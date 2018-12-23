X Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда «SAPE 2019 — Комплексная безопасность труда» пройдет с 23 по 26 апреля 2019 г. в Сочи, в Главном Медиацентре.

Мероприятие состоится в рамках Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства энергетики РФ. Также в текущем году организаторы заручились поддержкой Министерства промышленности и торговли РФ.

Новейшие разработки и актуальные решения в области обеспечения охраны труда, индивидуальной и коллективной защиты представят свыше 150 компаний из России, Германии, Франции, Италии, США, Швеции, Шри-Ланки, Финляндии и Латвии.

Площадь презентационных павильонов увеличится на 20% и составит 7500 кв. метров. Свое участие в выставке уже подтвердили 77 экспонентов, в их числе такие ведущие производители СИЗ, как Skincare, Dräger, Восток-Сервис, Техноавиа, Модерам, 3М и др.

Традиционно среди участников SAPE — резиденты инновационного центра «Сколково»: ВИЗИТЕК и КВАЗАР. Они представят электронную систему полного медицинского освидетельствования, модель удаленного управления предприятием, а также очки виртуальной реальности, проецирующие сложнейшую работу с мелкими деталями.

Кроме того, на выставке появятся семь стендов-полигонов, где экспоненты продемонстрируют усовершенствованные методы спасения жизни и здоровья человека при возникновении чрезвычайных ситуаций не только на производстве, но и дома. В частности, на испытательных полигонах посетители лично смогут протестировать средства защиты при образовании повышенного уровня задымленности и загазованности.

«Выставка SAPE проводится с 2009 года и с каждым годом становится масштабнее и популярнее. Делается акцент на комплексных решениях, позволяющих максимально эффективно обеспечить сохранность жизни и здоровья работников. Отечественные и зарубежные компании привозят в Сочи передовые достижения и новинки в области охраны труда, чтобы продемонстрировать уникальные и востребованные на рынке СИЗ продукты, отражая таким образом развитие культуры производственной безопасности не только в России, но и во всем мире», — комментирует Владимир Затынайко, генеральный директор АО «Электрификация» —­­­ компании-организатора SAPE.

В 2019 году Международная выставка SAPE пройдет в десятый раз. Цель проведения — продвижение идей и демонстрация технологий безопасности труда среди сотрудников компаний на международном, федеральном и региональном уровнях, повышение уровня культуры труда, а также предупреждение травматизма и формирование здорового образа жизни работников.

Организатором выступает АО «Электрификация» — один из крупнейших операторов конгрессно-выставочных проектов в области энергетики, в числе которых Российская энергетическая неделя (РЭН), ENES, Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, Международный форум по возобновляемой энергетике ARWE и др.