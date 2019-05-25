С 14 по 18 мая 2019 года свою площадку открыл III Всемирный Конгресс производителей минеральных удобрений и пестицидов SCIF 2019. Город Батуми, ставшим на этот период деловой столицей химической отрасли, собрал участников из 30 стран мира, представляющих более 100 компаний.

III Всемирный Конгресс производителей минеральных удобрений и пестицидов SCIF 2019 внес ряд нововведений в организацию работы делегатов, таким образом, чтобы общение происходило в более продуктивном и насыщенном ритме. Доклады и дискуссионные секции были разделены по тематическим направлениям, что дало возможность делегатам самим выбирать нужную для них тематику:

• Аммиак, метанол и карбамид

• Сложные (NPK) и комплексные удобрения

• Азотная кислота и аммиачная селитра

Обширная пятидневная программа Всемирного Конгресса совместила в себе деловую и культурную части:

• посещение производственного предприятия АО «Рустави Азот»

• пленарные сессии

• «бизнес-час»

• технические дискуссионные секции

• выставочная зона, работающая на протяжении всего мероприятия

• экскурсии и Гала — ужин.

Мероприятие прошло на высоком мировом уровне, на котором была проделана большая работа и получены позитивные результаты.

По результатам Всемирного Конгресса SCIF 2019 были заключены десятки соглашений о сотрудничестве.