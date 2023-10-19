С 4 по 7 марта 2024 г. в Международном выставочном комплексе «Bombay Convention & Exhibition Centre» (Индия, г. Мумбаи) состоится 31-я Международная выставка химической промышленности «ChemTECH World Expo 2024» (далее – выставка, мероприятие).

Основные тематические разделы выставки:

переработка, оборудование, сырье и технологии для химической, фармацевтической и перерабатывающих отраслей промышленности,

нефте- и газоперерабатывающая химия, и оборудование,

специальные химикаты, алкенилхлориды и минеральные удобрения,

управление водными ресурсами и отходами,

экологические технологии, биотехнология и многое другое.

Выставка является одним из крупнейших отраслевых мероприятий в Азии, которая проводится один раз в два года. В «ChemTECH World Expo 2022» на площади более 20 000 кв.м участие приняли свыше 300 экспонентов из 27 стран мира и 19 000 профильных посетителей.

В мероприятии участвуют руководители и специалисты государственных организаций, отраслевых союзов и ассоциаций, химических лабораторий, текстильных, сельскохозяйственных, пищевых, фармацевтических, нефтехимических, горно-металлургических, строительных и других предприятий из Индии и соседних стран Азии, а также из Европы и стран СНГ.

Участие в выставке «ChemTECH World Expo 2024» в качестве экспонента софинансирует АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) (https://www.exportcenter.ru) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 342 «О государственной поддержке акционерного общества «Российский экспортный центр», г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности».

РЭЦ софинансирует:

для всех в размере 100%: затраты по аренде выставочных площадей; затраты по застройке площадей для деловых мероприятий; затраты по обеспечению администрирования и организации проведения; затраты по информационному продвижению мероприятия; затраты по привлечению потенциальных иностранных потребителей.

для крупного бизнеса – 50%, для МСП – 80%: затрат по застройке и сопровождению выставочных стендов российских компаний в рамках национальной коллективной экспозиции; затрат по организации доставки выставочных образцов экспортеров,

в том числе затраты на их таможенное оформление и страхование.



Для получения софинансирования необходимо зарегистрироваться на мероприятие на цифровой платформе «Мой экспорт»

Регистрация открыта до «05» ноября 2023 г.

Компания ООО «ЭлефАнтс» (ElephAnts LLC) является официальным представителем выставки «ChemTECH World Expo 2024» в России.

Дополнительную информацию о Выставке можно получить по ссылке