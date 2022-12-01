Международная выставка испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing&Control 2022 продемонстрировала значительный рост посетительской активности

27 октября 2022 года в «Крокус Экспо» завершила работу 19-я Международная выставка испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing&Control.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Госкорпорации «Роскосмос», Автономной некоммерческой организации «Российская система качества», ФГУП «ВНИИМС», ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ».

Двукратный рост посетительской аудитории

Выставку Testing&Control 2022 посетили 5 613 специалистов, представляющих промышленные производственные предприятия, в том числе авиационной, машиностроительной отрасли, сектор приборостроения, научно-исследовательские учреждения и другие организации, заинтересованные в приобретении и применении испытательного и контрольно-измерительного оборудования.

Из общего числа посетителей 4 115 человек – посетители выставки испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing&Control и выставки оборудования для неразрушающего контроля NDT Russia и 1 498 – специалисты, пришедшие по билетам других выставок промышленного оборудования, проходивших одновременно с Testing&Control (Heat&Power, PCVExpo, ExpoCoating Russia, GasSuf). Количество новых посетителей составило 69%.

Показатели качества посетительской аудитории Testing&Control 2022 по сравнению с 2021 годом:

количество целевых посетителей возросло на 144%;

количество посетителей из расчета на 1 компанию-участника увеличилось на 69%;

доля региональных посетителей возросла на 160%;

доля топ-менеджеров достигла 57%;

количество специалистов, влияющих на принятие решений о закупках, возросло на 133%, а их доля достигла 93%.

Экспозиция, объединившая более 100 производителей и поставщиков испытательного и контрольно-измерительного оборудования

Экспозиция развернулась на площадке одного из наиболее крупных и престижных выставочных комплексов в России – «Крокус Экспо», предоставив возможность познакомиться с новейшими метрологическими разработками в рамках 5 тематических разделов выставки: «Измерительное и метрологическое оборудование», «Испытательное оборудование», «Аналитическое и лабораторное оборудование», «Оборудование для неразрушающего контроля», «Оборудование для производственного контроля».

В этом году благодаря объединенной экспозиции выставок Testing&Control и NDT Russia (Международной выставки оборудования для неразрушающего контроля и технической диагностики) более 100 компаний презентовали испытательное и контрольно-измерительное оборудование для конкурентоспособных отраслей промышленности.

Среди экспонентов – свыше 20 компаний, которые впервые приняли участие в Testing&Control: «3Д-Интеграция», Ellab, SENSSET, Top 3D Group, «Акметрон», «Гровер Интернэшнел», Группа Ай-Эм-Си» (IMC), «Мастер-Тул», НПО «МЭД», «НИИЭТ», НПК «Прогресс», «Планар», НПФ «Прогресс», «РеволЭМС», «Рифтэк», «СКТБ Кольцова», «ТЕККНОУ», НПК «Электронные, оптические и механические системы», «Энергетика», «Эрствак», ГК «Южполиметалл-Холдинг».

В который раз стали участниками Testing&Control ключевые игроки российского рынка метрологического оборудования: 3D Control, «Диполь», «Гамма», «ПРОМАРСЕНАЛ», «Акметрон», «Измеркон», «Прист», Riftek, «ПЛАНАР», «БЛМ Синержи», ЕМТ, «Совтест АТЕ», «Сантек 2», «Эрствак», «ТестПартнер», «Машприборинторг-Волна», «ЭКСИТОН ТЕСТ», «Мелитэк», «Лабораторные решения», «Градиен», «Южполиметалл-Холдинг», «ИНТЕХ», «Спектральная лаборатория», «Группа компаний IMC», i3D, «Гровер Интернэшнел», «Прикладная механика», «СКТБ КОЛЬЦОВА», Rigol, «СИНЕРКОН» и другие.

Демонстрация в действии экспонируемого оборудования и консультации технических специалистов на стендах способствовали наиболее эффективному решению бизнес-задач, стоявших на выставке как перед компаниями-участниками, так и перед их потенциальными клиентами.

К примеру, на стенде компании 3D Control можно было оценить в действии ручные и оптические сканеры, лазерные трекеры, новинки китайских производителей – измерительные руки, стационарные координатно-измерительные машины. «Интерес к нашей продукции был настолько высок, что к стенду невозможно было подступиться, в итоге – огромная стопка заявок. Думаю, там будет около 30 качественных контактов, для нас это шикарный результат. Так что мы более чем довольны выставкой», – поделился своими впечатлениями о Testing&Control 2022 инженер по качеству компании 3D Control Дмитрий Павлов.

Компания «Синеркон» – поставщик измерительного аналитического оборудования – привезла в этом году на выставку новинки из Китая, предназначенные для химического анализа состава металлов. В их числе – рентгенофлуоресцентный анализатор металлов, на нем посетители могли протестировать свои образцы. «Testing&Control – одна из наших ключевых выставок, она помогает решить главную задачу компании – найти новых клиентов. За 2 выставочных дня мы получили порядка 70 целевых контактов. Это хороший результат. Обязательно будем участвовать в Testing&Control в следующем году и рекомендуем выставку профильным компаниям» (менеджер по маркетингу компании «Синеркон» Анна Гаврикова).

«Своей основной целью участия в выставке мы ставили привлечение новых лидов и увеличение лояльности действующих клиентов. Наши ожидания оправдались, поэтому планируем участвовать и в следующем году со стендом – представлять свою продукцию, которая помогает нашим клиентам закрывать потребности и задачи», – прокомментировала участие в выставке Наталья Жаркова, маркетолог компании «Интех».

Компания «НИИЭТ» впервые представила собственные разработки в области испытательного оборудования, в частности камеру теплового удара «АКТУ-001» и стенды серии «СИТ» для термоэлектротренировки и испытаний на надежность ЭКБ. Посетители выставки высоко оценили новинки от АО «НИИЭТ» и оформили предварительные заявки на покупку камер и стендов.

Деловая программа Testing&Control 2022

В рамках деловой программы выставки состоялась Всероссийская научно-техническая конференция «Измерения. Испытания. Контроль», объединившая специалистов и руководителей промышленных предприятий-заказчиков испытательного и контрольно-измерительного оборудования, сотрудников научно-исследовательских институтов, а также независимых лабораторий.

Конференция включала 5 сессий, на которых были рассмотрены вопросы, актуальные для развития метрологической деятельности:

перспективы развития сферы измерений и контроля в современных условиях;

меры господдержки в сфере в 2023 году;

разработка и тестирование программного обеспечения систем управления;

факторы влияния и тренды развития в метрологии цифровой экономики;

влияние импортозамещения на разработку национальных стандартов единства измерений

и другие.

В качестве спикеров выступили: Летуновский Михаил Валерьевич, начальник отдела обеспечения единства измерений Минпромторга РФ; Крошкин Алексей, начальник отдела ФГБУ «ВНИИМС», к. т. н., член-корреспондент Метрологической академии России; Егоров Александр, начальник научно-исследовательского «Отдела автоматизации и экспериментов» МАИ, к. т. н., профессор АВН РФ; Богоявленский Анатолий Александрович, главный метролог ФГУП ГосНИИ ГА, д. т. н., член-корреспондент Метрологической академии; Добровольский Владимир, начальник научно-исследовательского отделения физико-химических и электрических измерений ФГУП «ВНИИФТРИ» и другие.

Более 80% экспонентов отметили высокую коммерческую эффективность от участия в Testing&Control 2022 и забронировали стенд на следующий год: «Совтест АТЕ», «Сантек 2», «ТЕККНОУ», BIA, «Интех», «Микроволновая электроника», «Мелитэк», «Прист», «Синеркон», «Теста», «Машприборинторг-Волна», «Актор», «Градиент», «ВНИИФТРИ», «ПРОММАШ ТЕСТ» и другие компании. Получите и вы дополнительные возможности для развития продаж испытательного и контрольно-измерительного оборудования – примите участие со стендом в 20-й юбилейной выставке Testing&Control, которая состоится 24–26 октября 2023 года в «Крокус Экспо»!

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