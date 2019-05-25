С 14 по 18 мая 2019 года свою площадку открыл III Всемирный Конгресс производителей минеральных удобрений и пестицидов SCIF 2019. Город Батуми, ставшим на этот период деловой столицей химической отрасли, собрал участников из 30 стран мира, представляющих более 100 компаний.
III Всемирный Конгресс производителей минеральных удобрений и пестицидов SCIF 2019 внес ряд нововведений в организацию работы делегатов, таким образом, чтобы общение происходило в более продуктивном и насыщенном ритме. Доклады и дискуссионные секции были разделены по тематическим направлениям, что дало возможность делегатам самим выбирать нужную для них тематику:
• Аммиак, метанол и карбамид
• Сложные (NPK) и комплексные удобрения
• Азотная кислота и аммиачная селитра
Обширная пятидневная программа Всемирного Конгресса совместила в себе деловую и культурную части:
• посещение производственного предприятия АО «Рустави Азот»
• пленарные сессии
• «бизнес-час»
• технические дискуссионные секции
• выставочная зона, работающая на протяжении всего мероприятия
• экскурсии и Гала — ужин.
Мероприятие прошло на высоком мировом уровне, на котором была проделана большая работа и получены позитивные результаты.
По результатам Всемирного Конгресса SCIF 2019 были заключены десятки соглашений о сотрудничестве.