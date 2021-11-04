26 октября 2021 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) успешно прошла XII Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021», посвященная демонстрации современных технологий и оборудования для систем водопользования, водоподготовки, водоочистки и водоснабжения предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, горнорудной, цементной и других отраслей промышленности.

Приветственным словом открыл работу конференции Председатель оргкомитета – Директор по маркетингу ООО «ИНТЕХЭКО» Ермаков А.В.

Конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 года и помогает познакомиться с последними тенденциями и примерами решений различных проблем водной отрасли, современными технологиями и оборудованием для водоочистки, отечественными и зарубежными приборами контроля качества и расхода воды, системами автоматизации водопользования, насосами, фильтрами, реагентами, арматурой, компенсаторами, трубами и другим оборудованием для водоснабжения предприятий – http://www.intecheco.ru/voda/

На конференции свои решения, материалы, технологии, приборы и системы представили: ООО «РЕАМ-РТИ», ООО «ВайсТех Инжиниринг», ГК «Миррико», ООО «ИЦ «Объединенные водные технологии», АО «ЭКОС», ООО «Ксилем Рус», ООО «Аминотек», ООО НКФ «Волга», ООО «Хах Ланге», АО «РИДТЕК», ООО «САФИТ», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «АКВАПЛАСТ», АО «НПП «Компенсатор», ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. Акад. М.Д. Миллионщикова», ООО «ИНТЕХЭКО», ЗАО «НПП «Автоматика», ООО «ПК Бойлер» и другие. Программа конференции.

Участники конференции получили актуальную информацию о новых технологиях и текущем состоянии отрасли, эффективных проектах и оборудовании, что позволит им свободно ориентироваться в современных условиях и выработать правильную стратегию для модернизации систем водоподготовки и водоочистки, обеспечить эффективность, безопасность и экономичность работы фабрик, заводов, электростанций, комбинатов и других промышленных предприятий.

Широкий спектр докладов и представительный состав участников делают конференцию ярким и заметным ежегодным мероприятием:

На конференцию «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021» зарегистрировались более 130 участников от более чем 100 промышленных предприятий, водоканалов, заводов, комбинатов, фабрик, электростанций, производителей различного оборудования для систем водоочистки и водоснабжения, СМИ, инжиниринговых и сервисных компаний.

Отдельно стоит отметить, что к началу мероприятия подготовлен большой комплект информационных материалов: электронный сборник докладов и каталог (19 докладов, 140 страниц) и электронный архив с презентациями, ссылками на видео для отдельных докладов, брошюрами, каталогами и журналами по тематике конференции (более 140 файлов).

С 2021 года слушатели и докладчики могут выбирать очный или заочный формат участия в конференции. Для очных участников были предусмотрены защитные маски, бесконтактная термометрия, возможность шахматной рассадки в зале и другие меры безопасности.

На конференции велась видеозапись и после обработки всем участникам высланы ссылки на видео очных докладов.



Для общения участников в программе были предусмотрены 3 кофе-брейка и небольшая выставка на которой делегаты могли поближе познакомиться с некоторыми из технологий для водоснабжения, водоочистки, водоподготовки, решений, материалов, приборов и оборудования компаний участников конференции. Выставка при конференции – это возможность задать все интересующие вопросы, обменяться мнениями с коллегами, получить консультации ведущих экспертов, наладить деловые контакты, найти новые подходы и решения, и обсудить проблемы отрасли. В 2021 году на выставке были представлены стенды: ООО «ПК Бойлер», ООО «РЕАМ-РТИ», ООО «АКВАПЛАСТ», ООО НКФ «Волга», ООО «Хах Ланге», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС» и СМИ. На выставке также велась видеозапись

Состав участников конференции: Технические директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные механики, Главные технологи, Начальники сервисных и ремонтных служб, Начальники ПКО и ПТО, Начальники цехов и установок водоподготовки и водоочистки, Начальники отделов охраны окружающей среды заводов, Главные экологи электростанций, фабрик, водоканалов, комбинатов, заводов и других предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, химической, целлюлозно-бумажной, горнорудной и цементной отраслей:, руководители инжиниринговых и проектных организаций, специалисты предприятий, производящих современное основное и вспомогательное оборудование для систем водоочистки и водоснабжения.

Среди слушателей, выбравших очный формат участия в 2021 году: ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», АО «АРХБУМ», АО «Атомтехэнерго», ОАО «ВНИПИнефть», АО «ВУХИН», ПАО «ГМК «Норильский никель», Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть», ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Кировхладокомбинат», «Ленинградская АЭС», АО «Московский коксогазовый завод», ПАО «Мосэнерго», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга», ООО «Новомосковский хлор», ООО «Новоросметалл», «Ростовская АЭС», АО «Ступинская металлургическая компания», АО «Сызранский НПЗ», АО «ТАНЕКО», ОАО «Щекиноазот», ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» и многие другие.

Конференция предоставила возможность познакомиться с эффективным оборудованием для водоснабжения, последними тенденциями и примерами решений различных проблем водоочистки промышленных предприятий, найти новых партнеров, проектировщиков, поставщиков и заказчиков.

Фотоальбом конференции

Сайт конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: http://www.intecheco.ru/voda/

Промышленные конференции ООО «ИНТЕХЭКО» проводятся в Москве ежегодно по графику: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО (март), АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь).

Следующая – XIII Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022» состоится в Москве 25 октября 2022 г.

Химическая техника – информационный партнер.

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