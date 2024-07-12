Тема Конференции – актуальные вопросы поддержки и развития промышленной инфраструктуры в современных условиях, перспективы и проблемы внедрения процессов комплексного ТОиР оборудования и систем в разрезе основных составляющих: электроника, механика, софт. Будет затронута тематика внедрения нейросетей в промышленные процессы, роботизация и применение систем технического зрения в ТОиР, вопросы кросс-сегментности и кросс-функциональности АСУ ТП, умные (SMART) стандарты.

В ходе уже третьего по счету межотраслевого мероприятия ведущими специалистами из разных отраслей промышленности будут обсуждаться также традиционные актуальные темы: импортозамещение электроники и ПО, успешные российские разработки в сфере автоматизации и цифровизации, улучшение надёжности и безопасности технологических процессов, поиск и подготовка квалифицированных кадров.

К участию приглашены технические директора, главные инженеры, главные энергетики, главные механики, руководители служб автоматизации и эксплуатации крупнейших предприятий черной и цветной металлургии, горнорудной промышленности, нефтегазового комплекса, химической отрасли, ЦБП, энергетики, машиностроения и пищевой промышленности.

Мероприятия РИЭЦ 555 традиционно вызывают большой интерес у представителей заводов и эксплуатирующих компаний, поскольку они охватывают самые актуальные вопросы обслуживания производственной инфраструктуры в сложных современных условиях. Более 3700 представителей различных отраслей производства приняли участие в мероприятиях РИЭЦ 555 за последние три года.

Предлагаемые темы для обсуждения на предстоящем мероприятии:

ЭЛЕКТРОНИКА: применение современных технологий ТОиР электроники для увеличения срока службы оборудования, роботизация и системы технического зрения в ТОиР, решения для защиты и бесперебойной работы систем и оборудования; вопросы аудита, тестирования и диагностики; импортозамещение электроники, запасных частей и производственных линий; стратегии предиктивного обслуживания; организация ППР электронного оборудования; методы и процессы сбора информации о текущем состоянии оборудования; сервисные услуги по автоматизации и релейной защите.

применение современных технологий ТОиР электроники для увеличения срока службы оборудования, роботизация и системы технического зрения в ТОиР, решения для защиты и бесперебойной работы систем и оборудования; вопросы аудита, тестирования и диагностики; импортозамещение электроники, запасных частей и производственных линий; стратегии предиктивного обслуживания; организация ППР электронного оборудования; методы и процессы сбора информации о текущем состоянии оборудования; сервисные услуги по автоматизации и релейной защите. МЕХАНИКА: ТОиР промышленного оборудования и спецтехники, вопросы технического сервиса насосного и компрессорного оборудования в современных условиях; мобильные технологии обработки в ремонте и модернизации производств, внедрение роботизированной грузоподъемной техники; подбор, изготовление и внедрение аналогов сложных запасных частей и узлов для сложных технологических процессов, реверс-инжиниринг.

ТОиР промышленного оборудования и спецтехники, вопросы технического сервиса насосного и компрессорного оборудования в современных условиях; мобильные технологии обработки в ремонте и модернизации производств, внедрение роботизированной грузоподъемной техники; подбор, изготовление и внедрение аналогов сложных запасных частей и узлов для сложных технологических процессов, реверс-инжиниринг. СОФТ: нейросети в промышленности – перспективы и проблемы использования; импортозамещение, автоматизация и цифровизация процессов ТОиР; кросс-сегментность и кросс-функциональность АСУ ТП; системы мониторинга оборудования и систем; технологии дополненной реальности для обучения и безопасного выполнения ремонтов; службы удаленной диспетчеризации и технического обслуживания; подготовка кадров для внедрения и обслуживания систем автомацизации и применения нейросетей, умные (SMART) стандарты.

Постоянные участники мероприятий РИЭЦ555: Северсталь, ММК, Норильский Никель, ЕВРАЗ, УГМК, ЧТЗ, Волжский трубный завод, Уралэлектромедь, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Сибур, ФосАгро, Акрон, ЕвроХим, УРАЛХИМ, Казаньоргсинтез, Лукойл, Газпром, Роснефть, ЯНОС, Башнефть, Иркутская нефтяная компания, Сахалин Энерджи, Связьтранснефть, Группа Илим, Соликамскбумпром, ТГК, Россети, Концерн Росэнергоатом, АЛРОСА, АвтоВАЗ, КАМАЗ, Алтайвагон, ОДК, Роснефтефлот и другие.

Генеральные партнеры Конференции: Инженерная компания «555», компания «ДжиЭрСи»

Формат конференции включает не только теоретические доклады, но и практические сессии на отраслевых круглых столах для поиска эффективных решений проблем, с которыми сталкиваются предприятия.

Цели мероприятия – создание межотраслевой площадки по выработке решений для адаптации и стабильной работы в современных условиях, поиск надежных партнеров и актуальных идей для обеспечения безаварийной работы промышленных производств.

Химическая техника – информационный партнер.

Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 32, стр. 1, Исторический мультимедийный парк “Россия – моя история”

Дата проведения: 12-13 сентября 2024 года

Ссылка для регистрации: https://reec555.ru/conferences/conf-2024/