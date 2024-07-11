Автор: В.А. Слуцкий, канд. техн. наук, Заслуженный строитель России Опубликовано на портале «Химическая техника», июль 2024

Настоящий обзор выполнен в полном соответствии и опирается

на Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [1].

Проблема борьбы с отходами в настоящее время чрезвычайно актуальна и носит многогранный и глобальный характер. [2]. Особое место в этой борьбе надо уделить полимерам как продуктам, которые природа в естественных условиях будет «утилизировать» столетия и больше, так как они практически не гниют и не разлагаются, при этом производство пластмасс демонстрирует значительный рост [3].

В текущий момент мировое производство всех видов пластмасс –полимеров составляет ~380 млн. т/год, по прогнозам к 2050 году их суммарное количество может вырасти в 2 и даже в 4 раза (около 800 млн. т/год), что по данным ООН составит до 20% (по массе) всей добычи нефтяной промышленности [4].

При этом половина пластика будет использована один раз, а на земле к этому времени будет 12,0 млрд. т пластикового мусора. Кроме того, количество пластика, плавающего на поверхности океана, составляет около 3,0 млн. т, а на дне мирового океана находится более 14,0 млн. т [5].

Учитывая вышеприведенные, пугающие объемы полимерных отходов и темпы их прироста (с учетом сроков их деструкции в естественных условиях), не вызывает сомнения необходимость в их утилизации.

Сегодняшние представления об утилизации полимерных отходов можно разделить на два направления:

«механическая» переработка полимеров с выпуском конечной продукции в виде полимерных гранул;

переработка полимеров с выпуском конечной продукции в виде полимерных гранул; термохимические процессы (и их модификации) утилизации полимеров с выпуском разнообразных видов топлив.

В настоящей статье будет сделана попытка обзора указанных направлений и их сравнение.

«Механическая» переработка амортизированных полимеров

«Механическая» переработка в настоящее время – традиционно основной способ переработки полимеров, в том числе и вторичных. Основной подход переработчиков к полимерам по видам источников их образования делится на коммерческие и коммунальные.

Коммерческие отходы – это преимущественно отходы полимеров, образовавшихся на промышленных предприятиях, в торговых и складских сетях и при селективном сборе. Они отличаются от коммунальных более узким спектром материалов, их чистотой и соответственно стоимостью.

Коммунальные отходы – это прежде всего смешанные полимеры как по типу пластмасс, так и в смесях с другими видами отходов (стекло, картон, бумага, металлы, строительные отходы и т. д.), а также с органикой. При этом у данного вида отходов очень нестабильный морфологический состав, который коррелирует по временам года и зависит от агломерации селитебных территорий (крупные города, средние и небольшие, а также сельские территории и т. д). Подобные свойства твердых коммунальных отходов крайне негативно влияют и усложняют технологический процесс их дальнейшей переработки.

Для облегчения первоначальной сортировки полимеров, в мировой практике, введена цифровая система обозначения вида (типа) полимеров от 1 до 6. При этом не подлежащие переработке полимеры, предполагающие иной способ утилизации, обозначаются цифрой 7.

Плотность твердых коммунальных отходов (ТКО) – это масса мусора, занимающая определенное пространство. Иногда эта масса выражается не только в кг на м3, но и в л (для жидких отходов).

Большую часть мусора можно спрессовать или утрамбовать при помощи пресcа. Если начальная плотность твердых коммунальных отходов составляет от 60 до 120 кг/м3, то после применения гидравлического пресса кубометр может весить уже 400…700 кг [6]. Таким образом, экономится место для хранения или транспортировки.

Определение плотности ТКО необходимо для подсчетов конкретного объема. На этот показатель влияет ряд факторов, которые также обязательно нужно учитывать:

состав мусора;

климат и погоду в конкретном месте (масса влажных отходов всегда больше);

тип продуктов, используемых в данной местности;

наличие коммуникаций, подведенных к помещениям (мусоропровод, газ, вода, канализация) и их оборудование (пресса. шредеры, дробилки и т. д.).

Существуют примерные значения количества и плотности ТКО на кубометр, которые установлены Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

алюминиевые банки – 37 кг;

консервные банки, металл – 80 кг;

ПЭТ-тара – 25…38 кг;

пищевой мусор – 100 кг;

древесина – 180 кг;

бумага – 60 кг;

стеклянные бутылки – 300 кг;

резина – 240 кг;

кирпич – 1500 кг.

Для получения более точных данных можно воспользоваться информацией на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации [7].

Различают истинную и насыпную плотности. Второй показатель учитывает воздушное пространство между непрессованными элементами. Естественно, значения здесь гораздо меньше. В большинстве случаев мусор не сортируется, поэтому за основу берется средний показатель, который равен 250 кг/м3.

В общем виде утилизация амортизированных полимеров может состоять из следующих стадий:

сбор, накопление и депонирование отходов (при этом на промышленных предприятиях возможна первичная сортировка и прессование для уменьшения объема сырья в разы);

вывоз полимерного кипованного «коммерческого» сырья или смесевых отходов;

вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в пункт утилизации твердых отходов на перерабатывающие предприятия;

извлечение, разделение и сортировка полимеров по типам;

мойка и дробление;

агломерирование;

сушка, компаундирование;

пластикация с выпуском гранул.

Как видно, даже в первом приближении технология многостадийная и энергоемкая и требует привлечения большого количества разнообразного оборудования. При этом процессы сортировки, мойки и агломерирования реализуются с привлечением большого количества ручного труда и осуществляются в непростых гигиенических условиях.

Уже сегодня видно, что механической переработке препятствует еще большой ряд далеко не полных условий, которые будут введены на правительственном уровне в 2024 году для улучшения «качества» депонируемых полимеров и устранения «препятствий» к переработке.

Минпромторг Российской Федерации подготовил проект постановления Правительства о запрете оборота отдельных видов ПЭТ-бутылок, не подлежащих или затрудняющих переработку, с 1 сентября 2024 года. Законопроект в случае его принятия будет действовать до 2030 года. Предлагается запретить полупрозрачные ПЭТ-бутылки всех цветов, за исключением голубого, зеленого и коричневого, а также непрозрачные ПЭТ-бутылки (кроме белых), бутылки с круговыми этикетками из ПВХ

и многослойные ПЭТ-бутылки.

Также в рамках законопроекта с 1 января 2025 года предлагается ввести запрет на оборот ПЭТ-упаковок с этикетками, приклеенными с помощью нерастворимого в водном или щелочном растворе клея. «Отходы от использования включенной в перечень ПЭТ-упаковки не извлекаются из общего потока отходов производства и потребления как на стадии накопления, так и в процессе сортировки на предприятиях обработки отходов, по причине отсутствия коммерческого интереса к данным фракциям со стороны заготовителей и переработчиков вторичных ресурсов», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В отношении полупрозрачных ПЭТ-бутылок Минпромторг отмечает, что традиционные цвета (голубой, зеленый, коричневый) используются для сохранения потребительских свойств продукции и увеличения срока годности упакованного товара.

«Бутылки иных цветов применяются исключительно для маркетинговых целей, но при этом вторичное сырье нестандартных цветов не востребовано на рынке утилизации и затрудняет процесс переработки», – указывают в министерстве.

Что касается упаковки из ПЭТ с круговой этикеткой из ПВХ, то, согласно позиции ППК «РЭО», которую приводит Минпромторг, термоусадочная ПВХ пленка значительно затрудняет процесс переработки [8, 9].

Кроме того, вторичные полимеры и изделия из них, за исключением отдельных специализированных технологий, не могут использоваться для контакта с пищевыми продуктами и в медицине, а также имеют ограниченное количеству циклов переработки из-за полного разрушения полимерных цепей.

Все приведенное еще раз акцентирует внимание на сложности всего цикла переработки амортизированных полимеров, условиях их подготовки и организационно правовых требований к производителям полимерных изделий.

В мировой практике таким способом перерабатывается в среднем до 15 % всех продуцируемых полимеров [3].

По данным Российского Экологического Объединения (РЭО), до 2030 года в Российской Федерации должны быть построены или реконструированы 868 предприятий по обращению с отходами. Будет создана отрасль промышленности по переработке отходов, призванная прежде всего решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы вывоза отходов на полигоны. В эту отрасль в ближайшие годы будет инвестировано до 600 млрд. руб. [10] и вовлечено более 200 тыс. человек (по расчету автора).

Термохимические процессы переработки полимеров

Многие исследователи разрабатывали различные способы переработки пластиковых отходов с получением из них энергии (см. таблицу).

Ориентировочный перечень компаний, процессов и производств по переработке амортизированных полимерных отходов [11]

Конечным результатом применения этих способов переработки полимерных отходов является получение горючих продуктов, которые могут быть использованы для производства тепла и электроэнергии.

К ним относятся прежде всего методы термохимической переработки: сжигание [12, 13], газификация [14–16], плазменная газификация [17, 18], пиролиз термолиз [19–21],1 гликолиз [22, 23], гидролиз [24], аминолиз [25, 26], гидрирование [27]и др. [3].

В настоящее время одними из наиболее надежных решений проблемы переработки амортизированных пластиков отходов с получением топливных продуктов является термохимическое разложение в виде пиролиза и термолиза.

Пиролиз – термическое (не каталитическое) или каталитическое разложение (в присутствии катализатора), которое происходит в вакууме.

Термолиз – термическое разложение без использования катализатора, которое происходит в присутствии кислорода воздуха [28].

Дополнительное преимущество этих процессов состоит в том, что присутствующая во вторичном полимерном сырье неорганическая часть не подвергается разрушению, и ее можно отделить от органических веществ, оставляя в твердой фракции, что при необходимости делает возможным ее извлечение для дальнейшего применения или удаления.

Указанные процессы термолиза пластиков, как правило, проводятся при высокой температуре в диапазоне 450…800°С ( в отдельных источниках до 900 и даже 1200 °С), в результате образуются углеводороды широкого спектра.

Все это делает указанные процессы одной из основных альтернатив традиционной переработке отходов [29, 30].

При помощи пиролиза можно перерабатывать такие трудно поддающиеся утилизации материалы, как отходы резины, шины, медицинские отходы, специальные виды пластмасс и др.

Основными продуктами термохимических процессов будут пиролизное масло, смола, газ и кокс. Выход и соотношение продуктов зависит

от качественного состава исходного сырья (смеси полимеров), температуры, давления, типа реактора и времени пребывания в нем при том, что горючие компоненты значительно превышают негорючие [3].

Процесс термохимической переработки полимеров в общем виде может состоять из следующих стадий:

селективный сбор, накопление и депонирование отходов;

вывоз амортизированных полимеров;

измельчение, сушка, подогрев;

загрузка в реактор для термохимической обработки;

сепарация для разделения фракций и выпуска продукции (жидкой и газообразной).

Из одной тонны пластика можно получить до 650…700 кг синтетической нефти [31].

Как видно из приведенных стадий, процесс механизирован, автоматизирован, реализуется при минимальном количестве основного производственного промышленного персонала и при значительно лучших гигиенических условиях эксплуатации.

Пиролиз определяется как реакция химического разложения, вызванная тепловой энергией. Деградация пластика достигается в результате нагревания при высокой температуре (500…800°С и выше), при этом макромолекулы распадаются на более мелкие фрагменты, состоящие из ценных смесей углеводородов (в виде газа, жидкости и твердого вещества) [3].

Таким образом, в процессе пиролиза, когда подводимое количество тепла превышает энергию диссоциации различных связей, происходит их разрыв. Разрыв полимерной макроцепи по концевым группам протекает по свободно радикальному механизму, при этом полимер распадается до мономера и становиться сродни молекулам сырой нефти.

Тип реакции распада полностью определяется энергией связей в молекулах. [3].

Распад полимерных цепей на различные низкомолекулярные продукты протекает, как правило, по свободно-радикальному механизму и в зависимости от типа полимера и условий процесса приводит к образованию как смеси различных углеводородов (в случае ПЭ и ПП), так и значительного количества соответствующего мономера (для ПС). В целом, продукты пиролиза пластика (в первую очередь полиолефинов) вполне могут рассматриваться как «искусственная нефть».

В работе [32] представлены результаты исследований состава продуктов пиролиза реальных коммунальных сортированных отходов следующего состава: 35% ПЭНП, 32% ПЭВП, 24% ПП, 4% ПВХ, 3% этиленпропиленового сополимера и 2% полистирола c получением пиролизного масла.

Одним из путей использования пиролизного масла является его смешение с традиционным топливом. Для поиска оптимального соотношения были проведены многочисленные исследования. Показано, что наилучшим соотношением является 20:80 мас. % [33–35].

Технология пиролиза предпочтительнее таких методов термического разложения, как плазменная газификация и сжигание, не только по своему минимальному воздействию на окружающую среду, но и по более низким капитальным затратам (17…25 дол. США за 1 т) при чистых эксплуатационных затратах в 2…3 дол. США за 1 т продукции [36].

Получающееся в результате пиролиза пластиковых отходов углеводородное жидкое топливо имеет в своем составе ароматические углеводороды и характеризуется высокой теплотворной способностью. Благодаря этому оно может быть использовано вместо дизельного топлива или как добавка в сырую нефть, а образующийся газообразный продукт пиролиза, содержащий углеводороды С2–С4, и также обладающий высокой теплотворной способностью, может быть использован в газовых двигателях, что поможет сохранить очень быстро истощающееся ископаемое топливо.

Пиролизный кокс может найти применение для строительных целей и в качестве наполнителя в производстве резины, транспортерных лент и др. [3].

Кроме того, хочется отметить «свалки» (острова) пластика в океанах, которые ежегодно попадают туда в количестве 8…10 млн. т/год. и составляют до 80% всего морского мусора [37]. Пластиковое загрязнение океанов является серьезной проблемой, которая имеет негативное влияние на экосистему, здоровье животных и человека. Пластиковые отходы, попадая в океаны, разлагаются на микрочастицы, которые могут быть съедены морскими животными и попадать в пищевую цепочку [38].

Решение этой проблемы возможно за счет применения пиролизных технологий с размещением реакторов на самоходных баржах для пиролиза «выловленных» полимеров с получением нефтепродуктов, которые в дальнейшем можно добавлять в сырую нефть и использовать в качестве собственного топлива.

Несомненно, приведенные здесь данные важны для промышленного применения пиролиза с целью утилизации пластиковых отходов. Однако при этом требуются дальнейшие исследования по созданию многотоннажных установок. Необходимое для этого кинетическое моделирование процесса пиролиза все еще находится на стадии разработки и реализуется в опытной и опытно-промышленной эксплуатации (см. таблицу).

Как было показано, пиролиз пластиковых отходов может позволить одновременно решить как минимум четыре важные задачи:

сокращение количества твердых отходов, хранящихся на полигонах, и соответственно уменьшение площади земель, используемых для этой цели;

очистка океанов;

частичная замена ценного ископаемого сырья;

уменьшение количества сортировочных комплексов, численности ОППП и улучшение гигиены труда.

Глубокая химическая переработка может стать основой высокоприбыльной индустрии, если используемые для этого методы и процессы будут не только эффективными, но и экологически чистыми. Для этого нужно интенсифицировать научные разработки и финансирование НИОКР.

При этом хочется отметить, что в России рядом компаний, в том числе и нашей, ведутся работы по созданию опытных установок, проведению НИР и подготовке исходных данных для крупнотоннажных производств.

Для ускорения решения обозначенных проблем и технологий требуется кооперация с крупными предприятиями химии и нефтехимии, финансирование, подключение специалистов высшей школы и вовлечение студентов как решающую и движущую силу будущих свершений.

При написании данной статьи автор использовал как свои оригинальные знания в данной проблематике, так и широчайший информационный материал, представленный в законах и постановлениях Российской Федерации, нормативных документов, научных статьях и изданиях, а также на интернет ресурсах, не претендуя на авторство.

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