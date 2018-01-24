Технический визит на Омский завод смазочных материалов в рамках «Даунстрим 2018»

28 февраля – 2 марта 2018 г. в Омске при поддержке Специального партнера Газпромнефть-ОНПЗ и Газпромнефть-Омский завод смазочных материалов состоится IV ежегодная серия интерактивных дискуссий и выставка «Даунстрим 2018». В рамках мероприятия состоится технический визит на Омский завод смазочных материалов — производственный филиал ООО «Газпромнефть — смазочные материалы», который является одним из самых современных предприятий в России и СНГ.

Омский завод смазочных материалов — один из самых крупных комплексов по производству базовых масел и смазочных материалов, производственная мощность которого достигает 300 тыс. тонн в год, что включает в себя смешение, затаривание и фасовку масел, смазок и технических жидкостей.

Узнайте больше о мероприятии на сайте http://bit.ly/2zqcYSh

Почему стоит посетить Омский завод смазочных материалов?

ОЗСМ – является самым крупным в России по суммарной мощности блендинга (смешения) и фасовки.

Омский завод смазочных материалов выпускает продукцию, качество которой соответствует всем международным стандартам ISO

В 2017 году ОЗСМ приступил к производству специализированного масла-пластификатора Gazpromneft TDAE по собственной запатентованной технологии. Инвестиционный потенциал установки выпуска пластификатора оценивается в 400 млн рублей с мощностью 17 тыс. тонн в год.

В 2018 году на Омском заводе смазочных материалов планируется реализация выпуска базовых масел высокой очистки.

Благодаря непосредственной близости Омского нефтеперерабатывающего завода, производство продукции для целого железнодорожного состава займет всего 4-5 часов.

Узнайте больше о мероприятии на сайте http://bit.ly/2zqcYSh

Организатор: Vostock Capital

Контактное лицо:

Алина Фатчихина, +7 499 505 15 05 (Москва),

AFatchihina@vostockcapital.com