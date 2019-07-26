Ассоциация «Росхимреактив» приглашает посетить VIII Научно-практическую конференцию «Современные технологии водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и накипеобразования», которая пройдет с 16 по 17 сентября в ЦВК «Экспоцентр» в рамках выставки «ХИМИЯ-2019».
На протяжении многих лет работы конференция зарекомендовала себя как авторитетная площадка, на которой собираются ведущие специалисты предприятий-водопользователей из самых различных отраслей российской промышленности, разработчики химических реагентов, представители научного сообщества. В 2017 году в ней приняли участие более 100 человек.
Докладчики конференции имеют значительный научный и практический опыт в вопросах водоподготовки различных объектов промышленности. Участники мероприятия узнают о последних достижениях в области химической обработки воды, а также познакомятся с технологическими решениями ключевых проблем, возникающих при внедрении реагентов на производство и дальнейшем обслуживании водно-химических режимов.
Какие методы контроля водно-химических режимов наиболее оптимальны в зависимости от различных систем водопользования? Как правильно провести лабораторные анализы и опытно-промышленные испытания? Каковы преимущества и недостатки автоматизированных систем контроля водно-химических режимов? Как безболезненно для предприятия осуществить переход на другой комплекс реагентов? Все эти и многие другие вопросы смогут обсудить участники конференции.
В этом году на конференции будут затронуты следующие темы:
- Современные технологии водоподготовки: сравнение и анализ эффективности.
- Методы оценки эффективности реагентов, применяемых при организации эксплуатации современного водоподготовительного оборудования.
- Перспективные методы контроля водно-химических режимов различных систем водопользования.
- Автоматизированные системы контроля водно-химических режимов: особенности внедрения и эксплуатации.
- Результаты внедрения и применения инновационных реагентов.
- Зеленая химия в промышленной водоподготовке.
Получить более подробную информацию о конференции и подать заявку на участие можно на сайте Ассоциации «Росхимреактив», а также на сайте компании «ТРАВЕРС».
Организаторы конференции: Ассоциация «Росхимреактив», НПФ «ТРАВЕРС», АО «Экспоцентр».
При участии: МЭИ (ТУ), МГСУ, НП «Российское теплоснабжение»