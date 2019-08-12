Опубликовано на портале «Химическая техника», август 2019

Качественные и надежные масла – залог эффективной работы коммерческого автотранспорта, задействованного в перевозках. С их помощью можно значительно сократить издержки на обслуживание транспорта, увеличить интервал между заменой масла, облегчить работу двигателя в сложных условиях.

Как показывает практика, правильный переход на премиум масла уменьшает расходы транспортной компании на ремонт и обслуживание автомобилей. В нашем обзоре мы представили шесть производителей, предлагающих премиальные смазочные материалы. Мы сравнили стоимость их продукции, изучили сильные стороны и представили недостатки, которые упоминают представители транспортных компаний в своих отзывах.

Mobil

Страна: США

США Стоимость премиум масел: выше средней

выше средней Сайт: https://mobiloil.com.ru/ru

История компании насчитывает более 100 лет, сначала под названием StandardOil, с 1966 года уже под более привычным Mobil. Полностью синтетическое масло Mobil 1, известное автомобилистам и сейчас, корпорация представила в 1973 году. Сегодня компания существует под брендом ExxonMobil и является одной из крупнейших нефтедобывающих организаций мира.

Значительные производственные мощности, не прекращающаяся научно-исследовательская работа и накопленный за время существования бренда опыт помогают специалистам разрабатывать и быстро вводить линейки новых продуктов, учитывающие современные требования к токсичности выхлопа и топливной экономичности в целом. Их грамотное использование помогает снизить расходы компаний клиентов на обслуживание транспорта, улучшает работу двигателя.

К минусам бренда относится относительно высокая стоимость премиум-продуктов. Классические линейки, по мнению владельцев автопарков, не всегда достаточно эффективны в климатических условиях России, для которых характерны высокая температура летом и критические минусовые отметки зимой. Есть проблемы и с большим количеством контрафактной продукции – производитель прямо на сайте разместил список официальных дистрибьюторов.

Shell

Страна: Нидерланды

Нидерланды Стоимость премиум масел: выше средней

выше средней Сайт: shell.com.ru

Группа компаний RoyalDutchShell была образована в 1907 году при слиянии двух крупных компании с целью создания продукции, способной конкурировать с товарами StandardOil (Mobil). Сегодня компания работает более чем в 70 странах. В России у нее есть собственный завод, развитая сеть заправочных станций.

Компания – один из топовых производителей автомобильных масел. Премиум линейки смазочных материалов помогают автопаркам экономить на обслуживании транспортных средств. На официальном сайте компании представлены примеры партнеров с результатами, которых удалось достигнуть при переходе на масла Shell. Некоторые перевозчики и владельцы автопарка смогли уменьшить расход топлива автомобилей на 2 % и увеличить межсервисные интервалы почти в 2 раза. Строгий контроль качества проводится в лучших мировых лабораториях, предусмотрена серьезная защита товаров бренда от подделок.

К недостаткам продукции относится ее относительно высокая стоимость, которая чаще окупается в крупных транспортных организациях, но может быть недостаточно выгодной при использовании масел в небольших фирмах. В отзывах встречаются жалобы на плохую работу двигателя в холодное время года, на несоответствие параметров на упаковке реальным свойствам продукции.

NEO

Страна : Россия

: Россия Стоимость премиум масел: ниже средней

ниже средней Сайт: neooil.ru

Новый отечественный игрок на рынке премиальных масел. При производстве смазочных материалов применяется инновационная технология NeoStreamAtlantic, позволяющая производить продукт премиального качества по доступной для потребителя цене. Ассортимент представлен моторными, трансмиссионными и индустриальными маслами для промышленного, бытового и коммерческого использования.

Одно из главных преимуществ смазочных материалов NEO – при производстве учитываются тяжелые отечественные условия эксплуатации, в том числе экологические особенности, качество отечественного топлива. Это помогает увеличить ресурс техники, уменьшить производственные затраты и сохранить высокие эксплуатационные свойства масла на протяжении всего срока использования. В результате значительно уменьшаются расходы на обслуживание транспортных средств автопарка и поддержание автомобилей в исправном состоянии. Перевозчики отмечали выгоду до 20% при переходе на моторные масла NEO. Производитель лоялен к потребностям клиентам и предлагает разработку новых технических условий на смазочные материалы, которые требуются конкретному автопарку.

К минусам производителя относится небольшая сеть дистрибьюторов. Так как бренд новый, отзывов о его продукции в открытом доступе еще не так много, при этом риск попасть на подделку минимален.

Bravoil

Страна : Россия, ОАЭ

: Россия, ОАЭ Стоимость премиум масел: средняя и выше средней

Предприятие создано при совместной работе специалистов из России и ОАЭ. Головной офис и завод компании расположен в ОАЭ и обслуживает ряд ключевых предприятий страны. Организация имеет собственную базу сырья, несколько оборудованных лабораторий для постоянного совершенствования продукции. Производство смазочных материалов автоматизировано, современное программное обеспечение обладает высокой точностью и исключает риск промывки и утечки сырья.

При изготовлении продукции производитель учитывает ряд строгих мировых требований к смазочным материалам. Масла компании соответствуют стандартам американского рынка, потребностям ведущих японских и европейский производителей автомобилей.

В отзывах на независимых ресурсах отмечается повышенный расход масла при большом пробеге и недостаточно эффективная работа продукции в зимних условиях.

Total

Страна : Франция

: Франция Стоимость премиум масел: средняя и выше средней

средняя и выше средней Сайт: total-lub.ru

Предприятие начало работу в 1924 году в качестве нефтяной компании Compagnie Francaisedes Petroles, занятой преимущественного разработками новых месторождений. Выпуск горюче-смазочных материалов начался в 1954 году, ассортимент четко отображал существующие на тот момент потребности клиентов.

Сегодня каталог продукции Total включает около 1600 наименований и реализуется более чем в 130 странах мира. Ее можно приобрести на автозаправочных станциях компании, станциях сервисного обслуживания и в магазинах автозапчастей. Многие масла выпускаются под требования конкретных производителей, например, Volkswagen или BMW. Они учитывают строгие требования к эксплуатации конкретных автомобилей, оптимизируют работу их двигателей. Разнообразие смазочных материалов покрывает все основные потребности владельцев транспортных компаний, однако не всегда есть возможность подобрать универсальное масло для большого автопарка, работающего в тяжелых условиях или на разном транспорте.

Среди минусов продукции стоит отметить высокую вероятность покупки подделки, так как специальная защита не предусмотрена. Отзывы водителей отмечают, что расход некоторых масел компании увеличивается через 5 000 километров пробега. Может наблюдаться проблема с запуском двигателя при температуре в –30 °С, что не является редкостью для городов России.

Castrol

Страна : Великобритания

: Великобритания Стоимость премиум масел: выше средней

выше средней Сайт: castrol.com

История компании начинается в 1899 году, уже в 1909 на рынке были представлены новые масла для самолетов, мотоциклов и автомобилей, в состав которых входило касторовое масло. Сегодня продукция Castrol поставляется в 120 стран и представлена смазочными материалы для промышленного, коммерческого и бытового использования.

Среди преимуществ можно отметить доверие большого количество автопроизводителей, которые рекомендуют масло для обслуживания двигателей своих автомобилей. Многие линейки разрабатываются параллельно с конструированием транспортных средств и их деталей – такое взаимодействие позволяет компании разрабатывать масла с наиболее оптимальными параметрами. Однако большая популярность продукции привела к тому, что на рынке представлено огромное количество низкокачественных подделок, которые очень сложно отличить от оригинала.

Среди недостатков смазочных материалов можно отметить отзывы водителей отечественных автомобилей, которые отмечают наличие постороннего шума в двигателе, чрезмерное потребление масла в процессе эксплуатации. Продукция далеко не всегда подходит под экологические особенности России, что может значительно увеличить расходы транспортной компании, особенно если в автопарке представлены модели отечественных брендов.

Несколько слов в заключение

Премиальные масла – это не всегда заоблачные цены и шаткая перспектива экономии на обслуживании. Некоторые из них представлены и по доступной стоимости, при этом полностью реализуя потребности руководства транспортных компаний.

При выборе масел для обслуживания автопарка мы рекомендуем обратить внимание не только на стоимость, но и на их совместимость для использования в тяжелых отечественных условиях эксплуатации. Каким бы замечательным не был бренд, далеко не вся продукция будет должным образом соответствовать заявленным характеристикам и защищать вашу технику.