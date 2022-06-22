PCVExpo 2022: 21-я международная выставка промышленных насосов, компрессоров, трубопроводной арматуры, приводов и двигателей состоится с 25 по 27 октября в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

В выставке примут участие крупнейшие производители и поставщики:

CNP, Турбонасосс, Camozzi, Краснодарский компрессорный завод, ТG Filter SRL, Пневмогидроснаб, Сибирь Мехатроника, Технодинамика, Союз-1, Кво-Арм и многие другие компании.

Среди посетителей выставки: ПАО ГАЗПРОМ, ООО “НИИ Транснефть, АО «Мосводоканал», ГК ПИК, АО “Мособлгаз, ПАО МОЭК, ПАО “РусГидро, АО “РОТЕК, ПАО Газпром нефть, ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис и другие крупные предприятия нефтегазового, химического, строительного, энергетического секторов и ЖКХ.

Сейчас, когда многие европейские бренды уходят с российского рынка, меняется доля рынка и налаженная коммуникация с партнерами и заказчиками, особенно важно быть на связи с отраслевой аудиторией и продемонстрировать свою стабильность, надежность и креативность.

Воспользуйтесь преимуществами участия именно в PCVExpo 2022:

4 756 специалистов из 55 российских регионов посетили выставку PCVExpo в 2021 году.

+ 27 % – количество байеров – специалистов, пришедших с целью поиска товаров и услуг для бизнеса

– – специалистов, пришедших с целью поиска товаров и услуг для бизнеса + 34% – количество региональных посетителей.

– количество региональных посетителей. Доля посетителей, влияющих на принятие решений о закупках, достигла 96%

Забронируйте стенд заранее – www.pcvexpo.ru

+ 7 (495) 252-11-07

pcvexpo@mvk.ru

Организатор – Компания МВК.

Химическая техника – информационный партнер