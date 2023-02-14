Мероприятия пройдут согласно Распоряжения Правительства Республики Башкортостан №62-р от 2 февраля 2023 г.

Организаторами мероприятия выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства энергетики РФ. Содействие в проведении оказывают профессиональные федеральные ассоциации и союзы.

За три десятилетия выставка стала мощнейшей платформой для демонстрации новейших технологических процессов и оборудования нефтегазохимической отрасли и вошла в число ТОП-5 ключевых событий нефтегазохимической сферы России. По оценке специалистов профессионального сообщества, выставка в Уфе является одним из лучших по уровню организации экспозиции и деловых мероприятий, подбору спикеров.

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ

В одной из самых масштабных экспозиций в стране ежегодно участвуют ведущие компании и ключевые производители оборудования для нефтехимического, химического и нефтегазового комплекса.

Экспозиция выставки будет располагаться на закрытой и открытой павильонах общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. Также в этом году в связи с увеличением количества поданных заявок организаторами выставки было решено задействовать дополнительный павильон.

В настоящее время своё участие подтвердили: ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»), Башкирская содовая компания (г. Стерлитамак), Транснефть-Урал, Башнефтегеофизика (г. Уфа), Газпромтрансгаз Уфа, Газпром нефтехим Салават, Волгаспецарматура (г. Казань), ИНКОМСИСТЕМ НИЦ Казань, Метран (г. Челябинск), ФГУП СПО «Аналитприбор» (г. Смоленск), Пермские насосы, КРОНЕ Инжиниринг, Куйбышев Телеком-Метрология, Сенсор (г.Заречный) и др.

Впервые представят свою продукцию такие компании, как Henan Longdu Petroleum Electromechanical Equipment Co (Китай), Multi Service & Materiel Industriel (Республика Камерун), ЗонЕкс (г.Екатеринбург), ФГУП ВНИИА им Н.Л. Духова (г.Москва), Роторика-Урал (г.Екатеринбург), МатериальноТехническоеОбеспечение (г.Самара), ТД «Русская крекинговая Компания (г. Уфа), ИНТОВ-ЭЛАСТ (г. Волжский), ЭЛ-СКАДА (г. Пермь), ЭНЕРГОПРОМ-РУСЬ (г. Самара), АСФ-Оборудование (г. Челябинск), Спецмаш (г. Санкт-Петербург).

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Ежегодно Российский нефтегазохимический форум выступает авторитетной площадкой для встреч и делового общения экспертов отрасли – представителей государственных органов власти федерального и регионального уровней, науки, профессиональных союзов, промышленности и бизнеса. Центральным мероприятием деловой программы станет Пленарная сессия, пройдёт более 30 панельных дискуссий с участием 350 спикеров по ключевым направлениям: внедрение отечественных решений в области IT и автоматизации; достижение технологического суверенитета в области получения геологической информации; развитие производства малотоннажной химии в условиях санкционного давления; метрологическое обеспечение добычи нефти и газа; перспективы импортозамещения в нефтегазовой отрасли в условиях санкций; развитие индустрии СПГ; рынок газомоторного топлива; робототехника для ТЭК; промышленная безопасность и охрана труда на предприятиях ТЭК; кооперация и субконтрактация; недропользование.

Также в рамках выставки-форума пройдёт ряд научно-практических конференций: «Практические аспекты нефтепромысловой химии»; «Новая техника и технологии для трудноизвлекаемых запасов углеводородов»; «Геолого-геофизические исследования нефтегазовых пластов».

Справочно: прошлогодняя выставка-форум сопровождалась работой 45 отраслевых мероприятий с участием свыше 400 спикеров из 28 регионов России и 5 зарубежных стран (Республики Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Беларусь и Иран).

Приглашаем принять участие в 31-й международной специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии» и Российском нефтегазохимическом форуме!

Ждем вас в Уфе с 23 по 26 мая 2023 года!

Оргкомитет выставки: (347) 246-41-77, 246-41-93

По вопросам деловой программы: (347) 246-42-81, 246-42-85

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