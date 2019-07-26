Ассоциация «Росхимреактив» приглашает посетить VIII Научно-практическую конференцию «Современные технологии водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и накипеобразования», которая пройдет с 16 по 17 сентября в ЦВК «Экспоцентр» в рамках выставки «ХИМИЯ-2019».

На протяжении многих лет работы конференция зарекомендовала себя как авторитетная площадка, на которой собираются ведущие специалисты предприятий-водопользователей из самых различных отраслей российской промышленности, разработчики химических реагентов, представители научного сообщества. В 2017 году в ней приняли участие более 100 человек.

Докладчики конференции имеют значительный научный и практический опыт в вопросах водоподготовки различных объектов промышленности. Участники мероприятия узнают о последних достижениях в области химической обработки воды, а также познакомятся с технологическими решениями ключевых проблем, возникающих при внедрении реагентов на производство и дальнейшем обслуживании водно-химических режимов.

Какие методы контроля водно-химических режимов наиболее оптимальны в зависимости от различных систем водопользования? Как правильно провести лабораторные анализы и опытно-промышленные испытания? Каковы преимущества и недостатки автоматизированных систем контроля водно-химических режимов? Как безболезненно для предприятия осуществить переход на другой комплекс реагентов? Все эти и многие другие вопросы смогут обсудить участники конференции.

В этом году на конференции будут затронуты следующие темы:

Современные технологии водоподготовки: сравнение и анализ эффективности.

Методы оценки эффективности реагентов, применяемых при организации эксплуатации современного водоподготовительного оборудования.

Перспективные методы контроля водно-химических режимов различных систем водопользования.

Автоматизированные системы контроля водно-химических режимов: особенности внедрения и эксплуатации.

Результаты внедрения и применения инновационных реагентов.

Зеленая химия в промышленной водоподготовке.

Получить более подробную информацию о конференции и подать заявку на участие можно на сайте Ассоциации «Росхимреактив», а также на сайте компании «ТРАВЕРС».

Организаторы конференции: Ассоциация «Росхимреактив», НПФ «ТРАВЕРС», АО «Экспоцентр».

При участии: МЭИ (ТУ), МГСУ, НП «Российское теплоснабжение»