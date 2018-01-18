Конференция INTRA-TECH в Санкт-Петербурге — традиционное место встречи для нефтегазохимических компаний, предприятий энергетики и перерабатывающей промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности, подрядных организаций и поставщиков инновационных решений.

С 28 по 29 марта 2018 года в Санкт-Петербурге состоится очередная VIII Международная практическая конференция INTRA-TECH, которая в прошлом году собрала рекордное количество участников – 360 человек приняли приглашение организаторов, из них 34 являлись представителями иностранных компаний.

Формат конференции предполагает не только теоретическое представление, но и подробную практическую презентацию, с примерами работ, мастер-классами и обсуждением прикладных решений сложных задач, которые появляются перед предприятиями России, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Италии, Китая, Франции, Англии, Германии.

С более подробным отчетом можно ознакомиться на официальном сайте конференции:

www.intra-tech.ru

Тематика конференции — отраслевые решения для строительства, ремонта и обслуживания инфраструктурных объектов, повышения надежности и безопасности проведения сервисных работ, обеспечения безостановочной работы трубопроводов и технологического оборудования.

Ключевые темы мероприятия:

Практическая реализация систем контроля состояния и ремонтов технологического оборудования.

Индустрия 4.0

Интеллектуальные решения для повышения эффективности капитальных ремонтов.

Применение инновационных технологий ремонта и технического обслуживания, как способ повышения эффективности и надежности производства.

Технологии восстановления работоспособности и увеличения эксплуатационного периода технологического оборудования и трубопроводов.

Современные инженерные решения в области индустриальных сервисов.

VR/AR: сферы применения в промышленности сегодня и завтра.

Уникальные технологии и оборудование бесконтактной диагностики на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА).

Итоговый отчет по результатам реализации проекта устранения утечек на действующем оборудовании опасных производственных объектов.

Технический университет: технологии и требования к подготовке.

Что нового Вас ожидает в марте 2018 года:

Новое! Переход к «Индустрии 4.0», удаленное сервисное обслуживание при помощи AR/VR.

Переход к «Индустрии 4.0», удаленное сервисное обслуживание при помощи AR/VR. Главным предметом обсуждения на конференции, которая продлится три дня, станут специализированные сервисы, отдельная секция по безопасности на предприятиях добычи, транспортировки, переработки нефти и газа, ГМК и ЦБК, обсуждение вопросов эксплуатации и ремонта компрессоров, насосов, арматуры и многое другое.

Конференция проходит совместно с ПРОЕКТО (projecto.tech ). Будут включены сase study по анализу осуществленных проектов заправочных комплексов СПГ, профильная экспозиция, доклады авторитетных специалистов, круглые столы и, конечно, обмен мнениями с коллегами.

профильная экспозиция, доклады авторитетных специалистов, круглые столы и, конечно, обмен мнениями с коллегами. Технический визит на производство гибких плоскосворачиваемых рукавов.

Среди постоянных участников: Роснефть, Газпром, СИБУР, Транснефть, Газпромнефть, SOCAR, Сургутнефтегаз, ФосАгро, Салым-Петролеум, Алмалыкский ГМК, Киришинефтеоргсинтез, БашНИПИнефть, Черноморнефтегаз, ОМК, Салым-Петролеум, Самотлорнефтегаз, Щекиноазот, КазТрансОйл, КазТрансГаз, КазМунайГаз, Гродно Азот, ТуркменНефтеГазСтрой, Туркменнефть, Туркменгаз, Томскнефтехим, Азерихимия, НЛМК, Азнефть.

Целевая аудитория: главные механики, главные инженеры, главные энергетики, руководители служб эксплуатации, технические директора и начальники отдела капитального строительства.

Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на данном мероприятии. В случае принятия положительного решения в отношении поддержки конференции, а также — выступления с докладом, просьба связаться с Оргкомитетом (контакты ниже) и дать соответствующее указание сотрудникам зарегистрировать всех участников вашей компании на сайте www.intra-tech.ru

Предоставляется скидка 15% на раннюю регистрацию до 31 января 2018

Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, ARTPLAY, Красногвардейская площадь, 3

Дата проведения: 28-29 марта 2018 года

Официальный сайт Конференции: www.intra-tech.ru

Соорганизатор: Журнал «Химическая техника» chemtech.ru

Координаты Оргкомитета

Market Skipper

+7 (812) 331-44-20

event@m-skipper.ru