Приглашаем посетить вебинар на тему «Современные решения, направленные на сокращение операционных затрат, увеличение межремонтного интервала и предупреждения аварийных ситуаций». Это уже третье мероприятие из серии специально подготовленных вебинаров INTRA-TECH ONLINE, приуроченных к X международной практической конференции INTRA-TECH.

Вебинар состоится 30 сентября в 11:00 по московскому времени на платформе webinar.ru, длительность 3,5 часа, участие для слушателей – бесплатное, с обязательной регистрацией.

На вебинаре будут рассмотрены следующие темы:

Увеличение ресурса работы высокотемпературных тепловых агрегатов за счет применения технологических смесей для изготовления огнеупорных кладочных растворов и покрытий, Инжиниринговая компания INTRATOOL

Повышение надежности и эксплуатационной готовности оборудования с применением автоматизированных систем смазки, ООО «ТЕХПАРТНЕР»

Применение стационарных систем тепловизионного контроля в металлургии с целью повышения эффективности и безопасности эксплуатации технологического оборудования, Инжиниринговая компания INTRATOOL

Системы улучшения видимости для обеспечения безопасности транспортных и грузовых операций, Инжиниринговая компания INTRATOOL

Использование СПГ в качестве топлива для карьерных самосвалов и железнодорожного транспорта, ПАО «НОВАТЭК»

«Право на ремонт» – продление жизни электроники станков и оборудования, Инженерная компания «555»

Ссылка на регистрацию – https://events.webinar.ru/25617541/webinarintratech2