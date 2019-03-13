Приглашаем принять участие в ежегодной «Этиленовой конференции», посвященной 15-летию со дня образования ВНИИОС-наука, а также 70-летию со дня образования НИИ синтетических спиртов.

Традиционно тематикой конференции являются вопросы эксплуатации и современные мировые практики внедрения технологий и оборудования на НХK России, СНГ для повышения рентабельности нефтехимических предприятий.

В партнёрстве с крупнейшим производителем массообменных устройств компанией SULZER, конференция привлекает к участию самый широкий спектр компаний участников нефтехимического бизнеса.

В прошлом году в мероприятии приняли участие более 160 человек, представители 25 предприятий и 28 компаний предлагающих свою продукцию и услуги для производств.

15-я ежегодная «Этиленовая конференция» пройдёт в октябре 2019 года в Hilton Garden Inn Moscow New Riga.



ООО«ВНИИОС-наука» — организатор ежегодной международной научно-технической конференции по вопросам работы производств этилена, пропилена и бензола — приглашает партнеров и участников.

Подробнее о конференции https://conference.vniios-n.ru/