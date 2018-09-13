12 сентября по адресу Москва, ул. Тверская, д. 22 в отеле InterContinental, состоялась восьмая ежегодная конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2018).

Спонсорами конференции выступили: Банк ГПБ (АО), АО «Самарский завод электромонтажных изделий», ООО «Рязанский завод кабельных конструкций», АО ИК «АСЭ», ООО «Прософт-Системы».

На конференции «Нефтегазпереработка-2018» подвели итоги ежегодного прямого опроса нефтяников и газовиков и обнародовали победителей рейтинга 2017 года.

Победителями в номинациях стали:

насосно-компрессорное оборудование АО «ГМС Ливгидромаш» (Группа ГМС) и Atlas Copco,

печное оборудование ООО «Алитер-Акси»,

центробежные насосы ОАО «Волгограднефтемаш» и Sulzer Pumpen GmbH,

емкостное оборудование ОАО «Волгограднефтемаш»,

аппараты воздушного охлаждения ООО «Бормаш»,

трубопроводная арматура АО «Воткинский завод»,

теплообменное оборудование Бугульминский Механический завод ПАО «Татнефть» и Alfa Laval,

КИП и автоматика, электротехническая продукция ЗАО «ДС Контролз» и Yokogawa

Электротехническая продукция ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара», Legrand, Schneider Electric.

С результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте www.oil-gas.ru/rating/

Участники мероприятия получили новый выпуск настенной карты «Российская нефтегазопереработка — 2018», справочник «Нефть и Газ» и аналитические материалы по реализуемым проектам на территории Российской Федерации. Материалы дополнены информацией об основных установках для производства нефтепродуктов с описанием стадий модернизации, видов производственных процессов, мощности, сроков ввода в эксплуатацию и прочих характеристик.

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