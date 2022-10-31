Сегодня состоялось открытие международной выставки химической промышленности и науки «Химия-2022». Она проводится «Экспоцентром» в 25-й раз при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

В этом году в выставке принимают участие 200 компаний из Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, России и Турции. Национальную экспозицию сформировали белорусские участники.

При поддержке региональных центров развития бизнеса расширилась география участия российских компаний. На выставке представлены региональные коллективные стенды Калужской, Ленинградской, Тульской, Ярославской областей, Ставропольского края. Впервые организованы коллективные стенды Республики Марий Эл, Владимирской и Омской областей. Участниками «Химии-2022» стали 55 новых экспонентов – 7 иностранных и 48 российских предприятий.

Тематические разделы экспозиции охватывают все области химического комплекса. Они посвящены сырью для химической и нефтехимической промышленности, агрохимии, нефтегазохимии, малотоннажной и зеленой химии, аналитическому, лабораторному, промышленному насосному и компрессорному оборудованию, полимерным материалам, новейшим технологиям и научным разработкам, автоматизации, цифровизации производства и многому другому.

Особое внимание уделено теме инноваций и высоких технологий. В рамках раздела Startup ChemZone впервые организован Центр содействия инновационному развитию. В его работе принимают участие организации, осуществляющие поддержку малого инновационного предпринимательства, в том числе Агентство инноваций Москвы.

Экспозицию «Химии-2022» дополняет разноплановая деловая программа. Состоятся более 30 мероприятий, посвященных технологическому суверенитету и развитию российской химической отрасли в новых реалиях, господдержке химических предприятий, применению инновационных материалов, вопросам экологии и другим важным отраслевым темам.

Церемонию официального открытия «Химии-2022» в качестве модератора провел первый заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Сергей Селиванов.

Выступивший на церемонии заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов отметил, что «Химия-2022» – это традиционная площадка для встречи производителей и потребителей химической продукции, разработчиков и поставщиков передовых технологий и оборудования. А деловая программа выставки, по его словам, охватит широкий круг актуальных тем и даст возможность представителям отрасли укрепить деловые связи, наладить работу с партнерами и клиентами, а также обсудить перспективные векторы развития российской химии.

С открытием «Химии-2022» участников, гостей и организаторов выставки поздравили руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме ФС РФ Алексей Нечаев, председатель Экспертного совета по развитию химической промышленности при Комитете Госдумы ФС РФ по промышленности и торговле Мария Василькова, президент Российского Союза химиков Виктор Иванов.

От имени «Экспоцентра» собравшихся тепло приветствовал генеральный директор Алексей Вялкин. Он поблагодарил почетных гостей, которые оказывали поддержку в организации выставки, и выразил признательность всем компаниям-участницам за выбор площадки «Экспоцентра». Он также заверил, что команда «Экспоцентра» и впредь будет делать все возможное для того, чтобы им на выставке работалось максимально комфортно и продуктивно.

Выставка «Химия-2022» продлится до 3 ноября.