«Импортозамещение. Декарбонизация. Развитие»: повестка Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина 2022

28-30 сентября 2022 года пройдет 26-й Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина 2022». В этом году ключевой повесткой форума станут стратегии трансформации и адаптации отрасли к новым рыночным реалиям, как политическим и экономическим, так и технологическим, экологическим и социальным.

Среди спикеров Форума, с которыми вы сможете встретиться лично: Представители Государственной Думы РФ, Правительства РФ и Правительства Сахалинской области, а также топ-менеджеры таких компаний, как: ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», «Газпром Нефть», «Сахалин Энерджи», «Газпром межрегионгаз», «Газпром нефть шельф», ТМК, «РусГидро», ВЭБ.РФ, «Газпромбанк», «Совкомфлот», «Объединенная судостроительная корпорация» и других.

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В фокусе обсуждения:

Развитие энергетической отрасли в условиях внешних ограничений. Роль Сахалина на мировых рынках энергоресурсов. Какое влияние будут иметь последние политические и экономические события на сбыт и прибыльность сахалинских углеводородов?

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на Сахалине и Дальнем Востоке России. Цифровизация и инновации Подготовка и развитие кадрового потенциала для шельфовых проектов Сахалина и Дальнего Востока России

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До встречи на Сахалине 28 – 30 сентября!