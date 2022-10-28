ХVII Этиленовая конференция прошла с 19 по 21 октября в Подмосковье. В ней приняли участие более ста делегатов из 41 компании. Мероприятие ежегодно организуется компанией ВНИИОС-наука — российским лицензиаром технологий получения продуктов основного органического синтеза.

Конференция традиционно имеет техническую ориентированность и является площадкой для обсуждения ключевых вопросов в области инжиниринга и эксплуатации производств, внедрения современных технологий и оборудования для повышения эффективности и рентабельности нефтехимических предприятий. Современная реальность предопределила соответствующие цели XVII Этиленовой конференции: формирование пула активных игроков (поставщиков оборудования, технологий, катализаторов и реагентов, инжиниринговых услуг), которые развивают свою деятельность в РФ; выявление возможностей в импортозамещении, трансфере технологий и оборудования; актуализация планов и проблематик развития нефтехимических производств.

Деловая программа конференции включала профильные секции: “Внедрение отечественных технологий, оборудования и программного обеспечения в новых рыночных условиях”, “Инжиниринг и оборудование”, “Материалы и реагенты”. В финале рабочей программы проведен круглый стол для обсуждения “узких мест” на производствах мономеров и решений по их расшивке.

Первый заместитель генерального директора – технический директор ВНИИОС-наука Анатолий Ковешников рассказал делегатам о переменах, произошедших в отрасли производства мономеров: изменениях рыночной конъюнктуры; уходе с российского рынка иностранных инжиниринговых компаний и лицензиаров; ограничениях возможностей поставок проприетарного оборудования.

Генеральный директор ВНИИОС-наука Михаил Корнеев в свою очередь представил динамику развития компании за 2021-22 годы: увеличение портфеля проектов, штата сотрудников и уровня материально-технического оснащения. В частности, он отметил, что компания расширила области компетенций по проектированию и поставках оборудования за счет вхождения в штат ВНИИОС-наука команды ключевых специалистов по фильтрации и сепарации, ранее представлявших индустриальное направление компании “Палл Евразия” (российское подразделение Pall Corporation) на рынке РФ и стран СНГ. Вместе с тем доложено о потенциальных источниках поставок критического оборудования в современных рыночных условиях и возможностях, которые предоставляют сложившиеся внешнеэкономические и геополитические факторы.

Спонсорскую поддержку мероприятию оказала отечественная компания ЛНХМ-Инжиниринг, которая рассказала об опыте поиска источников поставок проприетарного оборудования, полученном при разработке в 2022 году базового проекта на установку низкотемпературной переработки газа.

Генеральным спонсором конференции выступило ООО «ГЛ Инжиниринг» — российская инжиниринговая компания, которая осуществляет полный комплекс работ по проектированию высокотехнологичных объектов глубокой переработки углеводородного сырья. Первый заместитель генерального директора ГЛ Инжиниринг Григорий Навалихин представил презентацию о компетенциях, технологиях и ресурсном потенциале компании. Также прозвучал доклад о возможностях ГЛ Инжиниринг в области проектирования и изготовления спирально-витых теплообменников для крупнотоннажных производств.

По завершению мероприятия от делегатов получены положительные отклики, отмечена актуальность деловой программы, а также комфортные условия и высокий уровень организации конференции.