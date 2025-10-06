25–26 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге в конгресс-центре «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» прошла IV Межотраслевая конференция «Практические вопросы обслуживания промышленного оборудования: электроника, механика, софт». В мероприятии приняли участие более 200 представителей промышленных, инжиниринговых, сервисных и софтверных компаний, производителей и поставщиков электроники и промышленного оборудования, что подтверждает высокий интерес и востребованность темы поддержки производственной инфраструктуры.

Основная тематика конференции была посвящена вопросам комплексного технического обслуживания и ремонта (ТОиР) промышленного оборудования в современных условиях, с акцентом на ключевые составляющие: электронику, механику, программное и кадровое обеспечение. Базовыми темами стали проблемы импортозамещения, а также новые технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение в диагностике и предиктивном обслуживании, платформы для управления жизненным циклом оборудования и цифровые двойники. В этом году особое внимание уделялось практическим кейсам, обмену опытом и диалогу между специалистами. Практически каждый доклад сопровождался вопросами из зала — высокий уровень вовлечённости стал главным отличием события.

С каждым годом деление на сессии становится все более условным. Цифровизация всё глубже проникает в производственные процессы. Современное производство становится более интегрированным, где аппаратная и программная части работают в тесном взаимодействии, создавая новые возможности для оптимизации и автоматизации, что нашло живое отражение практически во всех докладах участников. Безусловно, уровень цифровизации и цифровой готовности существенно отличается на предприятиях разных отраслей и масштабов, но именно это и делает такой обмен опытом особенно полезным в рамках ежегодных мероприятий. Формулировка «зоопарк решений» звучала практически во всех докладах по цифровизации. Накопленные ошибки и дорогостоящий опыт крупных корпораций, который был затронут в представленных на конференции кейсах, помогают менее глобальным производствам внедрять инновации с меньшими затратами средств и времени.

Поддержку конференции оказали: межотраслевая рабочая группа промышленной автоматизации «Автоматические системы управления технологическими процессами», созданная по инициативе Индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Металлургия» и «Химия», АНО «Цифровая экономика», АНО «Открытые системы автоматизации»; Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга, itSMF России, ЦТИИ Нейролаб, ассоциация «РУССОФТ», Ассоциация развития аддитивных технологий, Санкт-Петербургский институт бизнеса и инноваций (АНО ДПО ИБИН), технопарк «Жигулевская долина», НАУРР, ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии», ОЭЗ «Авангард», Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы», Ассоциация цифровые технологии в промышленности, Технопарк Санкт-Петербурга.

Генеральные партнеры и партнеры сессий: Инженерная компания «555», «МиР 555», «Торговый дом «555», Инженерно-производственное предприятие «Балтийская Энергетическая Компания».

Партнеры и ключевые спикеры конференции: «Кольская ГМК», «ТВЭЛ», INSTART, НПФ «Энтехмаш», «ТЕККНОУ», НПО «Диатех», «ВАЛДАЙ РОБОТЫ», «Софтвер Лабс», «Предикта», Группа ПАО «ММК», «АВТОЗАВОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Центр трансфера технологий ЯГТУ, «НТЦ «РЕДУКТОР», «АНТ-ЦС», «ВизорЛабс», «ЭР БИ АЙ КОНЦЕПТ», группа приборостроительных компаний «ИТеК ББМВ» и «Энергия-Источник».

Информационная поддержка: «Химическая техника» (chemtech.ru), «Электротехнический рынок» (elec.ru), «Энергетика и промышленность России», «Нефтегазовая промышленность», «Добывающая промышленность», «Промышленные страницы», «Руда и металлы», информационно-аналитический журнал «Рубеж», горнопромышленный портал Profiminer, «Газовая промышленность/Территория Нефтегаз», «Промышленный вестник», «Автоматизация в промышленности», телеграм-канал «Русская электроника», «Промышленный блогер №1».

Среди участников мероприятия: технические директора, главные инженеры, энергетики, механики, руководители служб автоматизации и эксплуатации предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей, нефтегазовой, химической и целлюлозно-бумажной промышленности, энергетики, машиностроения и пищевой отрасли.

Пленарную сессию открыл генеральный директор Инженерной компании «555» Дмитриев Дмитрий Васильевич, который обозначил цели конференции и идеи развития сообщества. Мероприятие стало четвертой офлайн-встречей Российского инженерно-экспертного центра «555», и его главной темой была подчеркнута важность личного взаимодействия. Цель мероприятия уже четвертый год остается неизменной – создание межотраслевой площадки по выработке решений для адаптации и стабильной работы в современных условиях, поиск надежных партнеров и актуальных идей для обеспечения безаварийной работы промышленных производств.

Начальник управления реализации прикладных проектов ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» Руслан Михайлович Носов рассказал о деятельности, направленной на аккумуляцию лучших ИИ-решений и создание банка лучших практик – каталога решений с подтверждённой эффективностью для дальнейшего масштабирования успешного внедрения цифровых технологий. ЦИТ обеспечивает экспертизу и комплексное сопровождение отбора и внедрения технологий ИИ на промышленных предприятиях, поддержку цифровой трансформации Минпромторга России и его подведомственных организаций.

Всего в реестре на данный момент более 59 успешных решений, а именно: в сфере компьютерного зрения (21 решение), интеллектуальной поддержки принятия решений (24 решения), обработки естественного языка (5 решений), перспективных методов искусственного интеллекта (7 решений), распознавания и синтеза речи (1 решение). Позже в ходе обсуждения практических кейсов с одним из таких решений выступил Василий Сергеевич Долгов, сооснователь и генеральный директор «ВизорЛабс», который подробно остановился на проектах, реализованных с помощью компьютерного зрения в нефтегазовой отрасли на объектах «Лукойл», «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть» и горнорудной промышленности для компаний «Евраз», «УГМК», «Полюс», «АЛРОСА» и других. В основном такие проекты затрагивают сферы промышленной безопасности: контроль использования СИЗ, соблюдения ТБ и ПБ, но в зависимости от отрасли также позволяют улучшить мониторинг техпроцессов в целом: мониторинг состояния конвейерных лент, полноты загрузки самосвалов, мониторинг высоковольтных линий и т.п.

Продолжил тему использования ИИ на промышленных предприятиях Константин Кириллович Машьянов, менеджер департамента по инновациям и цифровым технологиям АО «Кольская ГМК» (входит в ПАО «ГМК Норникель»), который рассказал о вызовах и подходах в области внедрения ИИ-решений на предприятии. На сегодняшний день на каждом уровне производственной инфраструктуры уже внедрены и в планах внедрения те или иные технологии искусственного интеллекта, такие как: машинное зрение, машинное обучение, глубокое обучение, языковые модели и многое другое. Главными вызовами обозначены: вопросы интеграции инновационных решений в существующую инфраструктуру; развитие самой инфраструктуры, в частности необходимость модернизации сети для передачи видеотрафика; информационная безопасность; качество и полнота данных. Специалисты АО «КГМК» входят в комиссию по разработке новых стандартов и ГОСТов, связанных с ИИ, а также активно взаимодействуют с организациями образования и науки для повышения квалификации и подготовки специалистов, владеющих инструментами ИИ и способных выстраивать ИИ-архитектуру. Несмотря на вызовы и проблемы, на предприятии разработан подход к внедрению цифровых решений от идеи, анализа, прототипа до тиражирования. В качестве кейсов в докладе приведен прототип оптимизации растворения никелевого порошка с предсказательными моделями на основе алгоритмов машинного обучения, который позволяет получить рост извлечения драгоценных металлов около 1%, а также интеллектуальная система управления флотацией обогатительной фабрики для роста извлечения до 0,9%.

Далее в пленарной сессии выступил руководитель практики научных исследований по робототехнике Григорий Сергеевич Боголепов, который представлял Отраслевой центр компетенций по робототехнике ТЭК и Ассоциацию «Цифровые технологии в промышленности». Цель отраслевого центра, учредителями которого выступили ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Татнефть» – повышение плотности роботизации. В результате опроса 19 предприятий (13 – компании нефтегазовой и 6 – угольной промышленности) было сформировано 85 сценариев применения робототехники. Выявлено, что на период до 2030 года более 5 тысяч роботов будут востребованы в ТЭК. Причем, основная доля (73%) – это сервисные роботы. Половина востребованных функций уже есть на рынке: роботы для обслуживания и очистки резервуаров, роботизированной сварки, перемещения МТР, внутритрубной диагностики, охраны периметра, уборки объектов. Другая половина находится в низкой степени зрелости. Центром сформирована программа научных исследований в этой области, которая будет запущена в ближайшее время.

Позже в программе конференции коммерческий директор «ВАЛДАЙ РОБОТЫ» Василий Геннадьевич Корягин рассказал о точечных решениях на базе собственных транспортных и роботов-манипуляторов, которые уже успешно интегрированы в технологические процессы отечественных компаний, и позволяют повысить эффективность работы, сократив потерю времени на рутинные процессы на 30%.

Сессию «Электроника» открыл Иван Сергеевич Трофимов, руководитель лаборатории Инженерной компании «555», с докладом о факторах успешного запуска оборудования на предприятии заказчика после ремонта. На конкретных примерах он показал особенности корректного описания неисправностей и подробно осветил методы снижения убытков за счет создания программного и аппаратного резерва.

Инженер-электронщик Инженерной компании «555» Дмитрий Юрьевич Билан представил доклад о практическом применении реверс-инжиниринга на примере ремонта промышленного оборудования. Были детально разобраны этапы диагностики неисправностей клапана TecJet 110, используемого в газопоршневых двигателях для генерации электроэнергии, и микропроцессорного устройства релейной защиты, отвечающего за аварийное отключение энергосистем.

Продолжила сессию Тимофеева Дарья Сергеевна, руководитель направления поставок производственных линий Торгового дома «555», с темой «Особенности технического аудита китайских производителей по вопросам поставок производственных линий». В выступлении были разобраны критерии идентификации реального производителя и трейдера, выделены три «красных флага» для прекращения переговоров и рассмотрены методы дистанционного скрининга.

Вопросы импортозамещения были рассмотрены в докладах «Балтийской Энергетической Компании» и компании INSTART. Дмитрий Алексеевич Семёнов, ведущий менеджер по продажам направления «Промышленные предприятия» (БЭК), рассказал о применении никелевых аккумуляторов для экстренного ввода резерва на промышленных предприятиях. Во второй день руководитель направления «Системы мониторинга аккумуляторных батарей» (БЭК) Константин Леонидович Хохлов подробно разобрал тему «Умные системы мониторинга аккумуляторных батарей в группе как способ существенного снизить затраты на обслуживание и замену АКБ на предприятиях с высокой стоимостью простоя», а на круглых столах все желающие смогли обсудить свои проекты со специально приглашенным гостем – генеральным директором отечественного предприятия по производству промышленных свинцово-кислотных батарей по технологии AGM и GEL ООО «НПП «Источник» – Смирновым Василием Геннадьевичем.

Актуальные вопросы импортозамещения частотных преобразователей подробно представил в своем докладе технический директор INSTART Игорь Николаевич Ефремов. На стенде компании были представлены модели преобразователей частоты от компактных и недорогих до топовых устройств, которые успешно заменяют ушедшие с рынка европейские ПЧ на предприятиях «Газпрома», водоканалах, металлургических и других производствах.

Сессию «Механика» открыл Александр Николаевич Любимов, технический директор НПФ «ЭНТЕХМАШ», который рассказал о поставке проточных частей центробежных компрессоров. Научно-производственная фирма «ЭНТЕХМАШ» специализируется на разработке и производстве центробежных компрессоров для различных отраслей промышленности, таких как химическая, нефтехимическая, нефтегазовая, металлургическая. Фирма занимается модернизацией существующих центробежных компрессоров, а также поставкой сменных проточных частей для них. Новая проточная часть, предназначенная для установки в существующие корпуса, проектируется с учётом изменения параметров назначения, повышения эффективности и надежности. Кроме того, компания осуществляет поставку новых компрессоров. За время своей деятельности фирма реализовала более 250 проектов.

Продолжил выступление в сессии руководитель отдела неразрушающего контроля АО «ТЕККНОУ» Виктор Сергеевич Яровой с докладом «Инновационные решения по повышению надежности промышленного оборудования», в котором представил комплексное решение для мониторинга и контроля промышленного динамического оборудования на базе портативной лазерной системы для центровки валов VIBRO-LASER, а также подробно остановился на кейсах внедрения решений на базе тепловизоров в технологические процессы предприятий пищевой, стекольной, металлургической, машиностроительной и других отраслей.

Далее о повышении эффективности работы динамического оборудования рассказал генеральный директор НПО «Диатех» Андрей Евгеньевич Сушко, который в докладе на тему «Повышение эффективности управления производственными активами современного цифрового предприятия по результатам диагностики» подробно остановился на кейсах успешного внедрения собственного программного продукта SAFE PLANT – инструмента цифровизации ТОиР – на горно-металлургических предприятиях, объектах нефтехимии, энергетики.

Таким образом, сессия «Механика» плавно перешла в сессию «Софт», которую открыл Константин Игоревич Балезин, эксперт в области цифрового инжиниринга АО «ТВЭЛ», с темой «Цифровой двойник как синергия производственных и кадровых решений». В докладе приведен пример реально работающей информационной модели применения цифрового двойника оборудования, которая удовлетворяет требованиям стандарта ПНСТ 429-2020 «Умное производство. Двойники цифровые производства» и может быть тиражирована практически на любое предприятие. Основное достоинство – снижение всех видов затрат. Система предсказывает состояние оборудования, дает возможность показать, какие запчасти нужно будет заказать, а также выгрузить в автоматическом режиме график ремонта, количество запчастей, которые надо будет заменить, их наличие на складе, в автоматическом режиме сформировать техническое задание и посмотреть, есть ли кадровые ресурсы для проведения этого ремонта.

Об использовании риск-ориентированного подхода в обслуживании технологического оборудования, который в свое время тоже пришел из атомной отрасли, а также применении искусственного интеллекта рассказала Лузина Наталья Петровна, генеральный директор компании «ЭР БИ АЙ КОНЦЕПТ». Разработанный компанией программный продукт позволяет управлять инспекциями на основе рисков. Продукт предлагает прогнозную аналитику, кастомизируемые параметры рисков и обновления в реальном времени. Компания активно внедряет технологии ИИ в свои продукты, а также проводит обучение методологиям RBI, методологическое сопровождение, разработку корпоративной и нормативной документации.

Далее проблемы при внедрении систем предиктивной аналитики описали в своих докладах Андрей Николаевич Ершов, зам. директора по цифровым продуктам и сервисам ООО «Предикта», и Нуйкина Мария Николаевна, генеральный директор ООО «МиР 555», резидент «Сколково». Андрей Ершов рассказал о проекте внедрения на площадке ПАО «ММК» 19 проектов интеллектуального мониторинга с функциями предиктивной аналитики, отметив, что особенно важным моментом является необходимость накопления данных в течение нескольких периодов для получения ощутимого эффекта от внедрения систем. Чем больше и разнообразнее данные, приходящие от датчиков, тем более правильную и точную интерпретацию состояния оборудования выдаст алгоритм/искусственный интеллект.

Мария Нуйкина рассказала о предиктивной диагностике электроники как инструменте повышения надежности оборудования и снижения затрат. Докладчик привела примеры трудностей, с которыми проект столкнулся на старте, и их решений, а также разобрала кейсы, когда анализ данных позволяет выявить и устранить потенциальную неисправность до поломки. «Центр МиР – это экспертная система мониторинга промышленного оборудования. Посредством сбора и анализа данных мы настраиваем оповещения об аномалиях и создаем систему реагирования», – отметила она.

Экосистемный подход к цифровизации, который выходит за рамки простой интеграции систем представила Василиса Валерьевна Азарова, владелец продуктов «АНТ-ЦС», в докладе «Что дает синергия ТОиР и производственных систем: MES + APS как источник данных об оборудовании». Цель компании — создание единой среды, где все компоненты взаимодействуют для достижения общего результата.

В этом году, помимо традиционных сессий «Электроника. Механика. Софт», была организована специальная сессия «Кадры», которую открыл ректор АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Бизнеса и Инноваций», д.э.н., профессор, Валерий Павлович Пилявский с докладом о кадровом обеспечении машиностроительной отрасли, рассказав о проблемах и путях решения, а продолжил тему решения сложной кадровой ситуации в современных условиях непосредственно на производстве в разрезе проблем: набор, обучение, мотивация – начальник направления технического обслуживания «АВТОЗАВОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Дмитрий Валерьевич Большаков. На предприятии создан корпоративный центр повышения навыков. Правильно выстроенная стратегия обучения позволяет понимать, где есть слабые места с точки зрения технических знаний и навыков, и оперативно принимать меры по их развитию и улучшению. Также Дмитрий Большаков поделился своим опытом найма и работы с представителями поколения Z, отметив необходимость учиться работать с молодежью, адаптироваться самим и помогать адаптироваться молодым специалистам.

Второй день конференции открыл Ярослав Игоревич Клищ, руководитель направления по поставкам Торгового дома «555». В своем выступлении на тему «Инженерный подход к поставке оборудования: когда привезти недостаточно, нужно запустить» он проанализировал ожидаемые изменения на рынке поставок в 2025 году и связанные с ними риски. В заключение спикер подчеркнул, что ключевой задачей является не просто приобретение, а гарантированный запуск оборудования с первого включения.

Далее руководитель Центра трансфера технологий ЯГТУ Илья Станиславович Басалов рассказал об опыте Ярославского Политеха в области аддитивного производства изделий из полимеров и композитов, рассмотрев несколько интересных практических кейсов, которые затем детально удалось разобрать на круглом столе. Спикер отметил, что есть три ключевых формата эффективного взаимодействия с ВУЗами: 1) заказной НИОКР; 2) запуск в учебный процесс определенной задачи, результат которой передается по договору отчуждения ноу-хау; 3) совместные конкурсы, хакатоны, акселерационные задачи.

Программу продолжил Валерий Иванович Парубец, кандидат технических наук, генеральный директор «НТЦ «РЕДУКТОР», с рассказом об опыте своей компании в импортозамещении редукторов. Нарастающее импортозамещение обнажили в среде потребителей проблему качественного ремонта зарубежного оборудования. Компания, помимо производства собственных редукторов и мотор-редукторов, производит ремонт и модернизацию зарубежных редукторов, давая им такую же или более длительную жизнь, чем первая.

Обсуждения продолжились на круглых столах и экскурсии в лаборатории «555». Участники отметили практическую направленность и высокий уровень организации.

Оргкомитет благодарит всех за поддержку конференции и надеется на продолжение сотрудничества.