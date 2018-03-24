Опубликовано в журнале Химическая техника №3/2018

Мировой полиуретановый рынок, всегда отличавшийся довольно консервативным характером, в прошедшем году преподнес игрокам сюрприз, и сюрприз неприятный. Цены на изоцианаты, в последнее время бывшие относительно стабильными, резко подскочили. Это поставило под удар российских переработчиков и затормозило развитие отрасли в целом.

Одиннадцатая международная конференция «Полиуретаны 2018», организованная компанией INVENTRA, состоялась в Москве 26 февраля. Мероприятие прошло при поддержке Минпромторга России, Ассоциации производителей напыляемого пенополиуретана (АПНППУ) и Национальной Ассоциации производителей панелей из ППУ (НАППАН), а также FAPU. «Уже не первый год мы обсуждаем перспективы появления в России собственного изоцианатного производства, – обратился к присутствующим генеральный директор INVENTRA Р. Григорян. – Проекты ежегодно прибавляются, но все они остаются лишь на бумаге. Разные инвесторы, разные объемы, разные сроки реализации. Однако без активной поддержки государства ничего сделано не будет. А ее нет и пока не предвидится».

Началась конференция не совсем по плану: слово взял технический директор компании «Карбамат» Г. Гладковский. По его словам, совсем скоро полиуретановую отрасль ожидает непростой период. «Есть информация, что Россия откажется от приема опасных грузов на все время проведения ЧМ-2018 по футболу, – сообщил эксперт. – Это означает, что мы на два месяца останемся без изоцианатов, причем в самое «горячее» время. Также ходят слухи об обязательной консервации опасных производств на время чемпионата в тех регионах, где состоятся матчи». Как утверждает г-н Гладковский, своими глазами это постановление он не видел, однако звучит все вполне правдоподобно. А значит, необходимо донести до государства поспешность и нецелесообразность такого решения – прежде всего, через обращение от имени ПУ-отрасли.

Для синтеза полиуретанов используются различные полиолы: простые полиэфиры, сложные полиэфиры, полимер-полиолы и пр. Как рассказал аналитик группы CREON А. Шифрин, основным сырьем для получения простых полиэфиров является окись пропилена, которую в России в больших объемах выпускает только «НКНХ».

Небольшим (по сравнению с «НКНХ») производителем является кемеровский «Химпром» (4 тыс. т/год против 70 тыс. т/год в Нижнекамске). Всю произведенную окись пропилена «НКНХ» направляет на собственные нужды, выпуская простые полиэфиры. По итогам 2017 г. объем их производства достиг 77 тыс. т.

Прочие российские производители, говорит г-н Шифрин, выпускают то, что не делает «НКНХ». Так, «Макромер» производит полиэфиры по DMC-технологии, «Владипур», «Экотермикс», «Блокформ» и «Химтраст» – сложные полиэфиры. По информации аналитика, «Химтраст» может увеличить выпуск сложных полиэфиров в 2–3 раза.

В настоящее время производственные мощности составляют 1,2 тыс. т/год, сейчас продукция проходит испытания в корпорации «ТехноНиколь». Помимо сложных полиэфиров, «Химтраст» также выпускает полимер-полиолы, мощность производства составляет 1,5 тыс. т/год.

По итогам 2017 г. импорт полиолов в Россию составил 86 тыс. т, это на 23% выше уровня предыдущего года. Как сообщил Андрей Шифрин, из этого количества на простые полиэфиры пришлось 79 тыс. т, на сложные – 7 тыс. т.

В структуре импорта наибольшая доля – 47% – пришлась на полиолы для жестких пен, на полиолы для эластичных пен – 36%. Это связано с тем, что полиолы для эластичных пен выпускает «НКНХ», соответственно, есть необходимость в поставках сырья для жестких пен.

В импорте простых полиэфиров 90% составляют базовые полиолы, остальное – композиции полиолов специального назначения.

Потребление полиолов в России по итогам 2017 г. увеличилось примерно на 10% и достигло 166 тыс. т. Рост отмечен впервые за последние четыре года, до этого уровень потребления стабильно составлял 150 тыс. т. Аналитик отметил, что рост произошел за счет увеличения импорта, доля которого в потреблении достигла 52%.

Единственным крупнотоннажным производителем полиолов в России был и остается «НКНХ» – его доля в поставках на отечественный рынок больше, чем у Dow, Covestro и Huntsman вместе взятых (47%). Доля прочих российских производителей в 2017 г. составила всего 6%. Эксперт отметил, что в прошлом году существенно укрепила свои позиции китайская Wanhua – ее поставки на российский рынок выросли в 2 раза до 7 тыс. т.

Основными потребителями импортных полиолов являются системные дома. По словам Ю. Колтун, руководителя направления «Полиуретан» Группы компаний «Синтез ОКА», Нижегородский завод полиолов возобновил свою работу, став шестой производственной единицей химического комплекса ГК («Синтез ОКА-Полиуретан»). В настоящее время предприятие оформляет генеральную лицензию на особо опасное производство. Пока завод выпускает только простые полиэфиры, но в ближайшее время планируется запуск производства жестких и высокоэластичных пенополиуретановых систем, а также готовых ППУ-изделий

Обсудив ситуацию с компонентом А, участники конференции перешли к компоненту Б – изоцианатам. По итогам 2017 г. их импорт в РФ вырос на 10% и достиг 168,5 тыс. т. Как рассказала ведущий аналитик группы CREON М. Дубинина, это произошло на фоне стагнации в предыдущие несколько лет. Увеличение импорта объясняется ростом поставок МДИ (+15%). Такая стремительная динамика по МДИ несколько сгладила 3%-ное падение по ТДИ. В структуре назначения изоцианатов наибольшая доля пришлась на пенополиуретаны – 80% (135 тыс. т).

Из этого объема практически равные доли направляются на производство эластичных (53%) и жестких пен (47%). Эластичные пены идут в основном на нужды автомобильной и мебельной промышленности, жесткие – на изоляцию холодильников, трубную изоляцию и изоляционные панели.

Крупнейшим импортером изоцианатов остается Dow Izolan – 42 тыс. т (несмотря на небольшое падение показателя (на 4%) по итогам прошлого года). Снижение, притом существенное, показал «Эластокам» – минус 29%. Другие же потребители (Huntsman, Covestro, BASF) увеличили закупки. Тенденция роста поставок заметна и у крупных дистрибьютеров сырья для ПУ-систем, таких как «Траст- Норд» и «Вальтер Хеми» (10% и 1,5% соответственно).

Прирост импорта изоцианатного сырья в 2017 г. также обеспечен закупками небольших потребителей (по сравнению с системными домами), в основном производителей жестких ППУ, например, «БЕКО», «ЛГ Электроникс РУС» (теплоизоляция), «Лоджикруф», «Технониколь Воскресенск» (гидроизоляция), «Проффлекс» (монтажные пены), «ПирроГрупп» (термоизоляционные плиты).

В 2017 г. крупнейшим поставщиком изоцианатов в Россию остается Dow (45 тыс. т). Существенный рост импорта отмечен со стороны Huntsman и Covestro. Wanhua Chemical также увеличила поставки изоцианатного сырья в РФ, но незначительно, всего на 2%.М. Дубинина отдельно остановилась на теме цен.

По ее словам, в течение 2017 г. они не просто выросли, а рванулись вверх, причина этого – снижение предложения изоцианатов на мировых рынках в условиях растущего спроса. Средняя импортная годовая цена в $ на МДИ выросла на 40%, на ТДИ – на 59% (по сравнению с 2016 г.). Для российских покупателей это повышение быть чуть меньшим за счет укрепления рубля.

Что касается потенциальных проектов по производству изоцианатов в РФ, то за последний год к списку добавился еще один – это «ЕвроХим» и Китайская национальная химическая корпорация ChemChina. Соответствующий меморандум был подписан 1 июня 2017 г., однако с тех пор новостей о проекте больше не было.

Изменения в импорте изоцианатов компании Dow Izolan на 4% связаны с уменьшением складских запасов, переформатированием рынка в целом, а также изменением структуры продаж полиуретановых продуктов в РФ и странах СНГ. Такую информацию сообщил генеральный директор Сергей Аникин.

Что касается запуска в России собственного производства изоцианатов в 2025 г., то эксперт считает этот сценарий «слишком оптимистичным»: экономически целесообразным является производство от 400 тыс. т, при этом потребление в РФ пока остановилось на цифре в 116 тыс. т.

Руководитель комитета по промышленности общественной организации «Опора России» Н. Дунаев считает, что сдвинуть ситуацию с мертвой точки могло бы создание Агентства по консолидации спроса. Подобные организации уже существуют в странах с развивающейся экономикой, где есть запросы свободного рынка на ту или иную инвестиционную продукцию.

По мнению докладчика, такое агентство могло бы «разложить на молекулы весь спрос, обратившись к потенциальным потребителям изоцианатов, взяв некоторые котировки и выступив гарантом для потенциального инвестора».

Кроме того, Н. Дунаев считает, что в российской ПУпромышленности присутствует некий вакуум, который могли бы заполнить общественные организации и сильные ассоциации, консолидирующие всех игроков рынка. Сейчас идет работа по закреплению этой идеи на законодательном уровне.

Как рассказала директор Labyrinth Research&Markets Э. Остин, в ближайшее время глобальный рост спроса на пенополиуретаны продолжится, хотя темпы могут несколько замедлиться из-за нехватки сырья. В 2018 г. возможен более медленный рост до тех пор, пока новые сырьевые мощности не будут введены в эксплуатацию. Чтобы поддерживать текущую динамику и инновации, отрасли полиуретанов нужны стабильные цены на сырье и бесперебойные поставки.

Далее участники конференции перешли к обсуждению сфер применения полиуретанов в России. Одной из самых быстрорастущих является холодильная техника.

В ЕАЭС сейчас работает 12 локальных производителей холодильников, сообщил руководитель производственной секции ассоциации РАТЭК В. Серебро. По итогам 2017 г. они произвели 3,5 млн ед. продукции и работали с загрузкой мощностей 58%. Потребление полиолов при этом составило 9,8 тыс. т. Если же загрузка мощностей будет повышена до 100%, то необходимо еще минимум 1 тыс. т полиолов.

В связи с этим к локальным производителям полиолов возникает сразу несколько вопросов: достаточно ли их производственных мощностей для покрытия потенциального внутреннего спроса? Насколько их цены конкурентоспособны по сравнению с импортом? Будет ли продукция отвечать требованиям автомобильной индустрии?

По словам В. Серебро, ассоциация считает необходимым подготовить анализ по спросу на ППУ в разных секторах потребления. Минпромторгу и Минэкономразвития же необходимо рассмотреть вопросы финансирования и внедрения импортозамещающих технологий на те товары, которые не производятся в России.

По итогам 2017 г. объем рынка напыляемого ППУ в России составил 7,9 тыс. т, это на 8% ниже показателя предыдущего года. Такую информацию сообщил А. Попов, президент Ассоциации производителей напыляемого ППУ. Это составляет около 0,6% общего рынка теплоизоляционных материалов в РФ.

По словам г-на Попова, эти данные получены на основе опроса производителей, основными из которых являются Dow Izolan, BASF-Эластокам, «Владипур», «Экотермикс» и «Химтраст» (совокупная доля рынка – 72%).

Эксперт заметил, что в законодательство РФ внесены изменения, согласно которым уже с декабря 2018 г. теплоизоляционные материалы будут включены в перечень продукции, подлежащей обязательному декларированию свойств в соответствии со стандартами ГОСТ. «Соответственно, крайне важно в этом году завершить работу по созданию ГОСТ на напыляемый пенополиуретан. От нас с вами зависит, будет ли напыляемый ППУ «легальным» теплоизоляционным материалом или нет», – резюмировал А. Попов.

Тему теплоизоляции продолжил исполнительный директор ассоциации НАППАН А. Горохов. На протяжении последних нескольких лет рынок сэндвич-панелей сокращается, и прошлый год не стал исключением: в 2017 г. снижение составило 5% – до 7,5 млн. м2. Однако в 2018 г. эксперты ожидают изменения в лучшую сторону (+10%). При этом рынок теплоизоляционных плит PIR сегодня является локомотивом развития полиуретанов в строительстве.

Г-н Горохов рассказал, что Минпромторг России создал Научно-технический совет (НТС) по развитию промышленности стройматериалов. За ассоциацией НА- ППАН закреплено руководство тремя экспертными группами: «Изделия теплоизоляционные (энергосберегающие), кровельные и гидроизоляционные материалы»; «Техническое регулирование и стандартизация»; «Техническое перевооружение, модернизация, инновации и импортозамещение оборудования».

Приказом министра промышленности и торговли Д. Мантурова PIR внесен в программу импортозамещения и утвержден в качестве приоритетного технологического направления развития отечественной промышленности стройматериалов (ПСМ). Ведомством утвержден проект по увеличению объемов производства материалов и изделий из PIR или аналогов в 2,5 раза к 2025 г.

Также стоят задачи увеличить к этому времени долю экспорта в производстве с 1% до 7% и увеличить средний уровень загрузки производственных мощностей до 50%. Бюджет проекта составляет 485 млн. руб.

К драйверам роста потребления полиуретанов относится строительный сектор, в частности, теплоизоляционные PIR-плиты. PIR – это разновидность полиуретановой пены, обладающая уникальными характеристиками – рекордно низкая теплопроводностью и высокой пожаробезопасностью. Одним из крупнейших российских производителей PIR-плит является корпорация «Техно- Николь». Предприятие мощностью 10 млн. м2 запущено в Рязани в 2015 г. По мнению руководителя подразделения «Полимерные мембраны и PIR» Е. Спирякова, данный продукт имеет все шансы занять в России долю, аналогичную европейской, – 28,5% в общем объеме теплоизоляции, особенно на плоских кровлях. Так, в 2017 г. количество объектов в РФ с применением PIR-плит на кровле увеличилось втрое. Также PIR активно занимает свое место и в производстве сэндвич-панелей.

Если в прошлом году наибольшая доля (64%) пришлась на панели на основе каменной ваты, а ПУ-панели заняли 30% рынка, то к 2025 г. прогнозируется, что полиуретановые панели станут популярнее среди потребителей, их доля достигнет 50%.

В связи с этим, соответственно, увеличится потребность в МДИ: с нынешних 20 до более чем 100 тыс. т к 2030 г. Столь значительный прирост будет обусловлен увеличением производства строительных решений на основе ПУ, в т.ч. PIR-плит с гибкой обкладкой.

Е. Спиряков дал прогноз по развитию рынка ППУ в России в целом. В прошлом году его объем составил 0,98 млн. м3, в нынешнем – увеличится до 1,2 млн. м3. Ожидается, что рост продолжится, и к 2025 г. объем рынка достигнет 5,95 млн. м3.