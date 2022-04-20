С 24 по 27 мая 2022 года в Уфе состоится 30-я юбилейная специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии».

За три десятилетия выставка стала мощной платформой для демонстрации новейших технологических процессов и оборудования нефтегазохимической отрасли и вошла в число ключевых событий нефтегазохимической сферы России.

По оценке профессионального сообщества, выставка в Уфе является одним из лучших по уровню организации экспозиции и деловых мероприятий, подбору спикеров, а потому эти мероприятия называют одними из самых эффективных для работы и решения задач по развитию как отрасли в целом, так и отдельных компаний в частности.

В текущем году по случаю юбилея выставки, участников и гостей ждут разнообразные мероприятия, включающие технологические туры на промышленные предприятия региона, культурная программа, зоны деловых встреч.

Поддержку в проведении юбилейной выставки «Газ. Нефть. Технологии» оказывают федеральные министерства, профессиональные сообщества и ассоциации.

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ

Одна из самых известных экспозиций в стране будет проходить в 30-й раз и вновь соберет ведущие компании отрасли. В настоящее время свое участие в выставке подтвердили свыше 180 компаний из 25 регионов России, а также из Республики Беларусь. Среди участников есть такие крупные предприятия, как: Башнефть/Роснефть, Башнефтегеофизика, БСК-Башкирская содовая компания, Газпром трансгаз Уфа, Газпром нефтехим Салават, Транснефть – Урал, Приводы АУМА, ВАРК, ГИС Нефтесервис, Промышленные измерения и автоматизация, Газпром СПГ технологии, Альбатрос, ОЙЛТИММАШ, Курганский кластер арматурстроения, ГК Объединенная металлургическая компания, Петролайн-А, Элемер-Уфа, Нефтепромавтоматика, Сибнефтеавтоматика, ОЗНА, КуйбышевТелеком-Метрология и другие.

Впервые в выставке примут участие компании: НТА-Пром, ТЕЛЛУР ЭЛЕКТРОНИКС, Инкомсистем НИЦ, Лабораторное оборудование и приборы, ЛПСервис, Метрология-Комплект,РословХиммаш Пакер Сервис, ПромАрмСтрой, Производственно-Сервисная Компания, ГК ЭНЕРГИЯ РКС-ЭНЕРГО, СпецПромЭкспертиза, СегментЭнерго, ТЕЛЛУР ЭЛЕКТРОНИКС и другие.

Уникальная экспозиция выставки будет располагаться на закрытой и открытой площадях. В настоящее время на выставке запланирована коллективная экспозиция Республики Беларусь, Курганского кластера, предприятий Нижегородской области. На открытой площади будет представлена спецтехника и оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений. Во время работы выставки будут организованы B2B переговоры компаний нефтегазовой отрасли регионов России с компаниями Республики Башкортостан, что позволит наладить тесные связи и построить новые деловые партнерства.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В рамках деловой программы состоится ряд отраслевых дискуссионных панельных сессий, круглых столов, научно-практических конференций, привлекающих в Уфу профессионалов отрасли для обсуждения основных трендов, вызовов и прогнозов развития нефтегазовой отрасли в ближайшей перспективе.

Ключевые темы деловых мероприятий этого года: роль нефти и газа в декарбонизации отрасли; развитие газомоторного топлива; промышленная автоматизация и цифровые двойники; рынок СПГ; интеграция нефтепереработки и нефтехимии; промышленная безопасность; экспорт нефтегазового оборудования; нефтепромысловая химия; цифровые и информационные технологии; модернизация российского геофизического комплекса; меры государственной поддержки нефтегазовой отрасли: финансовые и нефинансовые механизмы.

В рамках деловой программы впервые состоится «Конкурс лучших практик применения технологий бережливого производства в химическом комплексе».

Мероприятия пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Приглашаем принять участие в 30-й Юбилейной международной выставке «Газ. Нефть. Технологии»!

Ждем вас в Уфе с 24 по 27 мая 2022 года!

Оргкомитет выставки: (347) 246-41-77, 246-41-93,

По вопросам деловой программы: (347) 246-42-81, 246-42-85

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