Компания SCIF Congress приглашает принять участие в дискуссиях с представителями ведущих произв одственных предприятий стран СНГ, ближнего зарубежья, Западной Европы и Азии.

Пятая техническая онлайн сессия состоится 28 апреля 2021 года в 10:00 (UTC +3).

Официальные языки онлайн сессии – русский и английский (с синхронным переводом).

Внимание: участие в онлайн сессии – бесплатное, при условии предварительной регистрации.

В программе мероприятия – доклады по важнейшим вопросам цифровизации производственных процессов и новейшим технологическим решениям для оптимизации работы предприятий:

1. Доклад: “Цифровые решения Haldor Topsoe”.

Докладчик: компания Haldor Topsoe.

2. Дискуссионная панель по диджитализации производственных процессов для оптимизации работы предприятий.

3. Доклад: “Спектрометрический метод измерения жидких удобрений: преимущество, возможности и вызовы”.

Докладчик: компания Sprana.

4. Доклад: “Новый инструмент цифрового контроля работы вибрационых грохотов – PULSE Condition Monitoring”.

Докладчик: компания HAVER & BOECKER NIAGARA.

5. Дискуссионная панель в формате вопрос/ответ по применению и интеграции системы мониторинга Pulse CM.

6. Доклад: ” Три шага для полной реализации потенциала цифровизации на вашем предприятии”.

Докладчик: компания Navigance GmbH.

“Химическая техника” – информационный партнер.

SCIF Congress предлагает множество других форм участия, включая:

размещение логотипа и упоминание Вашей компании в качестве Партнера Пятой технической онлайн сессии;

Пятой технической онлайн сессии; демонстрация видеоролика Вашей компании;

Вашей компании; размещение информации о профиле деятельности Вашей компании в сборнике материалов Пятой технической онлайн сессии;

о профиле деятельности Вашей компании Пятой технической онлайн сессии; и другие варианты по Вашему запросу.

Более подробную информацию по формам участия в технической онлайн сессии Вы можете получить, связавшись с организационным комитетом SCIF.

