Конференция INTRA-TECH в Санкт-Петербурге — традиционное место встречи для нефтегазохимических компаний, предприятий энергетики и перерабатывающей промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности, подрядных организаций и поставщиков инновационных решений.
С 28 по 29 марта 2018 года в Санкт-Петербурге состоится очередная VIII Международная практическая конференция INTRA-TECH, которая в прошлом году собрала рекордное количество участников – 360 человек приняли приглашение организаторов, из них 34 являлись представителями иностранных компаний.
Формат конференции предполагает не только теоретическое представление, но и подробную практическую презентацию, с примерами работ, мастер-классами и обсуждением прикладных решений сложных задач, которые появляются перед предприятиями России, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Италии, Китая, Франции, Англии, Германии.
С более подробным отчетом можно ознакомиться на официальном сайте конференции:
Тематика конференции — отраслевые решения для строительства, ремонта и обслуживания инфраструктурных объектов, повышения надежности и безопасности проведения сервисных работ, обеспечения безостановочной работы трубопроводов и технологического оборудования.
Ключевые темы мероприятия:
- Практическая реализация систем контроля состояния и ремонтов технологического оборудования.
- Индустрия 4.0
- Интеллектуальные решения для повышения эффективности капитальных ремонтов.
- Применение инновационных технологий ремонта и технического обслуживания, как способ повышения эффективности и надежности производства.
- Технологии восстановления работоспособности и увеличения эксплуатационного периода технологического оборудования и трубопроводов.
- Современные инженерные решения в области индустриальных сервисов.
- VR/AR: сферы применения в промышленности сегодня и завтра.
- Уникальные технологии и оборудование бесконтактной диагностики на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА).
- Итоговый отчет по результатам реализации проекта устранения утечек на действующем оборудовании опасных производственных объектов.
- Технический университет: технологии и требования к подготовке.
Что нового Вас ожидает в марте 2018 года:
- Новое! Переход к «Индустрии 4.0», удаленное сервисное обслуживание при помощи AR/VR.
- Главным предметом обсуждения на конференции, которая продлится три дня, станут специализированные сервисы, отдельная секция по безопасности на предприятиях добычи, транспортировки, переработки нефти и газа, ГМК и ЦБК, обсуждение вопросов эксплуатации и ремонта компрессоров, насосов, арматуры и многое другое.
- Конференция проходит совместно с ПРОЕКТО (projecto.tech ). Будут включены сase study по анализу осуществленных проектов заправочных комплексов СПГ, профильная экспозиция, доклады авторитетных специалистов, круглые столы и, конечно, обмен мнениями с коллегами.
- Технический визит на производство гибких плоскосворачиваемых рукавов.
Среди постоянных участников: Роснефть, Газпром, СИБУР, Транснефть, Газпромнефть, SOCAR, Сургутнефтегаз, ФосАгро, Салым-Петролеум, Алмалыкский ГМК, Киришинефтеоргсинтез, БашНИПИнефть, Черноморнефтегаз, ОМК, Салым-Петролеум, Самотлорнефтегаз, Щекиноазот, КазТрансОйл, КазТрансГаз, КазМунайГаз, Гродно Азот, ТуркменНефтеГазСтрой, Туркменнефть, Туркменгаз, Томскнефтехим, Азерихимия, НЛМК, Азнефть.
Целевая аудитория: главные механики, главные инженеры, главные энергетики, руководители служб эксплуатации, технические директора и начальники отдела капитального строительства.
Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на данном мероприятии. В случае принятия положительного решения в отношении поддержки конференции, а также — выступления с докладом, просьба связаться с Оргкомитетом (контакты ниже) и дать соответствующее указание сотрудникам зарегистрировать всех участников вашей компании на сайте www.intra-tech.ru
Предоставляется скидка 15% на раннюю регистрацию до 31 января 2018
Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, ARTPLAY, Красногвардейская площадь, 3
Дата проведения: 28-29 марта 2018 года
Официальный сайт Конференции: www.intra-tech.ru
Соорганизатор: Журнал «Химическая техника» chemtech.ru
Координаты Оргкомитета
Market Skipper
+7 (812) 331-44-20
event@m-skipper.ru