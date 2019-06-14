Аналитический центр TAdviser и CROC VR – бизнес-юнит IT-компании КРОК, специализирующийся на применении иммерсионных технологий в промышленных индустриях, провели исследование российского рынка промышленных VR/AR-решений. Согласно оптимистичному сценарию, объем этого рынка за 4 года может увеличиться в 11,7 раз при среднегодовом темпе роста 85%.

Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) является одним из самых молодых направлений в перечне сквозных технологий цифровой экономики. Заинтересованность в решениях на базе VR/AR и движение к реальному применению таких разработок в производственных процессах демонстрируют такие отрасли промышленности как нефтегазовый сектор, нефтехимия, металлургия, горнодобывающая промышленность, энергетика.

Рынок VR/AR-решений представляет собой неоднородную картину – наряду с крупными ИТ-компаниями и интеграторами, присутствующими на рынке не один десяток лет, свои услуги предлагают совсем молодые компании и стартапы, сразу сделавшие ставку именно на эти технологические направления.

Технологии VR/AR позволяют осуществлять реинжиниринг существующих процессов и преобразовывать цепочку создания ценности. Основные направления использования VR/AR в промышленности:

Проектирование и сборка: цифровое моделирование конструкции и операций с оборудованием, тестирование и изменение цифровой модели до реализации «в металле»;

Обучение в иммерсионной среде: погружение работника в виртуальную среду, максимально приближенную к реальной, для отработки навыков безопасного поведения на промышленных объектах и повышения производственной безопасности;

Проверки и обеспечение качества: быстрый, тщательный мониторинг и контроль производственных активов и операций с помощью средств визуализации и информирования;

Ремонт и обслуживание оборудования: использование визуализации и информирования в режиме реального времени, с целью поддержки выполнения задач обслуживания или ремонта.

К наиболее востребованным типам VR/AR-решений относятся:

Комплексные симуляторы и тренажеры для обучения операторов и ремонтников сложного технологического оборудования, в том числе, для обучения приемам безопасного ведения работ;

Тренажеры и симуляторы военного/специального назначения (авиатренажеры для пилотов, «виртуальное поле боя»);

Приложения дистанционного присутствия (дистанционная экспертиза, телемедицина, удаленная поддержка специалистов «в поле»);

Приложения архитектурной, конструкторской и научной визуализации;

«Практически на всех крупнейших предприятиях сейчас стартовали программы внедрения инструментов Индустрии 4.0 и есть острая необходимость в повышении уровня промышленной безопасности. В частности, востребовано обучение с помощью VR-тренажеров. Виртуальная среда помогает отрабатывать любые сценарии: от изучения регламентов обслуживания промышленного оборудования до отработки действий сотрудников в нештатных ситуациях. Обучающие VR-инструменты уже применяются в нефтехимии, нефтегазовых, добывающих и энергетических компаниях. В ряде крупнейших индустриальных компаний России сейчас тестируются платформы дополненной реальности и решения ассистинговой реальности», — рассказал Илья Симонов, руководитель CROC VR.

Как и любой проект внедрения ИТ-решения, проект на базе VR/AR-технологий имеет в своей структуре стоимости традиционные компоненты – оборудование, ПО и услуги по интеграции. Однако, есть еще два компонента, специфичных именно для VR/AR-проектов – контент VR/AR и сценарии представления/использования контента. В зависимости от типа внедряемого решения, и общая стоимость проекта, и соотношение стоимостей между отдельными компонентами может существенно различаться. Но во всех типах проектов значительную (а часто – преобладающую) долю стоимости составляют специфические для приложений VR/AR затраты – разработка контента и сценария приложения.

Заказчики и поставщики

По оценке экспертов TAdviser, большинство российских компаний, которые в настоящее время тестируют или уже перешли к промышленной эксплуатации VR/AR-решений, правильнее называть не заказчиками, а автономными разработчиками-пользователями VR/AR-решений. Практически все компании, принявшие участие в исследовании и ответившие на вопросы TAdviser, подтвердили, что пилотные проекты в области VR/AR они реализуют в значительной степени силами собственных специалистов, организованных в специальные центры компетенций.

Такие центры компетенций либо имеют достаточно узкую специализацию и сконцентрированы именно на направлениях VR/AR-технологий, либо входят в состав комплексных подразделений, ориентированных на решение задач цифровой трансформации, «Индустрии 4.0». Они, в частности, существуют в следующих компаниях:

Газпром нефть – Центр технологий VR/AR, Центр цифровых инноваций;

СИБУР – Центр трансформации «Индустрия 4.0»;

ММК – Экспертный совет «ММК-Индустрия 4.0»;

Росатом – Дирекция по цифровой трансформации.

По наблюдениям TAdviser, практически все компании промышленной, нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической отраслей в той или иной степени сегодня демонстрируют интерес и экспериментируют с технологиями VR/AR. Однако, многие из них предпочитают пока не раскрывать результаты этих проектов.

Вторую сторону российского рынка VR/AR-решений – поставщиков оборудования, ПО и услуг, — по суммарной выручке которых обычно и оценивается рынок, сегодня достаточно сложно рассматривать как полноценно сформировавшийся механизм, принципы функционирования которого понятны, а результаты работы наблюдаемы и измеряемы. Компании, присутствующие на еще только формирующемся рынке промышленных VR/AR-продуктов и услуг, делятся на 4 группы:

ИТ-компании и системные интеграторы (как традиционные многопрофильные компании, так и специализированные интеграторы VR/AR-решений);

Разработчики ПО и оборудования для VR/AR (многие – уровня стартапов);

Разработчики решений специального назначения на унаследованных технологиях, постепенно мигрирующие в сторону современного VR/AR;

Отраслевые НИИ и КБ

Основные проблемы и риски VR/AR-проектов

Поскольку по своему характеру все VR/AR-проекты являются преимущественно ИТ-проектами, им свойственны все их классические проблемы и риски. По мнению экспертов TAdviser, на сегодняшний день перечень основных препятствий выглядит следующим образом (в порядке снижения критичности фактора):

Дефицит квалифицированных специалистов Технические ограничения оборудования и ПО Стоимость внедрения Отсутствие убедительного технико-экономического обоснования для реализации проекта Определенные опасения руководителей в успешности проектов из-за несоответствия традиционной производственной культуры и требований к наличию у работников новых, цифровых навыков

Оценка рынка

Особенностью российского рынка промышленных VR/AR-решений является то, что он еще только находится в стадии формирования; большое количество проектов пока носят пилотный характер — как по масштабу, так и по реализуемой функциональности. Однако, общий объем инвестиций, количество VR/AR-проектов и динамика их роста не оставляют сомнений в том, что рынок развивается и становится более зрелым.

По оценке TAdviser, суммарные затраты на проекты в направлении VR/AR в 2018 году составили порядка 1,6 млрд рублей. Согласно пессимистичной оценке, при среднегодовом темпе роста 55%, объем российского рынка промышленных VR/AR-решений в 2022 году может составить 9,2 млрд рублей (рост за 4 года – в 5,8 раза). Оптимистичная оценка предполагает среднегодовой темп роста 85%, что соответствует объему в 18,7 млрд рублей в 2022 году (рост за 4 года – в 11,7 раза).

С полной версией исследования «Рынок промышленных VR/AR-решений в России» можно ознакомиться по ссылке.

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