промышленной и экологической безопасности.

Являясь собственником технологии, для этого агрегата НИИК заложил концепцию максимального использования объектов инфраструктуры и проектирует новый общий узел синтеза, параллельную нитку дистилляции собственной усовершенствованной технологии, узел очистки сточных вод и узел выпаривания мощностью 200 тонн в сутки, а также другие объекты.

Реконструируется агрегат карбамида, построенный в рекордные сроки по собственной технологии НИИК URECON®2006, и запущенный в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Благодаря исключительным компетенциям и современному подходу заказчика в вопросах заказа и поставки оборудования, размещения агрегата на площадке и управления строительством проект был успешно реализован.

В процессе эксплуатации данной установки достигнуты наилучшие показатели, и заказчиком была поставлена задача увеличения мощности агрегата карбамида № 6 с целью переработки всего балансового количества аммиака и перевода узла синтеза на меньшее давление для унификации компрессорного оборудования в цехе.

Высокий профессионализм сотрудников НИИК, отмеченный руководством компании «Акрон», позволил продолжить сотрудничество в этом направлении.

«Мы гордимся тем, — отметил генеральный директор ОАО «НИИК» О.Н.Костин, — что наша технология была выбрана для реализации задач нашего постоянного партнера ПАО «Акрон», и тем самым будет способствовать их дальнейшему росту и развитию. Это важная веха в истории нашей компании. В разработку и совершенствование собственных технологий НИИК вкладывает самые современные технические решения в области технологии производств, эксплуатации установок оборудования, материаловедения, коррозионных процессов».

Проектная документация неизменно высокого качества будет выполнена в декабре 2019 года, рабочая – в марте 2020 года. Такие рекордно короткие сроки возможны благодаря проводимой в компании цифровизации и внедрению современных методов управления процессами проектирования и строительства. Заказчику это позволит в сжатые сроки реализовать проект и получить максимальную эффективность от инвестиций.

ОАО «НИИК» — современная российская инжиниринговая компания, более шестидесяти пяти лет занимающаяся развитием технологий производства карбамида, который является одним из наиболее эффективных и востребованных видов азотных удобрений в мире.