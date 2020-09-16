14 октября 2020 года в Москве в Lotte Hotel Moscow состоится III ежегодная конференция «Промышленная экология: курс на безопасность» делового издания «Ведомости».
Сегодняшняя экологическая повестка в мире и в России насыщенна как никогда. В рамках конференции будут обсуждаться самые острые вопросы в сфере промышленной экологии, перспективы внедрения экологически ориентированных моделей в экономику. Будет представлен взгляд государства, бизнеса и общественных институтов на текущие проблемы. Участники получат возможность поддержать конструктивный диалог по вопросам экологической безопасности промышленного производства в России.
Ключевые темы конференции:
- Устойчивое развитие промышленной России: финансовая поддержка экологических проектов.
- Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере ESG проектов.
- Этапы реализации национального проекта «Экология»: состояние и проблемы.
- Новые инструменты финансовой поддержки ESG-проектов.
- Тенденции регулирования следа в ЕС – какие последствия ждут российских экспортеров?
- Анализ текущего состояния инвестиционных проектов по энергоэффективности и экологической безопасности.
- Мировые практики и успешный опыт организации проектов по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду.
- Ключевые задачи по выстраиванию комплексной системы обращения с отходами I – II классов опасности.
Программа и подробная информация о конференции:
https://events.vedomosti.ru/events/eco_20?utm_source=chemtech&utm_medium=news&utm_campaign=eco_20 и по телефону +7 (495) 956-34-58.
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