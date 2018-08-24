СИБУР создал Центр технологического моделирования (ЦТМ) в R&D центре компании — НИОСТе (г. Томск) для разработки технических решений по оптимизации режимов работы оборудования, повышения производительности и энергоэффективности установок, создания новых схем технологических процессов.

Технологическое моделирование позволяет в специальном программном обеспечении сконструировать виртуальную компьютерную модель проектируемой или существующей производственной установки и с ее помощью рассчитать различные технологические режимы работы оборудования, составы продуктов и получить рекомендации по оптимальным условиям ведения процесса.

Специалисты ЦТМ обладают опытом в области инженерного моделирования химико-технологических систем, и решают практические задачи в области повышения эффективности производственных процессов площадок СИБУРа. В частности, сотрудниками НИОСТа на площадках СИБУРа ежегодно проводятся научно-технологические обследования. В результате обследований рождаются новые идеи по повышению операционной эффективности эксплуатируемых технологий. Для воплощения идеи в жизнь с помощью моделирования разрабатывается конкретное техническое решение. Эффективность применения инструмента подтверждена реализованными проектами на производствах в Воронеже, Перми, Тобольске, Кстово и др. Результатом является не только решение конкретной технологической задачи, а также запуск пилотного проекта по обучению моделированию экспертов на производствах, которым разработанные в ЦТМ модели передаются для эксплуатации в оперативном режиме.

«Сейчас мы активно развиваем компетенции в области моделирования нефтехимии. Нашим специалистам также предстоит освоить моделирование процессов полимеризации и пиролиза, по которым в настоящее время дефицит компетенций не только в России, но и в мире», — рассказал руководитель направления «Оптимизация технологических процессов» СИБУРа Владимир Бушков.

Применение инструментов ЦТМ возможно не только для оптимизации, но и при проектировании новых производств.

Видео о возможностях Центра технологического моделирования доступно по ссылке.

Помимо технологического моделирования в СИБУРе активно развиваются и другие современные инструменты цифровизации: RTO (Real Time Optimiser), APC (Advanced Process Control) – мировые стандарты автоматизации производств, online-советчики — накопители информации, подсказчики оптимальных параметров процесса для оператора, E-CONS — инструмент визуализации и денежной оцифровки технологических режимов. Все эти инструменты позволяют повышать производительность и эффективность производства.

Информационная справка:

НИОСТ – корпоративный научный центр СИБУРа по химическим технологиям, первый резидент особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске.

СИБУР является крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компанией. Мы покупаем и перерабатываем углеводороды в пластики, каучуки и другие продукты с высокой добавленной стоимостью, предлагая актуальные технологические решения и улучшая качество жизни людей. Клиентский портфель компании включает более 1 400 крупных потребителей в автомобилестроении, строительстве, потребительском секторе, медицине, пищевой промышленности, химической и других отраслях в 80 странах мира, общая численность сотрудников группы превышает 27 тыс. человек.