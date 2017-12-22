Современные отечественные решения для очистки природного газа от углекислоты перед сжижением

Авторы: И.А. Лаврентьев, В.М. Александров (АО «Химтэк Инжиниринг») Опубликовано в журнале Химическая техника №11/2017

Группа компаний «Синтез ОКА» включает производственный комплекс с собственной теплоэлектростанцией, расположенный в г. Дзержинске Нижегородской области, научно-исследовательский центр и центр развития инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге – АО «Химтэк Инжиниринг».

Производство и продажа аминов – ключевое направление бизнеса Группы компаний «Синтез ОКА». Лидирующая позиция на рынке аминов (доля рынка в России и СНГ до 60%) достигнута за счет многолетнего опыта работы предприятий Группы, а также разработки и внедрения инновационных для России технологий химического производства. Продукция ГК «Синтез-ОКА» востребована и в Европе.

Общая мощность производств – более 50 000 т различных аминов в год. Выручка в 2017 г. планируется на уровне 5 млрд. руб.

В 1994 г. было построено уникальное производство МДЭА – единственное в РФ и ближайшем зарубежье. Производство построено последним в мире, что позволило аккумулировать опыт предшественников – установок синтеза МДЭА, разработанных ведущими мировыми химическими компаниями. В 2009 г. производство было полностью модернизировано.

В настоящее время производятся следующие марки МДЭА:

Индивидуальный МДЭА (ТУ 2423-005-11159873–2010) – применяется как селективный амин, удаляет из газа весь сероводород, оставляя достаточное количество углекислоты.

Различные смесевые композиции на основе МДЭА: МДЭА модифицированный специальный (МДЭАмс) (ТУ 2423-001-11159873–2008) различных марок, позволяют решать и другие задачи;

МДЭАмс марки А с физическим растворителем – для удаления соединений серы, таких как меркаптаны, наряду с сероводородом;

МДЭАмс марки Б с физическим растворителем и активатором не селективного действия – для дополнительного удаления соединений серы;

МДЭАмс марки Г с активатором – для удаления сероводорода и углекислоты;

МДЭАмс марки В с повышенным содержанием активатора – для подпитки рабочего раствора марки Г, для коррекции концентрации активатора.

Выпускаются также новые амины:

МДЭАмс марки Д с повышенной селективностью по сероводороду, содержащий специальный активатор;

МДЭАмс марки Е с повышенной термостабильностью – для замены ДЭА в процессах очистки природного газа.

Основные отрасли потребления этаноламинов и алкилэтаноламинов: газовая промышленность (переработка природного газа и попутного нефтяного газа, сжижение природного газа; нефтеперерабатывающая промышленность; азотная промышленность и установки получения углекислоты (см. таблицу).

Ведущие компании России всегда отдавали приоритет самым передовым технологиям и продуктам. В связи с известными событиями часть из них стала труднодоступной. Для поставок самой современной химической продукции ГК «Синтез Ока» ведет активную работу с зарубежными партнерами по локализации производства ряда продуктов в России.

В 2013 г. по лицензии компании BASF был выпущен высокоселективный абсорбент МДЭАмс марки Д. В течение 2014–2015 гг. были проведены опытно-промышленные испытания абсорбента на установке 3У370 третьей очереди Оренбургского ГПЗ. МДЭАмс марки Д показал себя с положительной стороны при очистке газа Карачаганакского месторождения: увеличился объем перерабатываемого газа; увеличилась селективность по сероводороду.

В 2017 г. заключен лицензионный договор с компанией PROSERNAT, на основании которого будет выпускаться еще один новый абсорбент на основе МДЭА – МДЭАмс марки Е. Этот абсорбент будет испытываться на одной из установок Астраханского ГПЗ как замена ДЭА, обладающего рядом отрицательных свойств – в первую очередь недостаточной термостабильностью и высокой степенью деградации.

В кооперации с компанией Clariant производится ряд присадок: депрессорные, депрессорно-диспергирующие, противоизносные, использующиеся на предприятиях ПАО «Газпром».

В настоящее время одним из наиболее активно развивающихся направлений, где применяется МДЭА, является очистка природного газа от СО 2 для целей сжижения. ГК «Синтез-ОКА» стала обладателем уникального опыта по применению МДЭАмс для этих целей на объектах различной мощности: от локальных малотоннажных установок до средне- и крупнотоннажных.

Исторически первым успешным опытом применения нового МДЭАмс стала поставка абсорбента на проект «Сахалин-2». Технология активированного МДЭА на этапе проекта разработана фирмой Shell.

В 2016 г. был открыт завод по сжижению природного газа, построенный ЗАО «Криогаз» (Группа компаний АО «Газпромбанк») в г. Псков. Комплекс сжижения природного газа с автогазонаполнительной (КСПГ с АГНКС) представляет собой малотоннажный завод производительностью 23 000 т сжиженного природного газа в год.

Амины Природный газ Технологические газы Сжижение природного газа Переработка попутного нефтяного газа Переработка газа Нефтепереработка Получение аммиака, углекислоты МДЭА √ √ √ МДЭА модифицированный специальный Марка А √ √ √ Марка Б √ Марка В √ √ √ Марка Г √ √ √ Марка Д √ Марка Е √ МЭА √ √ √ ДЭА √ √

В технологической цепочке завода важное место занимает блок очистки природного газа от углекислоты, который построен по технологии и по исходным данным АО «Химтэк Инжиниринг». Специалисты предприятия осуществляли научно-техническое сопровождение проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию блока очистки.

Мощность установки – 14 000 м3/ч. В качестве амина в блоке очистки используется метилдиэтаноламин модифицированный специальный, производимый ЗАО «Химсорбент». В январе 2017 г. при участии специалистов АО «Химтэк Инжиниринг» блок очистки введен в постоянную эксплуатацию. Качество очистки превышает требования технического задания заказчика. Содержание углекислоты в очищенном газе составляет менее 0,005% об.

В настоящее время АО «Химтэк Инжиниринг» принимает участие в создании еще нескольких установок очистки. Наиболее значимый – это проект «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк». Проект представляет собой интегрированный комплекс по сжижению природного газа с планируемой мощностью производства товарного СПГ не менее 18,3 млн. т/год (три технологические линии СПГ мощностью 6,1 млн. т/год каждая) и ~1,4 млн. т/год товарного стабильного конденсата.

На завод будет поступать газ, добываемый на нефтегазоконденсатном месторождении Салмановское (Утреннее), расположенном на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе. Скважинный флюид с месторождения будет доставляться через объекты обустройства месторождения и перерабатываться на заводе, состоящем из трех технологических линий производства СПГ и сопутствующих хранилищ СПГ/стабильного конденсата, установленных на основании гравитационного типа (ОГТ). Каждая из технологических линий СПГ будет оснащена собственными приемными сооружениями, установкой стабилизации конденсата, установками очистки газа, установкой выделения СУГ и сжижения газа с сопутствующей системой охлаждения.

АО «Химтэк Инжиниринг» для проекта «Арктик СПГ» предоставил технологию очистки природного газа от углекислоты.

На всех установках в разном масштабе решается одна техническая задача – необходимо снизить содержание углекислоты в природном газе с 2,5–1% мольных до требуемых для сжижения газа значений.

Применение МДЭАмс позволяет гарантированно снизить содержание углекислоты до значения не более 50 ppm и при этом дать значительную экономию энергоресурсов: экономия пара по сравнению с применением диэтаноламина (ДЭА) может достигать 10–30% и более (в зависимости условий работы установки, прежде всего давления очищаемого газа).

Применение МДЭАмс позволяет получить абсорбент с высокими эксплуатационными свойствами: длительным сроком использования, малой деградацией, низкой коррозионной активностью.

Следует особо отметить, что при создании блока очистки КСПГ «Псков» использовались только отечественные технологические разработки, применяются отечественные химические компоненты и оборудование. Для проекта «Арктик СПГ» использование отечественных разработок и материалов является также приоритетным.