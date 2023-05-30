С 31 октября по 3 ноября 2023 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоится ХII Петербургский международный газовый форум – одно из ключевых мировых событий газовой отрасли.

Петербургский международный газовый форум ежегодно собирает международных экспертов, топ-менеджеров нефтегазовых компаний, представителей федеральных и региональных органов власти, профильных ассоциаций и научно-исследовательских центров. Форум объединяет на своей площадке все самые передовые и значимые направления отрасли, создает прекрасные условия для демонстрации национального потенциала, вносит весомый вклад в определение оптимальных сценариев дальнейшего развития страны.

ПМГФ-2023 продемонстрирует полный спектр возможностей газовой промышленности. Ведущие компании со всех регионов России презентуют инновационные разработки, позволяющие реализовывать перспективные проекты в отрасли. Свое участие в мероприятии уже подтвердили представители Астраханской, Челябинской, Пензенской областей и Пермского края. На Форуме будут работать коллективные стенды субъектов Российской Федерации, которые представят производственный потенциал топливно-энергетического комплекса страны.

В рамках обширной деловой программы пройдут десятки конференций, заседаний, круглых столов. Для участников ПМГФ будут организованы презентации, кейс-турниры и выездные экскурсии. Особое внимание будет уделено вопросам импортозамещения, поиску новых точек роста для формирования эффективных технологических коопераций, обеспечению технологического лидерства в газовой отрасли, новым проектам в области СПГ, международному сотрудничеству.

На территории Экспофорума развернется масштабная экспозиция технологий, оборудования и услуг для отрасли: Международная специализированная выставка «InGAS Stream 2023 – Инновации в газовой отрасли», Корпоративная выставочная экспозиция «Импортозамещение в газовой отрасли», Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств

для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО».

Среди участников выставочной программы ПМГФ-2023 – Трубная металлургическая компания, Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Группа ГМС, ОДК, ОМК, УК ГК «Комита», Загорский трубный завод, «Уральская сталь», «Газпромбанк» (Акционерное общество), «Газпром газомоторное топливо», АБ «Россия», «Тяжпрессмаш», «КриоГаз», «Прософт-Системы», «Вега-ГАЗ», НПО «Полицелл», «Газпром СПГ технологии», «Газпром ГНП холдинг», ТД «РУСТ-95», ЧЭТА, «Сервисная компания ИНТРА», «Компания КРУС-Запад», «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ», Салаватский катализаторный завод, НПП «Элемер», «Техстрой», «Турбулентность-ДОН», «НПП КуйбышевТелеком-Метрология», «Ростелеком», «НКМЗ-Групп», Автомобильный завод «Урал», «РНГ-Инжиниринг» и другие компании.

На площадке ПМГФ будут работать зоны подписания соглашений – участники смогут публично зафиксировать успешное сотрудничество с деловыми партнерами и обеспечить широкое освещение церемонии подписания в СМИ. Деловая гостиная Форума предоставит делегатам дополнительные возможности для проведения важных встреч и неформального общения. Центр деловых контактов, традиционно организованный в рамках ПМГФ, соберет крупнейших игроков нефтегазовой индустрии для встречи с потенциальными поставщиками и подрядчиками.

Форум по традиции пройдет при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

Организатор Петербургского международного газового форума – ООО «ЭФ-Интернэшнл», соорганизатор выставочной программы – ООО «ФАРЭКСПО».

Официальный сайт Форума: https://gas-forum.ru/.