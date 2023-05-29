Воспользуйтесь уникальной возможностью расширить базу потенциальных клиентов на выставке Testing&Control 2023

Продемонстрируйте на 20-й юбилейной Международной выставке Testing&Control испытательное и контрольно-измерительное оборудование для предприятий малой, средней и крупной промышленности, наукоемких производств, исследовательских институтов и лабораторий.

Даты проведения: 24–26 октября 2023 год.

Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 1, зал № 3.

Выберете свой раздел и представьте своё оборудование на выставке Testing&Control 2023:

Измерительное и метрологическое оборудование;

Испытательное оборудование;

Аналитическое и лабораторное оборудование;

Оборудование для неразрушающего контроля/системы диагностики и мониторинга;

Оборудование для производственного контроля.

В выставке 2023 года примут участие такие компании, как: 3D Control, Диполь, Shimadzu, Mitutoyo, Синеркон, Интех, Совтест АТЕ, Сантек 2, Мелитэк, Лабораторные решения, Экситон Тест, Прист, Остек, Лазарные компоненты, Master-tool, BIA, Градиент, Прогресс НПК, Револ ЭМС, Актор, ЦТБ МОС, i3D, Эрствак, ВНИИФТРИ, Спецхолодмаш и многие другие.

Не упустите возможность быстро и эффективно решить свои ключевые бизнес-задачи на выставке Testing&Control:

собрать большое количество качественных лидов, представив продукцию большому числу представителей потенциальных заказчиков;

провести деловые встречи напрямую с руководителями и специалистами, отвечающими за закупки представленного на выставке Testing&Control оборудования;

найти новых клиентов и поддержать деловые связи с существующими;

получить оперативную обратную связь, продемонстрировав свою продукцию на стенде широкой посетительской аудитории.

Ваша прогретая целевая аудитория на Testing&Control

Testing&Control 2022 посетили 5 613 специалистов из 56 регионов России. В их числе – 93% специалистов, влияющих на принятие решений о закупках представленного на выставке оборудования, а также 69% от общего числа специалистов в 2022 году посетили выставку впервые.

«На каждую выставку мы привозим новинки. В этом году интерес к нашей продукции был настолько высок, что к стенду невозможно было подступиться, в итоге – огромная стопка заявок. Думаю, там будет около 30 качественных контактов, для нас это шикарный результат», – поделился своими впечатлениями о Testing&Control 2022 инженер по качеству компании 3D Control Дмитрий Павлов.

Деловая программа

В рамках выставки Testing&Control 2023 будет проходить масштабная деловая программа ─ IX Всероссийская конференция «Измерения. Испытания. Контроль» ─ которая на 3 дня объединит специалистов и руководителей промышленных предприятий-заказчиков испытательного и контрольно-измерительного оборудования, сотрудников научно-исследовательских институтов, а также независимых лабораторий с целью обмена опытом, обсуждения самых сложных проблем и перспектив развития для развития отечественной промышленности.

Получите дополнительные возможности для развития продаж испытательного и контрольно-измерительного оборудования – примите участие со стендом в 20-й юбилейной Международной выставке испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing&Control c 24 по 26 октября 2023 года в «Крокус Экспо»!

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