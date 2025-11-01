В Египте (г. Асуан) модернизируют установку азотной кислоты, построенной еще в 1950-е. Базовый проект и рабочую документацию для компании KIMA (Egyptian Chemical Industries Company) разработал Красцветмет, сообщил руководитель управления технологий азотной кислоты Александр Дюков на форуме «Минеральные удобрения PRO».

По словам спикера, из-за существующих лимитов на выбросы, к началу проекта работала только одна установка. Для того чтобы запустить работу двух установок, требовался ремонт и модернизация с целью сокращения выбросов без потери производительности. Кроме того, необходимо стабилизировать режим работы оборудования и привести к современным стандартам показатели его энергоэффективности.

«Несмотря на отсутствие значительной части проектной документации и устаревшую систему управления, мы разработали технические решения, которые позволяют с минимальными инвестициями в сжатые сроки достичь требуемого результата. Работы выполнены в соответствии с календарным планом с использованием современных методов моделирования и проектирования», — рассказал Александр Дюков.

Он отметил, что базовый проект был завершен в декабре 2024 года, а в июне 2025 года разработана рабочая документация. Модернизация будет завершена в 2026 году.

Компания KIMA, основанная в 1956 году, специализируется на производстве азотных и карбамидных удобрений, жидкого аммиака, аммиачной селитры высокой плотности, ферросилиция и других химических материалов, внося значительный вклад в развитие сельского хозяйства Египта. Объем экспорта KIMA оценивается в $134 млн.