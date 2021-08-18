28 октября 2021 в Москве состоится вторая международная техническая конференция «Уплотнительная техника и динамическое оборудование. Инновации, надежность, эффективность»/ Industrial sealing technology and rotating equipment. Innovations, Reliability, Efficiency.

Организаторами конференции выступают компании Fluiten Italia S.p.A и ООО «Флюитен».

Компания Fluiten Italy S.p.A. – ведущий производитель инновационной уплотнительной техники для насосно-компрессорного оборудования.

Участники будут ознакомлены с новейшими решениями в области уплотнений, современными международными стандартами в данной сфере и практическими примерами и референциями Fluiten с указанием технических и экономических преимуществ.

В рамках конференции с докладами выступят ведущие российские и зарубежные производители современного динамического оборудования – Voith Turbo, Leistritz Pumpen GmbH и другие.

На конференцию приглашаются представители предприятий топливно-энергетической, химической и других отраслей промышленности.

Оргкомитет конференции:

Телефон: +7 495 008 86 15

Электронная почта: conf2021@fluiten.com.ru