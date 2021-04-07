Компания SCIF Congress приглашает принять участие в дискуссиях с представителями ведущих произв
Пятая техническая онлайн сессия состоится 28 апреля 2021 года в 10:00 (UTC +3).
Официальные языки онлайн сессии – русский и английский (с синхронным переводом).
Внимание: участие в онлайн сессии – бесплатное, при условии предварительной регистрации.
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В программе мероприятия – доклады по важнейшим вопросам цифровизации производственных процессов и новейшим технологическим решениям для оптимизации работы предприятий:
1. Доклад: “Цифровые решения Haldor Topsoe”.
Докладчик: компания Haldor Topsoe.
2. Дискуссионная панель по диджитализации
3. Доклад: “Спектрометрический метод измерения жидких удобрений: преимущество, возможности и вызовы”.
Докладчик: компания Sprana.
4. Доклад: “Новый инструмент цифрового контроля работы вибрационых грохотов – PULSE Condition Monitoring”.
Докладчик: компания HAVER & BOECKER NIAGARA.
5. Дискуссионная панель в формате вопрос/ответ по применению и интеграции системы мониторинга Pulse CM.
6. Доклад: ” Три шага для полной реализации потенциала цифровизации на вашем предприятии”.
Докладчик: компания Navigance GmbH.
“Химическая техника” – информационный партнер.
SCIF Congress предлагает множество других форм участия, включая:
- размещение логотипа и упоминание Вашей компании в качестве Партнера Пятой технической онлайн сессии;
- демонстрация видеоролика Вашей компании;
- размещение информации о профиле деятельности Вашей компании в сборнике материалов Пятой технической онлайн сессии;
- и другие варианты по Вашему запросу.
Более подробную информацию по формам участия в технической онлайн сессии Вы можете получить, связавшись с организационным комитетом SCIF.