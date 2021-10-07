Ассоциация «Росхимреактив» приглашает вас принять участие в IX Научно-практической конференции «Современные технологии водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и накипеобразования».

Место проведения: Экспоцентр на Красной Пресне (г. Москва) в рамках Международной выставки «ХИМИЯ-2021», Конгресс-центр, Пресс-зал, 2 этаж.

Время проведения: 26-27 октября 2021 г.

Организаторы: ООО «НПФ «ТРАВЕРС», Ассоциация «РОСХИМРЕАКТИВ», АО «Экспоцентр».

При участии: МЭИ (ТУ), МГСУ, НП «Российское теплоснабжение»

«Химическая техника» – информационный партнер.

Основные темы конференции:

Современные технологии водоподготовки. Сравнение и анализ применяемых реагентов.

Оценка эффективности реагентов, применяемых при организации водно-химических режимов систем теплоснабжения и парогенерирующего оборудования.

Решение экологических проблем в промышленной водоподготовке.

Автоматизированные системы организации водно-химических режимов: особенности внедрения и эксплуатации.

На протяжении многих лет наша конференция собирает докладчиков и участников, имеющих значительный научный и производственный опыт в вопросах водоподготовки на различных объектах промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году в ней приняли участие более 100 делегатов от 32 компаний. Среди них ведущие специалисты предприятий, входящих в состав таких крупных российских холдингов как СИБУР, «Газпромнефть», «Лукойл», «Щекиназот», а также разработчики химических реагентов и представители научного сообщества (подробнее об итогах предыдущей конференции).

Повестка конференции затрагивает широкий спектр технологий обработки воды, как уже успевших зарекомендовать себя, так и инноваций, которые находятся на стадии разработки и ОПИ:

ультрафильтрация,

нанофильтрация,

стабилизационная и коррекционная обработка воды,

интегрированные мембранные технологии в сочетании с ионным обменом,

термическое обессоливание и др.

Какие методы контроля водно-химических режимов наиболее оптимальны в зависимости от различных систем водопользования? Каковы преимущества и недостатки автоматизированных систем контроля водно-химических режимов? Как сократить сбросы вредных стоков? Как правильно провести лабораторные анализы и опытно-промышленные испытания? Как безболезненно для предприятия осуществить переход на новый комплекс реагентов? Все эти и многие другие вопросы смогут обсудить участники конференции.

В этом году предусмотрен онлайн-формат участия в конференции.

Получить всю необходимую информацию о мероприятии (программа, стоимость, условия регистрации), а также скачать заявку на участие вы можете на главной странице конференции.

Еесли у вас возникли вопросы, обращайтесь в организационный комитет Ассоциации «Росхимреактив» и НПФ «ТРАВЕРС». Тел.: +7 (495) 964-98-68, доб. 113 или +7 (903) 122-55-24 (Султанова Райсат и Тимчик Ксения). Эл. почта: promvoda@arhr.ru или pr@arhr.ru

Ждем Ваших заявок!