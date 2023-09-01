Вниманию читателей!

Предлагаем вашему вниманию монографию «ОСЕВЫЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ. Рабочий процесс, расчет и проектирование проточной части»

Автор – доктор технических наук, профессор Ю.Б. Галеркин.

В книге подробно изложены основы рабочего процесса, расчета и проектирования турбокомпрессоров. Книга не только окажет помощь обучающимся в освоении непростых учебных дисциплин, но будет полезна лицам, преподающим эти дисциплины, и специалистам, чья профессиональная деятельность связана с турбокомпрессорами и смежными областями техники.

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Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Определение

1.2. Принцип действия турбокомпрессоров

1.3. Области применения компрессоров

2. ОСНОВЫ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

2.1. Преобразование энергии в турбокомпрессоре. Основные уравнения

2.2. Система координат. Треугольники скоростей

2.3. Действительный характер течения и его схематизация

2.4. Характеристики турбокомпрессоров

2.5. Совместная работа турбокомпрессора с сетью. Помпаж

2.6. Заключение – цели и методы газодинамической теории турбокомпрессоров

3. ДВИЖЕНИЕ ГАЗА В КАНАЛАХ ПРОСТОЙ ФОРМЫ

3.1. Каналы простой формы как модели для рассмотрения процессов в проточной части турбомашин

3.2. Движение газа в трубах

3.3. Течение в прямоосных диффузорах

3.4. Течение в криволинейных каналах

3.5. Влияние сжимаемости на движение в каналах. Критерии подобия

3.6. Подобие условий течения в проточной части

3.7. Классификация потерь по физической природе

3.8. Специфика течения в межлопаточных каналах центробежных рабочих колес

4. ОБТЕКАНИЕ ПРОФИЛЕЙ И РЕШЕТОК ПРОФИЛЕЙ.

4.1. Принципы анализа

4.2. Аналогия между треугольниками скоростей турбокомпрессоров и условиями обтекания элементарных лопаточных решеток

4.3. Обтекание тонкой пластинки

4.4. Возникновение подъемной силы. Постулат Жуковского-Чаплыгина

4.5. Циркуляция скорости. Разгонный и остановочный вихри

4.6. Невязкое и вязкое обтекание прямого профиля

4.7. Невязкое и вязкое обтекание изогнутого профиля

4.8. Обтекание решетки профилей

4.9. Перестройка потока на входе и выходе решетки

4.10. Диаграммы «невязких» скоростей как источник информации об эффективности решеток

4.11. Геометрические параметры профилей и решеток

4.12. Определение силы взаимодействия профиля с потоком (Теорема Жуковского)

4.13. Аэродинамические коэффициенты. КПД диффузор ной решетки

4.14. Основы методики испытаний в аэродинамических трубах

4.15. Аэродинамические характеристики профиля и решетки профилей

4.16. Обобщенная характеристика плоской решетки

4.17. Оптимальная нагрузка компрессорной решетки

4.18. Диаграмма номинальных режимов

4.19. Влияние критериев подобия на характеристики плоских решеток

4.20. Течение в пространственных решетках

4.21. Особенности обтекания реальных лопаточных аппаратов

5. СТУПЕНЬ ТУРБОКОМПРЕССОРА

5.1. Состав проточной части турбокомпрессора и ступеней

5.2. Характерные скорости в ступенях осевых и центробежных компрессоров

5.3. Производительность ступени. Коэффициенты расхода

5.4. Коэффициенты напора

5.5. Безразмерное число оборотов

5.6. Степень реактивности

5.7. Коэффициенты полезного действия ступени

5.8. Газодинамические характеристики ступеней

6. СТУПЕНЬ ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА

6.1. Два этапа профилирования. Расчетный радиус

6.2. Кинематические схемы ступеней в зависимости от степени реактивности

6.3. Профилирование лопаточных аппаратов по результатам испытаний плоских решеток

6.4. Организация пространственного потока в ступени ОК

6.5. Выбор параметров и определение размеров ступени осевого компрессора

6.6. Построение аэродинамической формы лопаток

6.7. Окончательный этап профилирования ступеней осевого компрессора

6.8. Характеристики осевых ступеней. Влияние критериев подобия

6.9. Способы изменения газодинамических характеристик ступеней осевых компрессоров

6.10. Ступени предельных параметров

7. СТУПЕНЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА

7.1. Состав проточной части. Типы рабочих колес

7.2. Основы одномерной теории центробежной ступени

7.3. Внешние (щелевые) потери в рабочем колесе

7.4. Основы профилирования проточной части центробежного рабочего колеса

7.5. Пространственный поток в центробежном РК. Осерадиальные рабочие колеса.

7.6. Профилирование и расчет безлопаточных диффузоров

7.7. Профилирование и расчет лопаточных диффузоров

7.8. Профилирование и расчет обратно-направляющих аппаратов

7.9. Особенности сверхзвуковых центробежных ступеней

7.10. Особенности центробежных вентиляторов

7.11. Характеристики центробежных ступеней

7.12. Способы изменения характеристик

8.1. Причины применения многоступенчатого сжатия

8.2. Схемы проточной части осевых компрессоров

8.3. Схемы проточной части центробежных компрессоров

8.4. Многовальные турбокомпрессоры

8.5. Особенности газодинамических характеристик многоступенчатых турбокомпрессоров

8.6. Влияние условий работы на характеристики турбокомпрессора

8.7. Охлаждение газа в компрессорах

8.8. Подводящие и отводящие элементы проточной части турбокомпрессора

8.9. Коэффициенты полезного действия турбокомпрессора

8.10. Учет реальности газа при проектировании проточной части

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЕ. Сведения о конструкции турбокомпрессоров

П.1. Состав и компоновка турбокомпрессорной установки

П.2. Примеры конструкции осевых и центробежных компрессоров

П.3. Корпуса турбокомпрессоров

П.4. Роторы осевых компрессоров

П.5. Роторы центробежных компрессоров

П.6. Подшипники

П.7. Уплотнения роторов

П.8. Приводные двигатели

П.9. Мультипликаторы

П.10. Соединительные муфты

П.11. Рамы

П.12. Системы смазки

П.13. Коммуникации

П.14. Системы автоматизации