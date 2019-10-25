13-15 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум» пройдет XII Петербургский международный инновационный форум (ПМИФ). Форум — крупнейшая площадка Северной столицы для продвижения научного и производственного потенциала. Проекты и инициативы, представленные на Форуме, служат укреплению имиджа Санкт-Петербурга как ведущего интеллектуального центра России и мира.

Организатор Форума – Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Генеральный партнер ПМИФ – ОАО «Российские железные дороги», в числе партнеров ООО «УК «РОСНАНО». В 2019 году в качестве страны-партнера ПМИФ выступит Япония.

Тема форума: «Экспорт как инструмент инновационного развития экономики». Повестка ПМИФ нацелена на обсуждение перспектив выхода на внешние рынки, национальную конкурентоспособность и диверсификацию экспорта.

Ежегодно на площадке Форума работает Биржа Деловых Контактов (БДК) для выстраивания успешных коммуникаций между участниками. В 2018 году в рамках БДК прошло 368 встреч между представителями российских промышленных компаний. С 30 августа 2019 года на сайте мероприятия (http://spbinno.ru/) стартовала регистрация на Форум и Биржу деловых контактов.

В 2018 году площадку ПМИФ посетили более 60 000 человек, среди которых специалисты из более чем 80 регионов России и 40 иностранных государств: Болгарии, Германии, Италии, Чехии, Великобритании, Хорватии, Черногории, Бельгии, Китая, Эквадора, Финляндии, США, Турции, Франции, Латвии, Польши, Казахстана, Эстонии и других. В 2019 году свое участие на ПМИФ уже подтвердили: Псковская, Тверская, Владимирская, Свердловская и Оренбургская области, Республика Крым, Чувашская Республика, Карачаево-Черкессия, Республика Бурятия, Чеченская Республика, Республика Татарстан и другие.

Подробная информация с актуальными изменениями о ПМИФ-2019 размещается на официальном сайте мероприятия: http://spbinno.ru/.