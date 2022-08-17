5-7 октября 2022 года АО «НИИК» проводит 11-ю Международную научно-практическую конференцию «Азот-2022» на базе загородного отеля «Чайка», Дзержинск.

Отмечая в 2022 году свое 70-летие, компания НИИК представляет деловым партнерам свой ценный опыт и экспертные методы реализации проектов в газохимической отрасли.

В деловой программе найдут отражение перспективы развития азотной промышленности России, направления переработки природного газа. При разработке стратегии развития НИИК прежде всего учитывает планы, которые имеются у заказчиков и потенциальных инвесторов химических производств.

Программа конференции позволит ее участникам детально ознакомиться с предложениями АО «НИИК» в области импортозамещения технических решений для производств карбамида, метанола и азотной кислоты, а также в области импортозамещения в части производства и поставок российского технологического оборудования. На примере реализованных проектов строительства и реконструкции химических производств будут представлены современные подходы к проектированию при строительстве и эксплуатации химических производств. НИИК обобщит опыт работы в качестве инжиниринговой компании, обладающей компетенциями для выполнения работ по проектированию и поставке оборудования.

Традиционно прозвучит много новой и интересной информации по диагностике и ремонтам оборудования высокого давления, коррозионным процессам и эффективности предпринимаемых АО «НИИК» решений в этой области. Актуальной темой для производителей минеральных удобрений являются экологические вопросы, которым также будет уделено внимание.

Обсудить интересующие вопросы участники конференции смогут во время рабочих встреч.

Справка:

Научно-исследовательский и проектный институт карбамида на протяжении почти 70 лет деятельности занимает одно из ведущих мест на рынке инжиниринговых услуг в области разработок и проектирования производств аммиака, карбамида, меламина, азотной кислоты, аммиачной селитры, метанола, водорода и других химических продуктов. НИИК выполняет анализ эффективности новых крупных производственных комплексов и реализацию этих проектов.