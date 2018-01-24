Руководители НПЗ, ГПЗ и НХП представят новые проекты строительства и модернизации заводов

28 февраля – 2 марта 2018 г. в Омске при поддержке Специального партнера Газпромнефть-ОНПЗ и Газпромнефть-Омский завод смазочных материалов состоится IV ежегодная серия интерактивных дискуссий и выставка «Даунстрим 2018». В мероприятии примут участие более 250 руководителей ВИНК, генеральные, технические и финансовые директора НПЗ, ГПЗ и НХП России и СНГ, которые представят новые проекты строительства и модернизации заводов. Кроме этого, участники рассмотрят практические примеры эффективного управления проектами, импортозамещения и локализации инновационных технологий, а также вопросы финансирования новых и существующих проектов и многое другое.

Узнайте больше о мероприятии на сайте http://bit.ly/2zqcYSh

Среди докладчиков и ВИП-гостей 2017:

Марат Усманов, генеральный директор, ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект

Вадим Сомов, генеральный директор, Киришинефтеоргсинтез

Валерий Цветков, технический директор, Саянскхимпласт

Рустем Галиев, директор по инвестициям и капитальному строительству, Газпром нефтехим Салават

Павел Солодов, начальник Инженерно-технического центра, Газпром переработка

Виль Нигматуллин, заместитель директора – директор департамента проектирования, директор департамента кластерного развития, ГУП «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан»

и многие другие.

Ключевые моменты программы 2018:

ТОЛЬКО в 2018! Технические визиты на Газпромнефть-ОНПЗ и Омский завод смазочных материалов, филиал Газпромнефть-СМ , а также предприятия в Омске по направлению газопереработки и газохимии

Технические визиты на и , а также ВАЖНО! Текущие и планируемые проекты строительства и модернизации в нефтегазопереработки и нефтегазохимии

строительства и модернизации в нефтегазопереработки и нефтегазохимии Практические примеры от руководителей НПЗ, ГПЗ и НХП! Эффективное управление проектами и предприятием, повышения качества конечных продуктов, автоматизация производства и управление информационными процессами на НПЗ, ГПЗ и НХП, импортозамещение, локализация производства, расширение и модернизация мощностей

Эффективное управление проектами и предприятием, повышения качества конечных продуктов, автоматизация производства и управление информационными процессами на НПЗ, ГПЗ и НХП, импортозамещение, локализация производства, расширение и модернизация мощностей Специализированные круглые столы: нефте- и газопереработка, нефте- и газохимия . Инновации и технологии, стратегии эффективного управления предприятием

. Инновации и технологии, стратегии эффективного управления предприятием Горячая тема! Где взять деньги для строительства и модернизации производства? Финансирование проектов и инвестиционный климат, гарантированный возврат инвестиций, источники финансирования, управление финансовыми потоками

Финансирование проектов и инвестиционный климат, гарантированный возврат инвестиций, источники финансирования, управление финансовыми потоками Новое направление работы! Базовые масла и смазочные материалы: новые и текущие проекты, расширение мощностей, повышение конкурентоспособности продукции, финансирование, доступные технологии и инновации

новые и текущие проекты, расширение мощностей, повышение конкурентоспособности продукции, финансирование, доступные технологии и инновации Беспрецедентные возможности делового общения в официальной и неформальной обстановке! Гала-ужин, выставка, круглые столы с шампанским, перерывы на кофе-брейки, тим-билдинг во время технических визитов

Узнайте больше о мероприятии на сайте http://bit.ly/2zqcYSh

Организатор: Vostock Capital

Контактное лицо:

Алина Фатчихина,

+7 499 505 15 05 (Москва),

AFatchihina@vostockcapital.com