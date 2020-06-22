В пятницу, 19 июня, из итальянского порта Маргера вышло судно Bonay. На его борту находится абсорбционная колонна. Это одна из ключевых единиц оборудования для строящегося на КАО «Азот» цеха азотной кислоты. На тарелках абсорбционной колонны происходит поглощение нитрозного газа водой, за счёт чего и образуется азотная кислота.

Колонна изготовлена специально для кемеровского «Азота» итальянской компанией Ettore Zanon по лицензии американской компании KBR. Высота колонны — почти 40 метров, диаметр — 4,2 метра.

«Эта абсорбционная колонна уникальна для России, так как она самая производительная среди аналогичных — мощность колонны составляет 500 тонн моногидрата азотной кислоты в сутки», — прокомментировал руководитель проектного офиса КАО «Азот» Дмитрий Проскурин.

Колонна проследует морским путём до порта «Бронка» в Санкт-Петербурге, где её ожидают 14 июля. Затем она будет перегружена на другое судно и отправится речным путём до Тольятти, там её встретит представитель КАО «Азот» для сопровождения. Колонна будет перегружена на многоосный автопоезд и отправится на КАО «Азот». Прибытие её в г. Кемерово ожидается 22 августа.

Специалисты КАО «Азот» в режиме онлайн отслеживают движение судна от Венеции до Санкт-Петербурга. В настоящее время оно проходит южную оконечность Апеннинского полуострова.

Напомним, контракт на строительство двух установок по производству азотной кислоты мощностью по 500 тонн в сутки по технологии компании KBR «Азот» подписал в 2018 году. Новый комплекс предназначен для производства неконцентрированной азотной кислоты и её транспортировки на другие производства завода. Строительство установок входит в комплекс проектов под единым названием «Техническое перевооружение производства минеральных удобрений с увеличением выпуска аммиачной селитры на 227 тыс. тонн в год».

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Для справки:

КАО «Азот» (входит в состав АО «СДС Азот») — крупнейший химический комплекс за Уралом. Предприятие производит и поставляет азотные удобрения для сельхозпроизводителей Сибирского федерального округа; является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%; производитель 30% общего объёма капролактама в России и 50% общероссийского экспорта продукта.

Общий объём основной продукции, выработанной КАО «Азот» в 2019 г., составил около 4,6 млн тонн. По итогам работы в 2019 г. «Азот» достиг нового исторического максимума по выпуску шести видов продукции: азотной кислоты, карбамида, капролактама, аммиачной селитры, сульфата аммония и КАС (карбамидо-аммиачной смеси).

Предприятие неоднократно становилось лауреатом конкурсов: «100 лучших товаров Кузбасса», «Лучший Бренд Кузбасса», «100 лучших товаров России», «Лидер природоохранной деятельности России».