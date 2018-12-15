12 февраля 2019 года в отеле Хилтон Ленинградская в Москве соберутся представители ведущих компаний, чтобы обсудить современные принципы и технологии обустройства месторождений нефти и газа для их эффективной разработки.
Главные темы Технического Форума «Обустройство нефтегазовых месторождений 2019» включают:
- Технологическое проектирование объектов обустройства месторождений, первичной подготовки и переработки продуктов добычи.
- Подготовка концептуального проекта разработки и обустройства нефтегазовых месторождений.
- Технико-экономические расчеты при проектировании обустройства нефтегазовых месторождений.
- Расчеты при оценке стоимости капитального строительства.
- Блочно-модульное исполнение основного технологического оборудования. Примеры блочных поставок.
- Информационные технологии в проектировании обустройства. Рассмотрение методологии создания моделей.
- Другие темы отрасли.
В рамках Форума также состоится выставка, обеспечивая партнерам Форума возможности для встречи с новыми заказчиками, для представления информации о своей компании, продукции и услугах на быстрорастущем рынке.
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