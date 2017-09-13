Встреча с производителями нефтегазоперерабатывающего оборудования

В отеле InterContinental заказчики и поставщики встретились с производителями нефтегазоперерабатывающего оборудования

12 сентября в московском отеле InterContinental состоялась седьмая ежегодная конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка -2017).

На конференции «Нефтегазопереработка-2017» представители нефтегазовых компаний, НПЗ и ГПЗ, обсудили реализуемые проекты, проблемы взаимодействия отечественных поставщиков и подрядчиков с иностранными лицензиарами. Обсуждались пути альтернативного замещения западных компаний, модели управления инвестиционными проектами, стандарты и требования безопасности.

В конференции приняли участие: Минэнерго России, Минприроды России, Росприроднадзор, Главгосэкспертиза России, ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», ПАО НК «Башнефть», АО «ННК», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром добыча Астрахань» — Астраханский ГПЗ, ООО «Газпромнефть снабжение», АО «Антипинский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», ОАО «Славнефть ЯНОС», ООО «ЛУКОЙЛ Нижегородниинефтепроект», Rus Technip, Linde Gas, Amec Foster Wheeler, Honeywell, ОАО «Волгограднефтемаш», ПАО ОМЗ, АО «ГМС нефтемаш», АО «Уралхимаш», ООО «Бормаш», Yokogawa, Sulzer, ABB и многие другие компании.

Были представлены аналитические материалы: «Планы модернизации нефтегазоперерабатывающих предприятий в 2011-2020 гг.». Обзор содержит полную информацию о мощности установок, лицензиарах, инвестиционных планах компаний.

Каждый участник получил свежий выпуск настенной карты «Российская нефтегазопереработка — 2017»

По итогам опроса предприятий нефтегазового комплекса обнародован рейтинг производителей нефтегазоперерабатывающего оборудования.

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